Почему изгнание «русского мэра» из Риги не должно огорчать Россию

Нил Ушаков отстранен от должности рижского мэра указом министра. Националисты ликуют, а сторонники отставника заявляют, что к одному из самых популярных политиков придрались, потому что он русский, тогда как латышские коррупционеры и мошенники продолжают возглавлять свои города. Отчасти так оно и есть. Однако сочувствовать Ушакову не хочется, и вот почему.

Если смотреть на происходящее в латвийской столице с точки зрения «русского мира», картина вырисовывается следующая: агрессивные латышские националисты, движимые ненавистью ко всему русскому, наконец-то нашли способ вытащить кость из горла и отправить в отставку мэра Риги Нила Ушакова – их многолетнего оппонента и русскоязычного политика, который выступал против демонизации России и окончательной зачистки Латвии от образования на русском языке.

При этом отстранили Ушакова, как выражаются уголовники, «по беспределу», а в терминологии самого мэра – «противоправно». Действительно, некоторые формальные претензии к нему невозможно читать без смеха. Например, Ушаков проводил заседания Рижской думы ночью, нарушив тем самым устав города, а значит, «заслужил» свою отставку. Это все равно что приговорить к году тюрьмы за переход улицы в неположенном месте.

В то же самое время мэр Юрмалы Гатис Трукснис находится под следствием за коррупцию и хранение наркотиков, но продолжает возглавлять город. То же с мэром Огре Эгилом Хелманисом, представляющем националистов: его не только не отстраняют, но и вводят в состав министерской комиссии по административной реформе. Бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгим, пойманный на коррупции, в отставку все же ушел, но по решению собственной партии, а не министра регионального развития. Возглавляющий это ведомство Юрис Пуце указал на дверь одному лишь Ушакову, а ведь на него даже не заведено уголовное дело.

Особой пикантности ситуации придает тот факт, что отстранившее Ушакова коалиционное правительство возглавляет представитель надоевшей всей стране партии чиновничества «Единство», которая на выборах 2018 года заняла седьмое место (6,69%), тогда как партия Ушакова «Согласие» пришла к финишу первой (19,80%), но была оттеснена от власти как слишком «русская» и чересчур «пророссийская».

Несмотря на все это, происходящее не имеет никакого отношение к национализму, русофобии и России как таковой. Националисты рады отстранению Ушакова, но заварили эту кашу не они.

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Предыдущим министром регионального развития, который имеет право распустить любую думу и уволить любого мэра, пока суд не примет обратного решения, был пламенный националист Каспар Герхардс, но отстранить Ушакова он все же не решился, хотя неоднократно пытался подступиться к этому вопросу. Нынешний министр Пуце входит в либеральную партию «Движение ЗА», которая выступает за однополые браки, завоз рабочей силы, снятие языковых требований для трудовых мигрантов, предоставление автоматического гражданства детям неграждан и еще более глубокую интеграцию в ЕС. В общем, за все то, от чего уважающий себя латышский националист может словить инфаркт.

Проблема в том, что Пуце сильно недолюбливает лично Ушакова – и обвинять его в этом трудно. «Русский мэр» создал в Риге систему под себя, где был единоличным и авторитарным хозяином. За 10 лет его однопартийцы проникли во все сферы жизни города и на все муниципальные предприятия, даже жена Ушакова Ивета Страутиня стала консультантом в «Рижском водоснабжении». При этом оппозицию к управлению столицей вообще не подпускали, хотя она составляет почти половину городской думы.

Пуце – бывший депутат этой же самой думы, и как раз от оппозиции, которую мэр довел до состояния грустных клоунов. Два года он пытался спорить с Ушаковым по вопросам городского хозяйства, получая в ответ лишь шуточки и фразы типа «сидите тихо, вы здесь ничего не решаете». А потом рижский либерал «пошел на повышение» – попал сначала в Сейм, а потом в правительство, где получил возможность отомстить.

Со стороны министра увольнение обидчика – это не только личная месть, но и борьба за ресурсы. В числе спонсоров партии «Движение ЗА» – игорный бизнес страны. А совсем недавно Ушаков одним росчерком пера закрыл в Риге почти все игровые залы и казино, не тронув только те, что расположены в четырех- и пятизвездочных отелях.

