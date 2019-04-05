Ушаков прокомментировал отстранение с поста мэра Риги

Нил Ушаков заявил, что решение о его отстранении от должности мэра Риги противоправно.

Ушаков написал в Facebook, что «министр (окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце – прим. ВЗГЛЯД) принял абсолютно противоправное решение и отстранил меня от должности».

Он добавил, что «список нарушений» министра – «это попытка найти незначительные нарушения процедуры», в том числе «включая упрек в том, что ответ министру был послан обычной почтой, а не в электронном виде».

Политик отметил, что на выборах Рижской думы в 2017 году министр Пуце получил около 5 тыс. голосов рижан, а он – 105 тыс. голосов.

«За 10 лет победить меня в честной, открытой и демократической борьбе им не удавалось ни разу. Но сейчас другие времена – времена tiesiskuma (соответствие правовым нормам) без границ», – добавил Ушаков.

Также он сообщил журналистам, что обязанности мэр Риги будет исполнять вице-мэр Олег Буров, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что министр окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце своим распоряжением отправил мэра Риги Нила Ушакова в отставку.

Теперь Ушаков становится рядовым депутатом Рижской думы. Пост мэра Риги он занимал с 2009 года.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, смогут ли латышские националисты «утопить» русского мэра Риги.