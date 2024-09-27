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    27 сентября 2024, 09:00 • Общество

    Почему F-16 не оправдывают ожиданий ВСУ

    Эксперты рассказали, почему истребетили F-16 до сих пор не проявили себя на Украине

    Почему F-16 не оправдывают ожиданий ВСУ
    @ Office of the President of Ukraine/Air Force of Ukraine/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Неофициальные источники сообщают об уничтожении нескольких украинских F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. По одной из версий, российские ВКС нанесли удар гиперзвуковым комплексом «Кинжал», который пробил железобетонные укрытия. Как отмечают эксперты, объект был оборудован по высшему разряду, поэтому для успешного выполнения задачи летчики могли совершить обманный маневр.

    Воздушно-космические силы России (ВКС) уничтожили два украинских F-16, которые пытались взлететь с аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. Информацию об этом первым распространил Telegram-канал «Военное дело». По его данным, удар наносился из воздушной засады четырьмя МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

    На этом же аэродроме находились Су-24, которые были модифицированы для использования западных ракет Storm Shadow и SCALP. По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», боеприпасы пробили укрытия на аэродроме. Сейчас в этом районе работают российские разведывательные беспилотники. Ожидается объективный контроль результатов поражения.

    Как пишет военкор Александр Коц, в Староконстантинове еще с советских времен «оборудованы бетонные ангары, в которых хранится авиатехника». «Не исключено, что именно из-за этого аэродром был выбран как место базирования F-16. Некоторые украинские источники уже сообщают о потере до четырех «американцев» в ходе этого удара», – отметил Коц.

    Если информация подтвердится, то это станет вторым случаем ликвидации F-16. Первый самолет ВСУ потеряли еще в августе. Крушение стало результатом ошибки летчика Алексея Меся, который погиб. Генштаб Украины признал уничтожение истребителя лишь через три дня. При этом депутат Верховной рады Марьяна Безуглая говорила, что машина была сбита огнем ЗРК Patriot из-за нарушения координации действий подразделений.

    Напомним, первую партию из шести F-16 Украина получила от Нидерландов. До конца 2024 года офису Зеленского обещали направить самолеты из Дании. В течение года Киев получит около 20 единиц техники, в том числе из Бельгии и Норвегии. Всего эти четыре страны предоставят около 80 истребителей, многие из которых будут переданы в виде запчастей для других машин.

    Сам военный аэродром оперативно-стратегического назначения в Староконстантинове был построен еще в советское время. Раньше там базировались Су-24, Як-28 и другие легкие фронтовые бомбардировщики. Сейчас здесь дислоцируется 7-я бригада тактической авиации (7-я БрТА) воздушных сил ВСУ.

    «Аэродром был полностью оборудован под стандарты СССР, почти для каждого самолета построены железобетонные укрытия, а также земляные валы шесть-восемь метров в высоту на местах стоянок для защиты от осколков в случае взрывов», – рассказывает Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор.

    Здесь же находились несколько складов с оружием, в том числе ядерным. Сейчас там могут храниться западные ракеты. «Сегодня этот аэродром является для нас значительной целью. Там до сих пор базируются несколько Су-24, переоборудованных под запуск ракет Storm Shadow. Не исключено, что здесь могли находиться до шести истребителей F-16», – предположил собеседник.

    По мнению Попова, удар по аэродрому был нанесен с целью предотвратить возможные обстрелы российских регионов. «Легче предупредить, чем потом перехватывать», – подчеркнул эксперт. Попов пояснил, что понятие «воздушная засада» используется гражданскими специалистами.

    По всей видимости, ВС РФ получили информацию о том, что с этого аэродрома может быть осуществлен взлет истребителей.

    «Вероятно, мы дежурили в воздухе, зная, что через какое-то время появятся самолеты противника. МиГ-31К способен осилить до трех часов барражирования. Это как хороший бомбардировщик. А с дозаправкой в воздухе – пять-шесть часов», – поделился спикер.

    Кроме того, российские летчики могли совершить обманный маневр: часть самолетов ушла, а другая на малой высоте полетела в противоположную сторону и «внезапно оказалась ближе, чем рассчитывал противник, даже на территории Украины» – и атаковала оттуда. «Также удар могли нанести ракетные войска оперативно-тактического назначения», – добавил военный летчик.

    По мнению Попова, украинские военные могли обнаружить российские самолеты только на расстоянии 150-300 километров, после чего дежурное звено истребителей попыталось стартовать, что выдало их позицию и позволило ВКС нанести точный ракетный удар комплексом «Кинжал», а также, возможно, ракетами средней и большой дальности.

    «На подъем в воздух уходит буквально до пяти минут. Но этого времени оказалось недостаточно:

    видимо, они не успели отреагировать на групповой удар ВКС, а на посадочном или взлетном курсе самолет всегда более уязвим», – рассуждает Попов.

    Собеседник пояснил, что если украинские F-16 были поражены «Кинжалом», то речь, скорее всего, идет об осколках ракеты, которая не предназначена для ударов по авиации. Если же ликвидацию и осуществляли ракетой, то речь, должно быть, идет о классе «воздух – воздух» средней дальности типа Р-23.

    В свою очередь заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин добавляет, что в России «налажены эффективные средства радиолокационной разведки, а вероятно, и агентурной».

    «F-16 – это заметный самолет. Просто так его не спрячешь.

    Навести «Кинжал» на сам истребитель невозможно, если только речь не идет о поражении машины осколками в результате ракетного удара. Поэтому я склоняюсь к версии о том, что «Кинжалом» был нанесен удар по аэродрому. Из сообщений следует, что украинские F-16 были уничтожены на земле, а не в воздухе. Они могли находиться на взлетной полосе», – предположил эксперт.

    Эксперт особо отметил мощную медийную кампанию в результате произошедшего. «Страна находится в серьезном конфликте, поэтому народ должен понимать, что эффект от F-16, который ожидает Киев, с одной стороны, не ощутим, а с другой – ВСУ уже начинают терять американские истребители, которые никак себя не проявили. Возможно, пока эти самолеты используются в качестве средств ПВО, но они не стали чудо-оружием и не поменяли ситуацию на линии соприкосновения», – заключил Козюлин.

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