Власти Латвии обвинили экс-мэра Ушакова в крупной растрате

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков подозревается в нецелесообразном использовании средств из бюджета латвийской столицы, заявил министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце.

По словам Пуце, в течение двух месяцев чиновники его ведомства изучали все документы, связанные с решениями Ушакова по отношению к муниципальному предприятию Rigas satiksme, и выявили «длительное, систематическое и бессовестное нарушение законов». В качестве примера Пуце привел действия Ушакова, когда Рижская дума неоднократно решала повысить финансирование Rigas satiksme путем увеличения капитала предприятия на 28 млн евро, сообщает Delfi.

Однако, по мнению Пуце, эти средства шли не на увеличение капитала, а на другие цели, фактически растрачивались и вернуть их сейчас не представляется возможным. При этом, заявил Пуце, только Ушаков имел право подписать документ на увеличение капитала Rigas satiksme, однако так и не сделал этого.

«Меня удивляет, как безответственно теперь уже отстраненный мэр относился к выполнению своих обязанностей. … Как бы в своей предвыборной кампании перед выборами в Европарламент ни старался подчеркивать Ушаков, это не политическое решение. Оно принято не потому, что мэр представляет какую-то партию. Это решение – за хорошее управление в публичном секторе», – заявил Пуце.

Сам Ушаков готовится обжаловать решение о своей отставке и уверен, что все обвинения в его адрес будут опровергнуты. «Абсолютно ясно, что обращусь в суд, и я абсолютно уверен, что в суде будут доказаны все незаконные действия, допущенные министром при подписании этого распоряжения», – сказал Ушаков.

Тем временем евродепутат от Латвии Инесе Вайдере отреагировала на новость об отставке мэра Риги, выразив опасение, что Пуце своим решением может дать Ушакову козырь на предстоящих выборах в Европарламент.

«Если за отставкой не последует уголовный процесс, то будет успешно создан ореол мученика, который поможет заручиться успехом на выборах в ЕП. Шаг Юриса Пуце оправдан, если материалы будут переданы правоохранительным органам для возбуждения дела», – написала в Twitter.

В четверг министр окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце своим распоряжением отправил мэра Риги Нила Ушакова в отставку, усмотрев ряд возможных нарушений в надзоре за Rigas satiksme и работе Рижской думы. Теперь Ушаков становится рядовым депутатом Рижской думы. Пост мэра Риги он занимал с 2009 года.

Сам Ушаков заявил, что решение о его отстранении от должности мэра Риги противоправно.

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