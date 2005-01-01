Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку

Министр окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце своим распоряжением отправил мэра Риги Нила Ушакова в отставку.

В документе, опубликованном в официальном правительственном вестнике Латвии, говорится: «В соответствии с частью первой статьи 93 Закона «О органах местного самоуправления» я освобождаю Нила Ушакова от обязанностей председателя Рижской думы (далее – Совета) за неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов», передает ТАСС.

Согласно документу, претензии к Ушакову связаны с взаимоотношениями столицы Латвии с транспортным предприятием «Ригас сатиксме».

Распоряжение может быть обжаловано в суде в течение тридцати дней после опубликования.

Напомним, в среду Ушаков заявил о планах властей Латвии отстранить его от должности мэра Риги. По словам мэра Риги, его упрекают в том, что рижская дума ввела ряд льготных тарифов на общественный транспорт.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, смогут ли латышские националисты «утопить» русского мэра Риги.