  • Новость часаГазпром сообщил о продолжении подачи газа через Украину и ГИС «Суджа»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить
    Газпром сообщил о продолжении подачи газа через Украину и ГИС «Суджа»
    Долина рассказала о своем состоянии после того, как стала жертвой мошенников
    Более двадцати украинских военных сдались в плен в Курской области
    Морпехи разгромили бронированную колонну ВСУ в Курской области
    Минобороны показало уничтожение ЗРК Patriot в Днепропетровской области
    В США назвали большими потери ВСУ в Курской области
    Вильфанд предупредил о сильной жаре во многих регионах России
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    11 комментариев
    17 августа 2024, 10:02 • Общество

    Бороться с ракетами для F-16 Россия научилась еще в Сирии

    Эксперты: Ракеты JASSM на Украине будут применять западные летчики

    Бороться с ракетами для F-16 Россия научилась еще в Сирии
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Aaron Hill

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон и Киев прорабатывают технические детали возможной отправки ВСУ высокоточных крылатых ракет JASSM. Дальнобойность JASSM сделает их носители – самолеты F-16 – труднодоступными для российской ПВО. По словам экспертов, в теории под удар этих ракет могут попасть новые российские регионы и даже Москва. Чем на это может ответить Россия?

    Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отправки на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM. Ими могут вооружить предоставленные ранее Киеву истребители F-16, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников Белого дома. Однако окончательное решение пока не принято.

    В администрации Байдена отметили, что для принятия решения Белый дом и Пентагон должны, среди прочего, быть уверены, что ракеты смогут использоваться в том числе с существующих в распоряжении Киева самолетов советской постройки. Пентагон работает с Украиной по этим техническим вопросам.

    Отметим, что JASSM производится компанией Lockheed Martin с 2001 года. Малозаметная ракета летит по заранее заданному маршруту, используя наведение GPS и внутреннюю навигационную систему. Вес боеголовки – 450 кг. Радиус действия в зависимости от модификации – от 370 км до 980 км с точки пуска.

    В качестве носителей могут использоваться бомбардировщики B-1, B-2, B-52H, а также истребители F-16 и F/A-18. Как пишет издание Missile Threat, JASSM создавалась в том числе с учетом возможностей российским систем ПВО С-300 и ее более новых модификаций. Также, ракета может использовать канал передачи данных WDL, позволяющий корректировать ее курс.

    При этом еще в мае отраслевой Telegram-канал «Взгляд человека в лампасах» приводил мнение командира экипажа российского Су-34 о рисках, которые JASSM могут создать для России. «Вот эта штука будет посерьезней даже Storm Shadow. F-16 может тащить две таких ракеты. Представьте, если втихую Киеву поставят сотню таких «джазмов», и залп, пущенный с десятка F-16, полетит по Крымскому мосту. Вот это будет серьезное испытание для нашей ПВО», – указывал он.

    По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, утечка в СМИ о возможной передаче Украине дальнобойных ракет неслучайна – США таким образом по устоявшейся схеме прощупывают «красные линии» и следят за реакцией Москвы. Впрочем, собеседник не исключает, что Вашингтон «втихую» уже поставил ВСУ небольшую партию ракет.

    «JASSM полностью совместимы с F-16. Передача истребителей Украине предполагала, что ВСУ будут применять не только Storm Shadow и SCALP, но и новые ракеты. Я думаю, что за штурвал боевой машины посадят западного летчика. Дело в том, что специфика применения оружия предполагает определенный опыт, а украинские военные, прошедшие обучение управлению F-16 экспресс-курсом, не смогут выполнить задачу», – считает Леонков.

    Передача Украине JASSM и применение противником этих ракет создаст определенные риски для России. «Целями могут стать как территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, Крым, так и столичный регион. Тем более что залетами БПЛА в российскую столицу Киев мог отработать возможные маршруты для пролета ракет», – допустил спикер.

    При этом полагаться на запрет Вашингтона, действующий для ВСУ, на использование американского дальнобойного оружия по территории России, не стоит, подчеркнул Леонков. «Заявления Белого дома по этому вопросу не стоят и выеденного яйца», – уточнил он. Вместе с тем JASSM знакомы ВС России по опыту военных действий в Сирии.

