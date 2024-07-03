Самолёт F-16 Fighting Falcon

История создания F-16



F-16 Fighting Falcon был спроектирован в США в 1974 году. Разработка велась в рамках программы LWF (создания лёгкого истребителя) для воплощения теории энергоманевренности. Она была сформулирована группой американских офицеров и аналитиков во главе с Джоном Бойдом и Томасом Кристи в конце 1960-х годов. При этом учитывался опыт боёв в Корее и Вьетнаме. Конкуренцию за контракт на участие в программе у компаний Boeing, LTV, Northrop и Lockheed удалось выиграть корпорации General Dynamics.

Интересные факты: Название «Боевой сокол» (Fighting Falcon) самолёт получил в честь маскота (талисмана) Академии ВВС США. Истребитель впервые оказался в воздухе случайно 20 января 1974 года. Тогда испытывалось скоростное руление и возникла аварийная ситуация. Чтобы избежать её развития, пилоту пришлось взлететь и вернуться на землю через шесть минут. В 1993 году компания Lockheed, которая не смогла победить в конкурсе LWF, просто выкупила авиационный бизнес General Dynamics и получила право на выпуск F-16.

Первый запланированный полёт машины состоялся 2 февраля 1974 года. С лета 1975 по 1978 год было произведено 15 прототипов YF-16 и завершены все лётные испытания. Среди опытных образцов были как классические одноместные (11 штук), так и экспериментальные двухместные модели. Вскоре началось серийное производство, а в августе 1978 года уже была сформирована первая эскадрилья F-16 ВВС США. Соответственно, начали поступать заявки на приобретение такого самолёта и от союзников США по Североатлантическому альянсу.

Особенности конструкции и характеристики F-16 Fighting Falcon

Инженеры стремились создать недорогой и неприхотливый самолёт. Цена разных модификаций за 43 года производства колебалась от 4,5 млн. до 34 млн. долларов. В его конструкции был впервые применён беспереплётный фонарь каплевидной формы, значительно повысивший возможности обзора для пилота. Управляемость увеличивалась за счёт установки боковой ручки вместо традиционной центральной. Перегрузки частично гасились с помощью откидного кресла. Истребитель собирали из максимально унифицированных деталей.

Базовая модель (F-16C) проектировалась под управление одним пилотом. Её длина составляет 15,03 м, высота – 5,09 м. Размах крыла равен 9,45 м, а его площадь – 27,87 м². Истребитель способен подниматься на высоту до 18,5 км со скоростью 275 м/с. Но эффективное применение возможно на высотах до 15,24 км. Дальность полёта составляет от 3981 до 4472 км (в зависимости от наличия дополнительных топливных баков). Максимальная дистанция боевого применения равна 1759 км. Конструкция способна выдерживать перегрузки до 9 g.

Самолёт может быть оснащён двухконтурным турбореактивным двигателем Pratt&Whitney F100 или турбовентиляторным General Electric F110. Его масса без боекомплекта составляет 8910 или 9017 кг соответственно. В случае использования дополнительных подвесных баков общий вес увеличивается на 448 кг. Он способен нести от 3986 до 5542 литров топлива. Максимальная взлётная масса составляет 21772 кг. F100 обеспечивает бесфорсажную тягу в 7900 кгс, а F110 – 7781 кгс. В режиме форсажа они выдают 12900 и 13100 кгс.

F-16 способен развивать скорость до 2178 км/ч на высоте до 12,2 км. В комплект стандартного вооружения входит 20 мм авиационная пушка M61A1 Vulcan и 511 снарядов к ней. Кроме того, на девяти точках подвески (под фюзеляжем и крыльями) крепятся семь типов ракет класса «воздух-земля»: от AGM-45 до Penguin Mk3. Или девять типов ракет класса «воздух-воздух»: от AIM-7 до Phyton 4 и Magic 2. Также предусмотрено использование корректируемых, свободнопадающих и кассетных бомб и/или бортовых радиолокационных станций трёх типов.

История развития модельного ряда

F-16 Fighting Falcon стал одним из самых популярных истребителей в истории. Неудивительно, что у него появилось множество модификаций. Первые были созданы ещё на стадии проектирования и испытания прототипов. Тогда были представлены F-16A – одноместный самолёт, предназначенный для выполнения задач в дневное время, и F-16B – двухместная учебно-боевая модификация. Их производство для внутреннего американского рынка продолжалось до 1985 года. В рамках этих моделей были произведены модернизации Block 1,5,10,15 и 20.

