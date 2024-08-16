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    16 августа 2024, 20:50 • Справки

    Американская крылатая ракета JASSM: серьезное испытание для российской ПВО

    Американская крылатая ракета JASSM: серьезное испытание для российской ПВО
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Современное поле боя все чаще становится ареной высокоточных ударов, где каждая секунда и каждый метр имеют решающее значение. Одним из ярких представителей этого класса вооружений является американская крылатая ракета AGM-158 JASSM, способная поражать как стационарные, так и подвижные цели на большом удалении. Это крайне опасный вид вооружений.

    Данная ракета сочетает в себе высокую точность, значительную дальность и способность поражать широкий спектр целей. А малая радиолокационная заметность и сложная траектория полета позволяют эффективно решать боевые задачи, преодолевая ПВО противника.

    История создания

    Корни программы JASSM уходят в 1980-е годы, когда в США начались работы над созданием новой крылатой ракеты, способной заменить устаревающие образцы. Первоначально проект носил название TSSAM (Tri-Service Standoff Attack Missile) и предполагал создание универсальной ракеты, пригодной для использования всеми видами вооруженных сил. Однако из-за высокой стоимости и сложности разработки проект был свернут.

    Несмотря на неудачу TSSAM, идея создания высокоточной крылатой ракеты оставалась актуальной. В начале 1990-х годов началась новая программа, получившая название JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Целью проекта было создание ракеты, обладающей высокой точностью, большой дальностью полета и способной поражать широкий спектр целей.

    Контракт на разработку JASSM получила американская компания Lockheed Martin. После успешного завершения испытаний ракета JASSM была принята на вооружение ВВС США. В мае 1994 года началось серийное производство ракеты, которое продолжается по настоящее время. JASSM стала одним из основных средств поражения наземных целей в арсенале американских ВВС.

    Конструкция

    Корпус ракеты выполнен из композитных материалов, обеспечивающих высокую прочность при небольшом весе. Форма корпуса оптимизирована для обеспечения минимального аэродинамического сопротивления и максимальной дальности полета. Крылья ракеты складываются при транспортировке и выпускаются в полете, обеспечивая необходимую подъемную силу и маневренность.

    Сердцем ракеты является турбореактивный двигатель. Он отличается компактными размерами и высокой надежностью. Топливная система ракеты рассчитана на обеспечение длительного полета и позволяет ракете поражать цели на значительном удалении.

    Система наведения JASSM является одной из самых совершенных в своем классе. Она включает в себя:

    – Инерциальную навигационную систему, обеспечивающую точное определение местоположения ракеты в пространстве.

    – Спутниковую навигационную систему GPS, позволяющую уточнять координаты цели и корректировать траекторию полета.

    – Активную радиолокационную головку самонаведения, обеспечивающую захват и сопровождение цели в конечной фазе полета.

    JASSM оснащена термобарической боевой частью, обладающей высокой поражающей способностью. Термобарические боеприпасы создают облако взрывчатого вещества, которое взрывается при контакте с кислородом воздуха, образуя мощную ударную волну и огненный шар. Это позволяет эффективно поражать как наземные объекты, так и живую силу противника.

    Для повышения живучести ракета оснащена средствами противодействия. К ним относятся:

    – Покрытие, поглощающее радиолокационные излучения, снижающее вероятность обнаружения ракеты радарами противника.

    – Ложные цели, отвлекающие внимание средств противовоздушной обороны.

    – Маневрирование, затрудняющее перехват ракеты.

    Эволюция крылатой ракеты JASSM

    Крылатая ракета AGM-158 JASSM с момента своего появления претерпела ряд изменений и модификаций, что позволило расширить ее боевые возможности.

    Базовая версия JASSM

    Первая версия ракеты JASSM была разработана для поражения стационарных наземных целей на значительном удалении. Она оснащалась термобарической боевой частью и обладала высокой точностью.

    JASSM-ER

    С целью увеличения дальности поражения была разработана версия JASSM-ER (Extended Range). Усовершенствованный двигатель позволил увеличить дальность полета ракеты более чем вдвое. Также были внесены некоторые изменения в систему наведения и боевую часть.

