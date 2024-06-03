Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России
Минобороны Нидерландов разрешило Украине использовать F-16 для ударов по России
И. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна намерена передать Украине 24 истребителя F-16, которые могут быть использованы для ударов по территории России.
В интервью Politico Оллонгрен подчеркнула, что Нидерланды «не вводят никаких ограничений» на использование этих самолетов, в отличие от соседней Бельгии. Она призвала Киев «соблюдать международное право и положения Устава ООН о праве на самооборону», которое позволяет Украине «атаковать только военные цели в рамках самозащиты», передает ТАСС.
Оллонгрен не уточнила, когда именно будут переданы самолеты, но отметила, что для их использования украинским пилотам потребуется пройти соответствующую подготовку.
Ранее британские СМИ сообщали, что киевский режим получит возможность наносить авиаудары по аэродромам в Курской и Белгородской областях после снятия запрета союзников наносить удары западным оружием.