Однако из этого не следует, что Ушаков достоин сочувствия как «жертва игорной мафии».

Учитывая его стиль управления, нет ничего удивительного в том, что при возникновении коррупционного скандала в сфере городского транспорта все стрелки тут же перевели на мэра.

Да, прямых доказательств его личного участия в незаконных схемах нет, но он «недоглядел», «развел бардак», «пустил ситуацию на самотек», в общем, должен нести личную ответственность. Коррупция пронизала рижский транспорт сверху донизу, аудит показал, что она присутствует буквально во всем – от цен на билеты до цен на топливо. Отрасль превратилась в черную дыру, которая поглощает 13% бюджета города, составляющего гигантскую по латвийским меркам сумму – 1 миллиард 137 миллионов евро.

Собственно, Рига дает 55% от всего ВВП Латвии, это колоссальный дисбаланс. Если привести в пример Россию, 52,1% ее ВВП обеспечивают 10 регионов – Москва с Подмосковьем, Петербург, нефтегазовые ХМАО и ЯНАО, Краснодарский и Красноярский края, Татарстан, Башкирия и Свердловская область.

Как следствие, через Фонд выравнивания самоуправлений, куда Рига ссужала 8–10% своих доходов, латышская столица содержала другие города страны, а сама постепенно превращалась в яркий социалистический эксперимент, который сильно мозолил глаза консерваторам и либералам-монетаристам. Год от года количество льготных категорий росло – пенсионеры, инвалиды, студенты, школьники, учителя, полицейские, нянечки. Так Ушаков подкармливал свой электорат, лично распоряжаясь доходами города.

Похожая ситуация, но далеко не в таких масштабах сложилась в лужковской Москве с ее надбавками «для местных», сиречь избирателей.

В конечном итоге общественный транспорт в Риге стал на 80% бесплатным – и начал высасывать из бюджета колоссальные средства. В сочетании с авторитарностью в управлении и пусканием дел на самотек это породило коррупцию, привело к отставке главы профильного департамента – и вот теперь метастазы дошли до самого Ушакова. Политические оппоненты его не пожалели, но и не должны были жалеть.

Их логика прозрачна: мол, пока ты с котиками фотографировался и на велосипеде ездил, один из ключевых департаментов превратился в Украину – вот и отвечай теперь за бардак на транспорте.

По большому счету в городе идет нормальная политическая борьба – это борьба за ресурсы, борьба с авторитаризмом «Согласия», борьба лично с Ушаковым, который по-прежнему остается одним из самых популярных политиков Латвии. Он подставил оппонентам уязвимый бок – и в него тут же впились, однако не факт, что лично для Ушакова происходящее – повод для серьезного расстройства.

Ранее, на фоне коррупционного скандала, Ушаков заявил, что будет бороться за кресло депутата Европарламента, выборы в который назначены на 25 мая. То есть принял решение покинуть город уже в ближайшее время. А нынешние события, скорее всего, мобилизуют его ядерный электорат, так что скандальную отставку «по беспределу» можно воспринимать даже как подарок.

Остается добавить, что «пророссийским» деятелем Ушаков не был, а многие русские в Латвии не считают его и «прорусским». После 2014 года, когда Крым вернулся в состав России, а отношения Москвы и Брюсселя резко испортились, мэр Риги оказался в числе критиков российской внешней политики и, как считается, откровенно «слил» борьбу с реформой образования, по итогам которой все школы страны будут переведены на латышский язык обучения.

Все это не случайность. Бывший «негражданин» Ушаков, прошедший натурализацию в 1999-м, явно надеялся, что все это поможет усыпить бдительность латышских партий, долгие годы не пускавших его «Согласие» в правящую коалицию. Рассчитывал, что его наконец-то признают «своим», а не «русским агентом». Верил, что пост председателя правительства уже не за горами. И даже консультантов перед выборами набрал не где-нибудь, а в команде ныне покойного Джона Маккейна.

Теперь эти надежды рухнули, и придется верить во что-то другое. Например, в то, что прохождение в Европарламент откроет дорогу к должности еврокомиссара. Но это уже совсем другая история.