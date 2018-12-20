Ушаков заявил о планах властей Латвии отстранить его от должности мэра Риги

Мэр Риги Нил Ушаков заявил о планах министра охраны среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце принять противоправное решение отстранить его от должности.

«Последние несколько недель уже все, кому не лень, говорят о том, что в ближайшие дни будет принято наконец-то единственно правильное решение. И под этим единственно правильным решением, конечно, все подразумевают отстранение меня от должности», – заявил Ушаков в интервью Первому балтийскому каналу. Интервью мэр разметил на своей странице в Facebook.

Мэр латвийской столицы сообщил, что на прошлой неделе получил от Пуце запрос, состоящий из 12 пунктов. «Эти 12 пунктов очень рекламировались, говорили, что очень ответственная работа была проведена самим министром и его подчиненными, но в этих пунктах я не ожидал увидеть настолько слабое письмо, настолько слабую попытку найти обоснования меня отстранить от должности. Там ищут возможность привязаться к формально нарушенным процедурам и на основании этого принять окончательное решение вопроса», – добавил Ушаков.

В частности, по словам мэра Риги, его упрекают в том, что рижская дума ввела ряд льготных тарифов на общественный транспорт, а также провела одно из заседаний поздно ночью из-за попыток оппозиции сорвать предыдущее заседание.

Напомним, министерство охраны среды и регионального развития усмотрело ряд возможных нарушений в надзоре за Rigas satiksme и работе Рижской думы и запросило у мэра Нила Ушакова разъяснений, которые он должен был предоставить до 28 марта. Глава самоуправления сообщил, что направил 30-страничное письмо в министерство, где опровергает нарушение законов в работе думы, сообщает Sputnik.

Мэр Риги заявил, что, по его мнению, он отразил все претензии министра Пуце, которые назвал политизированными. Он также отметил, что в случае его отставки обязанности мэра Риги временно будет исполнять вице-мэр Риги Олег Буров («Честь служить Риге!»), а само решение о ее увольнении будет обжаловано.

В феврале на Ратушной площади в центре латвийской столицы прошел митинг в поддержку мэра Риги Нила Ушакова, в акции приняли участие несколько тысяч человек.

В конце января бюро по борьбе с коррупцией провело обыски в кабинете и доме Ушакова. Сообщалось, что обыски связаны с делом о коррупции на муниципальном предприятии общественного транспорта Rigas satiksme. Сам Ушаков заявил, что не собирается уходить с должности, так как его совесть чиста.

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