    JASSM-SR

    Параллельно с разработкой JASSM-ER велись работы над уменьшенной версией ракеты, получившей название JASSM-SR (Short Range). Эта модификация предназначалась для оснащения истребителей, имеющих ограниченные возможности по подвеске вооружения. JASSM-SR отличается меньшей дальностью полета и массой, но сохраняет высокую точность и поражающую способность.

    JASSM-XR

    В начале 2016 года Lockheed Martin анонсировала исследование, направленное на создание новой модификации AGM-158 с радикально увеличенной дальностью полета. Целью проекта, неофициально получившего название JASSM-XR (Extreme Range), было достижение дальности поражения в 1000 морских миль (более 1800 км). Пентагон проявил значительный интерес к проекту JASSM-XR и в сентябре 2018 года заключил с Lockheed Martin контракт на полномасштабную разработку новой ракеты. В рамках соглашения компания обязалась завершить все этапы в течение пяти лет. Изначально новая модификация получила обозначение AGM-158D, однако впоследствии ее переименовали в AGM-158B-2, чтобы подчеркнуть преемственность с уже состоящей на вооружении версией JASSM. На сегодняшний день проект JASSM-XR продолжает активно развиваться.

    Перспективные разработки

    В настоящее время ведутся работы над новыми модификациями JASSM. Появление новых модификаций ракеты позволяет расширить ее боевые возможности и адаптировать к меняющимся условиям ведения боевых действий. Одним из перспективных направлений является создание ракеты с комбинированной боевой частью, способной поражать как бронированные, так и небронированные цели. Также рассматривается возможность интеграции в ракету новых систем наведения, таких как инфракрасные или лазерные головки самонаведения.

    Сравнительная таблица характеристик версий JASSM

    Носители

    Крылатая ракета AGM-158 JASSM благодаря своим характеристикам и универсальности может быть интегрирована на широкий спектр воздушных платформ. Различные типы самолетов, от стратегических бомбардировщиков до истребителей многоцелевого назначения способны нести на своем борту ракеты JASSM.

    Стратегические бомбардировщики

    B-1 Lancer. Этот сверхзвуковой бомбардировщик является одним из основных носителей JASSM. Благодаря своей большой грузоподъемности B-1 способен нести значительное количество (до 24-х) ракет, что позволяет наносить массированные удары.

    B-2 Spirit. Стелс-бомбардировщик B-2 благодаря своей низкой заметности для радаров идеально подходит для выполнения задач по глубокой проникающей авиации. Он может нести 16 JASSM для поражения высокозащищенных целей.

    B-52H Stratofortress. Несмотря на свой возраст, B-52H остается одним из основных бомбардировщиков в составе ВВС США. Модернизация позволила интегрировать на него ракеты JASSM (до 12 единиц), расширив его боевые возможности.

    Истребители

    F-16 Fighting Falcon. Этот широко распространенный истребитель может быть оснащен двумя ракетами JASSM, превращаясь в эффективный носитель для поражения наземных целей.

    F/A-18 Hornet/Super Hornet. Семейство истребителей F/A-18 также способно нести две JASSM, что позволяет использовать их для выполнения ударных задач.

    F-15E Strike Eagle: Этот специализированный ударный истребитель является одним из основных носителей JASSM. Благодаря своей большой грузоподъемности F-15E способен нести целых три ракеты такого типа.

    F-35 Lightning II также интегрирован с JASSM и способен нести по две таких ракеты.

    Оценки

    Комментируя возможности крылатой ракеты AGM-158 JASSM «воздух – поверхность» с дальностью полета 560 км, командир экипажа российского Су-34 в комментарии Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» отмечал, что «эта штука будет посерьезней даже Storm Shadow».

    «F-16 может тащить две таких ракеты. Представьте, если втихую Киеву поставят сотню таких «джазмов», и залп, пущенный с десятка F-16, полетит по Крымскому мосту. Вот это будет серьезное испытание для нашей ПВО», – заметил военный летчик.

    Заключение

    Благодаря своей высокой точности, дальности полета и универсальности JASSM стала одним из основных средств поражения наземных целей для ВВС США. Интеграция JASSM с различными воздушными платформами значительно повышает их боевые возможности.

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