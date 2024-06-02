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Би-би-си: Украина сможет бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях
Киевский режим получит возможность наносить авиаудары по аэродромам в Курской и Белгородской областях после снятия запрета союзников наносить удары западным оружием, сообщил источник в военной авиации компании Би-би-си.
Истребителям Су-24 для нанесения ударов по аэродромам в этих регионах придется подходить в зону, где они уязвимы для российской системы ПВО, сказал собеседник Би-би-си, передает «Газета.Ru».
По его словам, американские F-16, которые обещают Украине, лучше справятся с такими задачами.
В любом случае подобные атаки будут ограничены «с точки зрения того, чего они могут достичь».
Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Украина не способна самостоятельно бить по целям на территории России без западной спутниковой группировки.