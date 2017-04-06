«Русский мэр» хочет взять власть в Латвии с помощью русофобов

В Латвии очередной «русофобский» скандал. В преддверии выборов в Сейм мэр Риги Нил Ушаков пригласил в свою команду специалиста из команды Джона Маккейна. Местные русскоязычные считают это «окончательным предательством русских интересов» и попыткой Ушакова получить «ярлык на княжение» в США. Так ли это?

Латвийский «Центр расследовательской журналистики Re:Baltica» – организация чрезвычайно любопытная. Достаточно уже того, что она существует на зарубежные гранты, причем одним из источников финансирования является фонд Джорджа Сороса «Открытое общество». Но именно сотрудники Re:Baltica и американского портала Buzzfeed.com собрали и разместили информацию о том, что русскоязычный мэр Риги и лидер «Согласия» – «главной русской партии страны» – Нил Ушаков нанял на работу американского политконсультанта Кристиана Ферри, в прошлом обсуживавшего таких политиков, как сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм. В России эта пара хорошо известна, в первую очередь, за счет своей русофобии и «ястребиной» повестки в отношении Москвы.

Между Маккейном и русскими

В октябре в Латвии состоятся очередные выборы в парламент – и Ферри должен помочь партии «Согласие» одержать на них победу. В последнее время Ферри неоднократно посещал Латвию. Получив вопросы журналистов по электронной почте, он не стал уклоняться от ответов и сообщил, что помогает мэру Риги «в принятии стратегических решений», «разработке политических месседжей» и «исследовании общественного мнения».

Ферри был нанят отнюдь не случайно – он имеет за плечами большой опыт работы в Восточной Европе. В частности, двенадцать лет назад в качестве сотрудника фирмы Davis-Manafort он консультировал тогдашнего премьер-министра Украины Виктора Януковича. Владельцами Davis-Manafort тогда являлись скандально известный Пол Манафорт, позже ставший советником по предвыборной кампании Дональда Трампа, и Рик Дэвис, исполнявший те же обязанности для Джона Маккейна.

Когда у Ферри спросили, не испытывает ли он «моральных неудобств» при работе на партию «Согласие», которая «совсем недавно открыто выражала симпатию к российской внешней политике», он подчеркнул следующее:

«Ваш вопрос вводит в заблуждение. Потому что в нём не упоминается, что мэр публично осудил ситуацию на Украине и заметил, что Крым – это Украина. Моя работа никак не связана с незаконными попытками России вмешаться в выборы в США».

Кристиан Ферри (фото: кадр из видео)

В данном случае американский политтехнолог прав. В марте 2014 года, за несколько дней до крымского референдума, Ушаков заявил одному из латвийских изданий: «Правление партии «Согласие» ещё до заявления Сейма на эту тему утвердило свою позицию о целостности Украины. Из этого вытекают все остальные выводы... Даже не собираюсь анализировать, легитимен ли референдум. Наша позиция такова: Украина должна оставаться в нынешних границах».

Данным заявлением рижский мэр заработал себе политическую индульгенцию в глазах Вашингтона.

Известно, что Ферри и Ушакова свел вместе их общий знакомый по имени Дэвид Меркел. Прежде Меркел работал на правительство США, занимаясь международными отношениями в Европе и Евразии, а в настоящее время числится экспертом исследовательского центра Atlantic Council и возглавляет организацию Summit International Advisors. В качестве именно её представителя в декабре 2017 года он организовал от имени Ушакова ужин в вашингтонском ресторане Mirabelle, в приглашении на который рижского мэра охарактеризовали как – ни много ни мало – «центральную фигуру в латвийской политике». При этом в числе его заслуг были названы поддержка размещения сил НАТО в Латвии, протест против «аннексии Крыма» и разрыв договора о сотрудничестве с партией «Единая Россия».

«Дэвид знал о моей удачной работе в Латинской Америке и о впечатлении мэра Ушакова по поводу моих прежних работодателей Маккейна и Грэма», – утверждает Ферри.

Согласно данным источников Re:Baltica, Ушаков начал искать поддержки в политических кругах США в 2016 году – вскоре после того, как в Риге побывали высокопоставленные американские политики, в том числе Маккейн и Грэм. Но это не совсем так: еще в сентябре 2014 года Ушаков по возвращении из Вашингтона признал, что «консультации между крупнейшей партией Латвии и нашими друзьями из США проходят регулярно».

В апреле 2017-го мэр Риги вновь съездил в США и не скрывал своей радости. «Замечательная встреча с сенатором Джоном Маккейном, уже вторая за последние полгода, сначала в Риге, сейчас в Вашингтоне. Обсудили самые разные вопросы – о ситуации в Латвии, о русскоязычном меньшинстве, о стабильности в Европе, о роли социальных сетей в жизни современных политиков, а заодно и об использовании сразу нескольких языков в общении с избирателями в социальных сетях», – написал он.

Примечательно, что встречи Ушакова с американскими политиками (а их было немало) происходили без согласований с посольством Латвии в Вашингтоне или министерством иностранных дел страны, как это принято при официальных визитах.

Сам Ушаков категорически отказывается от любых комментариев на данную тему. Потому осталось неизвестным, какой гонорар получит Ферри за свою работу и откуда «Согласие» возьмёт на это деньги. Но порядок цифр предположить несложно.

В базе данных иностранных лоббистов США сообщается, что за обслуживание интересов правительства Панамы в Вашингтоне компания Ферри Trailblazer Group с сентября 2016-го по август 2017 года получила 160 тысяч долларов. Одной из задач Ферри являлась организация встречи президента Панамы Хуана Карлоса Варелы Родригеса со все тем же Маккейном. Встреча состоялась в июне 2017-го, и перед ней Ферри получил от правительства Панамы гонорар в 21 тыс. долларов, а впоследствии еще 37,5 тыс.

