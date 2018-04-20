Манафорта заподозрили в передаче данных между Трампом и Россией

Бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта заподозрили в передаче информации между предвыборной кампанией Трампа и Россией, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на адвоката из министерства юстиции.

Во время заседания суда в четверг адвокаты Манафорта пытались убедить судью снять одно из обвинений в отношении него, заявляя, что генпрокурор Роберт Мюллер не имел права выдвигать против экс-руководителя предвыборного штаба президента обвинения, не связанные с «делом России».

Адвокат офиса Мюллера Майкл Дрибен отметил, что Манафорт стал объектом интереса в расследовании генпрокурора из-за подозрений в том, что он мог быть каналом передачи информации, передает РИА «Новости».

Он заявил в суде, что расследование предполагаемых финансовых преступлений Манафорта началось из-за того, что у него были «давние связи» с Россией, и следователи хотели выяснить, означали ли эти связи «неофициальный канал передачи информации».

По расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера Манафорту были предъявлены обвинения. Максимальный срок заключения Манафорта может составить около 300 лет лишения свободы, если его признают виновным по всем пунктам обвинения в нескольких штатах.

Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса подозревают в незарегистрированном лоббизме от лица Украины, а также уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.