В Иордании назвали расизмом выдворение русскоязычных жителей властями Латвии

Tекст: Валентина Григоренко

Хамшауи, подписавшая в числе других лидеров послание СПЧ, комментируя ситуацию с возможным выдворением россиян, отметила, что такое решение направлено исключительно против России и представляет собой вопиющее нарушение права россиян говорить на родном языке. Она напомнила, что русский язык был когда-то государственным языком Латвийской ССР, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что решение подписать обращение отражает не только ее личные убеждения, но и позицию других членов руководства Клуба выпускников, которые считают, что действия Латвии «являются нарушением прав человека и проявлением расизма по отношению к российскому народу и русскому языку».

Хамшауи, отвечая на вопрос, боится ли она возможных санкций со стороны ЕС после подписания послания, отметила, что такие опасения есть – не исключен, например, запрет на въезд в ЕС. Но в такие моменты, по ее словам, она считает долгом встать на сторону России и поддержать ее.

Ранее в МВД Латвии предупредили россиян о массовой высылке из-за неисполнения закона о языке.