В связи с этим Re:Baltica напоминает, что, согласно данным латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, в нынешнем году «Согласие» получило пожертвований на общую сумму менее 100 тысяч евро. И можно предположить, что значительную часть из них направили партии русскоязычные избиратели.

«Русский избиратель явно это заметил»

Причина, по которой Ушаков пытается наладить особые отношения с американцами, секрета не составляет. Чтобы осуществить свою давнюю мечту и попасть в правящую коалицию, ему нужно получить «ярлык на княжение» от всесильных в Латвии США.

Известный в Латвии оппозиционный публицист, член Штаба защиты русских школ Илья Козырев подчеркивает, что предстоящие выборы в парламент будут для «Согласия» трудными. «В условиях, когда правящие латыши решительно добивают русскую школу, партия и её лидер не пожелали сделать всё, что в их силах, чтобы спасти русскоязычное образование, отделавшись символическими возражениями. Даже парламентская фракция «Согласия» проголосовала против уничтожения русских школ не в полном составе. И русский избиратель явно это заметил», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

По мнению Козырева, сомнительно, чтобы в таких условиях советы американского политтехнолога смогли увеличить или хотя бы сохранить нынешнее представительство партии в парламенте. «Что человек, который несколько месяцев назад узнал о существовании Латвии, может посоветовать руководителю самой крупной в этой стране партии, которая уже восемь лет монопольно владеет русскими голосами? Разве что с выражением зачитать вслух пару рецептов из методички «Победа на выборах для чайников» – трать больше денег на рекламу и не пускай конкурента в СМИ. Скорее это похоже на предпродажную подготовку: когда представителя покупателя допускают на свою внутреннюю кухню с целью стать более прозрачным и понятным для него. Обычно такой допуск – последний этап перед сменой хозяина. В условиях неизбежной потери русских голосов Ушаков рассчитывает перескочить на голоса латышские. А для этого необходимо получить «знак качества» – и в глазах латышей его можно получить только от США», – отмечает он.

Чтобы заработать этот «знак качества», «Согласию» и Ушакову придётся полностью соответствовать американским стандартам, что подразумевает чёткую антироссийскую направленность. «Настолько чёткую, что признать вполголоса украинский статус Крыма будет недостаточным. Но если «Согласие» поменяет хозяина на американских условиях, остатки русского электората будут потеряны. Возможно, что эту потерю возместит приобретённый латышский электорат, но ещё одна латышская партия американцам вряд ли нужна, выбор у них есть и сейчас. «Согласие» интересно американцам, пока оно контролирует русские голоса, а после «перекупки» станет ненужным. Такой вот парадокс», – резюмирует Козырев.

Политолог Андрей Стариков согласен с тезисом, что «согласистов» ждут крупные проблемы. Долгое время им удавалось объяснять своему избирателю, что партия никак не может реализовать свою политическую повестку в масштабах страны, поскольку «латышские» политические силы не пускают ее во власть. «Но ресурс такой аргументации выработан. Зачем год от года голосовать за партию, которой по определению не суждено стать правящей? И хотя сегодня «Согласие» продолжает оставаться наиболее популярной политической силой в Латвии, ее рейтинги поддержки уже выглядят не столь симпатично, как в предыдущем политическом цикле. На последних муниципальных выборах партия также сдала позиции, потеряв семь мандатов в Рижской думе. Многие бывшие симпатизанты партии Ушакова просто устали ждать, когда же взойдёт звезда «Согласия», и теперь проигнорируют выборы. Кроме того, ряд избирателей ищут выражение своих интересов в более активных политических силах, посматривая в сторону «Русского союза Латвии» и обвиняя «согласистов» в «вегетарианской» позиции и сдаче интересов русского населения», – заявил Стариков газете ВЗГЛЯД.

На эту тему

В этих условиях «Согласие» осознанно отказывается от политики в пользу политтехнологий и лоббизма. «Лоббистами ныне приглашены американцы – хотя бывали и дни, когда «согласистов» консультировали российские политтехнологи из компании «Никколо М». Это оправданный ход. Многочисленные рассказы о согласовании с американским посольством составов латвийского правительства и конфигурации правящей коалиции в Сейме не лишены оснований. Посольство США в Латвии ведет плотную работу с представителями политических сил и как минимум выдает им настоятельные рекомендации. С учетом усиления влияния США в регионе – дислоцирование контингента НАТО, создание Центра стратегических коммуникаций альянса в Риге, зачистка банковского сектора от российских денег – для «Согласия» политически целесообразно апеллировать именно к американцам. Задача Кристиана Ферри тривиальна: донести до вашингтонских policymakers необходимость участия «Согласия» в правящей коалиции латвийского Сейма после осенних выборов», – отмечает эксперт.

Однако Стариков оценивает перспективы «Согласия» более оптимистично, чем Козырев. «От России «Согласие» сегодня далеко как никогда, а мэр Ушаков радостно встречается с сенатором Маккейном. По острым вопросам, разделяющим общество, партия предпочитает отмалчиваться, но лидирующие позиции, несмотря на некоторую просадку рейтингов, сохраняет. С точки зрения прочности будущей правящей коалиции, политической управляемости извне, внутренней стабильности и гарантий сохранности американского курса в прибалтийском регионе партия Нила Ушакова неотъемлемый элемент будущего правительства. Собрать после заката главной партии латышской бюрократии «Единство» стабильную правящую коалицию из множества разрозненных «латышских» политических сил будет не так просто. В этом отношении коалиция с «Согласием» в составе для американцев более предпочтительный вариант, ведь она более стабильна. Это и предстоит донести до сведения Вашингтона Кристиану Ферри», – заключает политолог.