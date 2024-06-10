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    10 июня 2024, 21:45 • Общество

    Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16

    Эксперты объяснили намерения Украины разместить часть своих F-16 на территории западных стран

    Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16
    @ IPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России?

    Часть полученных Украиной истребителей F-16 разместят на базах за границей. Об этом сообщил начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. По его словам, подобный шаг позволит избежать превращения машин в «мишени» для российских ракет. Самолеты, которые будут находиться за рубежом, станут резервом «в случае необходимости для замены неисправных» образцов.

    Сколько машин будут базироваться за пределами Украины, а сколько в пределах ее границ, Голубцов не уточнил. Однако он добавил, что ВСУ уже располагают несколькими подготовленными аэродромами, а власти страны уже знают число самолетов, которые будут предоставлены им в этом и в следующем году.

    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА «Новости» отметил, что в случае если F-16, базирующиеся на территории стран НАТО, будут принимать участие в боевых вылетах, то и машины, и аэродромы их пребывания станут законной целью для Российской армии.

    Однако данная формула не будет работать в том случае, если западные страны примут решение держать самолеты лишь на хранении, в то время как запуски будут осуществляться непосредственно в пределах Украины. «Что касается сбивать – мы можем сбивать кого угодно и где угодно», – уточнил депутат.

    Напомним, в августе прошлого года Дания и Нидерланды стали первыми странами, сообщившими о своем решении передать ВСУ истребители F-16. Так, Копенгаген собирался направить в зону конфликта 19 машин и восполнить потери собственной авиации за счет поставок более совершенной модели самолетов – F-35.

    В свою очередь Нидерланды обязались передать Украине 18 машин, однако уже в феврале 2024-го глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен в соцсети Х (ранее Twitter, запрещена на территории России) сообщила, что Амстердам принял решение о передаче ВСУ дополнительных шести истребителей, нарастив их общее число до 24.

    В апреле с инициативой отправки Украине самолетов выступила и Норвегия. По данным издания Nettavisen, Осло намерен отправить ВСУ 22 истребителя, часть из которых, однако, окажутся в неисправном состоянии. Боеспособными будут лишь 12 единиц, в то время как точной информации о состоянии других до сих пор неизвестно.

    Уже в мае о решении предоставить ВСУ 30 самолетов выступила и Бельгия. Планируется, что поставку будут разбивать на несколько партий, пишет VRT News. Заявленное количество самолетов будет передано лишь к 2028 году. Таким образом, всего западные страны обязались отправить Украине 85 единиц F-16.

    При этом точная дата прибытия самолетов до сих пор остается неясной. Издание Reuters отмечало, что первые истребители могут быть переданы ВСУ уже в июне или июле. Ситуация осложняется и проблемами с обучением украинских пилотов. По данным Politico, к концу текущего года западные страны сумеют подготовить лишь 20 пилотов.

    Между тем в России уже готовятся к отражению угрозы со стороны американских истребителей. Так, недавно Владимир Путин заявил, что применение F-16 против ВС РФ с аэродромов третьих государств будет расцениваться как превращение истребителей в законные цели вне зависимости от того, где они находятся. Он напомнил, что данные модели являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Что касается схемы использования F-16, то она может превратить Украину в гигантский аэродром подскока для НАТО. «Расчет противника состоит в том, что мы не будем уничтожать его авиацию на территории других стран», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Соответственно, для выполнения боевого задания F-16 будут взлетать с мест базирования, расположенных в Польше или Румынии.

    Далее они сядут на аэродромы подскока уже на территории Украины. Там будет происходить дозаправка машин и оснащение их вооружением. После атаки самолеты улетят назад на территорию стран НАТО. Таким образом, в альянсе хотят сохранить свои машины и не спровоцировать прямой конфликт с Россией», – отмечает собеседник.

    «При этом сами F-16 – хорошие многоцелевые истребители, стоящие на вооружении многих стран. Они способны вести воздушный бой, а также наносить удары по наземным целям на ближних и дальних дистанциях. Более того, таких машин противнику планируют поставить достаточно много. Звучат оценки в 60 самолетов – это примерно два авиационных полка по нашей классификации», – подчеркивает он.

    «Тем не менее я полагаю, что решающего влияния на ход боевых действий данные поставки не окажут. Дело в том, что страны НАТО не смогут отправить сразу все самолеты на Украину. Они будут приходить партиями. Кроме того, для пилотирования F-16 нужно обучить экипажи, что также занимает значительное время. Хотя не стоит исключать варианта с использованием в качестве летчиков западных наемников», – уточнил Бижев.

    В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber добавляют, что авиация ВСУ и так базируется и ремонтируется на Западе с первого дня СВО. «Просто к остальным типам самолетов добавятся F-16. Свои аэродромы используются [ВСУ] по сути как аэродромы подскока», – добавляют аналитики. По их мнению, в ВСУ хотели бы вообще всю авиацию перенести на аэродромы стран НАТО, «но тогда увеличивается пинг и не будет хватать радиуса полета».

    Схема, которая будет применяться противником, действительно основана на использовании аэродромов подскока,

    соглашается военный эксперт Алексей Леонков. «Вероятно, истребитель будет взлетать с территории Румынии или Польши, потом садиться на замаскированную взлетную полосу на Украине для дозаправки и после выполнения боевого задания возвращаться в место базирования. В условиях, когда значительная часть соответствующей инфраструктуры противника повреждена, такая тактика становится актуальной», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Кроме того, схему использования аэродромов подскока оправдывает стратегия противника. ВСУ делают ставку на точечное использование дальнобойного оружия. Для его применения не нужно делать массовые вылеты», – акцентирует эксперт.

    «Нам придется приспособиться к тому, чтобы эффективно сбивать F-16. На радаре не видно принадлежность самолета, украинский он или стран НАТО, поэтому логично воспринимать машину в качестве потенциального противника и уничтожать ее. Кроме того, использование аэродромов Польши и Румынии для базирования делает эти объекты законными военными целями, о чем говорил наш президент», – отмечает собеседник.

    «Для борьбы с F-16 могут быть использованы дальнобойные ракетные комплексы, например, С-400. Кроме того, российские самолеты, дежурящие на опасных направлениях, также способны уничтожать истребители противника. Обнаруживать новую машину противника можно и с помощью А-50, а также наземных РЛС. Поэтому алгоритм борьбы с ними понятен», – резюмирует Леонков.

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