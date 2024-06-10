Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.0 комментариев
Картаполов разъяснил, в каком случае F-16 и аэродромы станут целью для России
Если F-16 начнут участвовать в боевых вылетах, ВС России будут рассматривать их, а также аэродромы базирования за границей как законные цели для ударов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, если истребители будут находиться на аэродромах в качестве запасных частей, откуда их перевозят на Украину, где оснащают и проводят техническое обслуживание, а затем они начнут летать с украинских аэродромов, то в этом случае у России нет претензий к странам, предоставляющим эти самолеты, передает РИА «Новости».
Однако если истребители взлетят с аэродромов другой страны, войдут в воздушное пространство Украины, выпустят ракеты и вернутся обратно, то они станут законной целью для российских военных. При этом Россия имеет право сбивать любые самолеты, которые находятся в зоне ее интересов.
Как сообщалось ранее, по словам начальника авиации ВСУ Сергея Голубцова, часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.