    «В 2018 году бомбардировщики B-1B били этими ракетами с территории Иордании по Дамаску. Тогда удар отражали зенитно-ракетные комплексы российского производства «Бук» и «Тор», – напомнил эксперт. Он полагает, что российские военные справятся и сейчас, но первоочередная задача – уничтожить самолеты-носители.

    «Однако самый главный вопрос заключается не в поражении собственно ракет, а в обнаружении мест базирования их носителей – то есть истребителей F-16. Аэродромы Украины периодически «рихтуются» нашими средствами дальнего поражения, эта работа будет продолжена», – заключил Леонков.

    Вероятная передача Киеву JASSM потребует усиления работы российской разведки, считает Владимир Попов, генерал авиации, заслуженный военный летчик России. «Целесообразно уничтожить крылатые ракеты в тот момент, когда они только окажутся на складах и в арсеналах. Для этого нужна разведка», – подчеркнул собеседник.

    При этом у ВС России есть средства борьбы с дальнобойным оружием и в воздухе, в частности – системы ПВО С-300 и С-400, добавил он.

    «Пуск JASSM, как правило, осуществляется с малых высот. Ракета летит по особенной траектории: сначала разгоняется, получает динамическое энергодвижение, потом ныряет под лепесток РЛС и становится невидимкой, а непосредственно перед атакой взлетает вверх. Но ее можно эффективно перехватить», – пояснил Попов.

    И все же основной мишенью ВС России должны стать самолеты-носители F-16, а также модернизированные Су-24, считает он. «Трудность в том, что ракета дальностью свыше 400 или 900 км позволит ВСУ не подвергать большому риску самолет и не залетать в зону поражения российской ПВО – в ином случае мы возьмем истребитель на автосопровождение и уничтожим», – отметил он.

    «Поэтому, скорее всего, F-16 будут работать в Одесской области рядом с румынской границей, куда наши обычные ракеты долетают, но не быстро. Это позволяет ВСУ поднять машины в воздух или спрятать их, выведя из-под удара. Но ВС России смогут решить и эту задачу. У нас есть дальние перехватчики, гиперзвуковые «Кинжалы», и ракеты Х-101», – резюмировал Попов.

    Главное
    Times: США не дают Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России
    Российские военные уничтожили Су-24 ВСУ на аэродроме Днепр
    В МИД РФ призвали США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС
    Замглавы МЧС по Кубани снят с должности после ареста
    В Курской области подготовили танковые засады для ВСУ
    Минобороны: Рядовой на танке решительной атакой обратил в бегство ВСУ
    «Прогресс МС-28» с научной аппаратурой и фруктами причалил к МКС

    США помогли снизить отток капитала из России

    Один из последних крупных банков в России, который проводил трансграничные переводы в валюте, прекращает оказывать такие услуги. Российскому Райффайзенбанку приказал его австрийский хозяин после ужесточения американских санкций. Интересно, что эта ситуация несет не только проблемы и негативные последствия, но и может позитивно сказаться на российской экономике. Как именно? Подробности

    Перейти в раздел

    Эсэсовцы в ВСУ гордятся издевательствами над русскими

    «Руссише швайне», – кричали в Курской области 74-летнему пенсионеру двое военных ВСУ, одетых в каски с символикой СС. Произошедшее – не первый случай издевательств украинских военных над гражданскими. При этом украинцев никто не заставлял издеваться над пожилым мужчиной: они сами надели каски, записали происходящее на видео и выложили издевательства в интернет. Почему солдаты ВСУ во всем копируют немецких нацистов? Подробности

    Перейти в раздел

    Как отогнать американские подлодки от баз ВМФ России

    Прошедшая на текущей неделе выставка «Армия-2024» запомнилась целой серией перспективных образцов российского оружия. И одним из самых интересных стал проект малого корвета «Каракурт-Э». Перед нами облик корабля, который способен решить ключевые задачи ВМФ России в ближней морской зоне. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    США направили HIMARS против Китая

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............