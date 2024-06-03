Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России

Минобороны Нидерландов разрешило Украине использовать F-16 для ударов по России

Tекст: Ольга Никитина

В интервью Politico Оллонгрен подчеркнула, что Нидерланды «не вводят никаких ограничений» на использование этих самолетов, в отличие от соседней Бельгии. Она призвала Киев «соблюдать международное право и положения Устава ООН о праве на самооборону», которое позволяет Украине «атаковать только военные цели в рамках самозащиты», передает ТАСС.

Оллонгрен не уточнила, когда именно будут переданы самолеты, но отметила, что для их использования украинским пилотам потребуется пройти соответствующую подготовку.

Ранее британские СМИ сообщали, что киевский режим получит возможность наносить авиаудары по аэродромам в Курской и Белгородской областях после снятия запрета союзников наносить удары западным оружием.