F-16C и D – модернизированные версии предыдущих моделей, рассчитанные на управление одним и двумя (в модификации D) пилотами. Серийное производство началось с 1984 года. Они создавались по стандарту Block 25: улучшенная авионика, расширение номенклатуры вооружения, возможность всепогодной эксплуатации. В более поздних версиях применялись стандарты Block 30/32 (новый двигатель и радиопоглощающие материалы корпуса), 40/42 (новый радар и навигационная система) и 50/52 (улучшенные двигатель, радар и вооружение).

F-16E и F – улучшенные версии предыдущих моделей (одноместная и двухместная). Модернизированы по стандарту Block 60 (оснащение оптико-локационной станцией, системой лазерного целеполагания, новым радаром и более мощным двигателем). F-16IN – экспортный вариант для Индии. Отличается наличием элементов управления FADEC, инфракрасной системы поиска и слежения IRST и переработанной кабиной пилота. F16IQ – экспортная версия для Ирака. Она была урезана по технологиям и оснащению.

F-16N – модификация, спроектированная для имитации действий вероятного противника в учебном бою. Активно использовалась ВМС США. С самолёта была снята авиапушка, система создания радиоэлектронных помех (ASPJ) и всё ракетное вооружение. Поэтому он стал самым манёвренным истребителем серии. F-16V – версия 2015 года. Оснащена новой системой РЛС с активной фазированной решёткой, комплексом РЭБ и современным вооружением. QF-16 – беспилотные самолёты-мишени, переделанные из списанных машин.

Распространение в мире

Повышенный интерес к F-16 со стороны зарубежных партнёров привёл к широкому распространению модели в мире. К 2018 году было выпущено более 4600 экземпляров. Они до сих пор стоят на вооружении ВВС и Национальной гвардии США, а также Бахрейна, Бельгии, Венесуэлы, Греции, Дании, Египта, Израиля, Индонезии, Иордании, Ирака, Тайваня, Марокко, Нидерландов, ОАЭ, Омана, Пакистана, Польши, Португалии, Южной Кореи, Румынии, Сингапура, Таиланда, Турции и Чили. Запланированы поставки самолётов Болгарии, Словакии и Украине.

Интересные факты: По данным китайского журнала Sohu за 2020 год, в боях с самолётами советского и российского производства F-16 не потерпел ни одного поражения и смог одержать 65 побед. В основном это были победы израильских лётчиков над сирийцами. Но к 2016 году были зарегистрированы 650 аварий, которые привели к уничтожению таких истребителей и гибели более 300 человек. Данная модель активно популяризируется в кино («В центре солнца», «Железный орёл») и видеоиграх («War Thunder», «Strike Commander»).



Боевое применение

Первое участие F-16 в боевых действиях состоялось 26 апреля 1981 года. В рамках обострения гражданской войны в Ливане израильские лётчики атаковали наземные цели палестинцев. Через два дня была одержана и первая воздушная победа: уничтожение сирийского вертолёта Ми-8Т. 14 июля израильские ВВС сбили первый самолёт противника: сирийский МиГ-21. В июне 1982 года состоялось крупное трёхдневное воздушное сражение, в котором удалось уничтожить 44 самолёта.

Кроме того, Израиль использовал F-16 во время Второй Интифады, при уничтожении ядерной программы Ирака и бомбардировке пригорода Туниса. Эти самолёты позволили подавить наземные силы противника во время Второй Ливанской войны. Применялись при налётах на Сектор Газа (операции «Литой свинец», «Облачный столп» и «Нерушимая скала»), в рамках которых была зафиксирована гибель значительного количества мирных жителей. Самолёты активно использовались во время Гражданской войны в Сирии.

Венесуэла задействовала F-16 для вытеснения колумбийского флота из своих территориальных вод в 1987 году, а также для подавления военного переворота в 1992 году. Они также трижды сбивали самолёты контрабандистов, перевозивших наркотики. Звено F-16 ВВС США участвовало в операции по вторжению в Панаму в 1989–1990 годах. 249 машин совершили почти 13,5 тысяч вылетов в рамках Войны в Персидском заливе. Эти самолёты стали основной ударной силой и в период проведения Иракской войны 2003–2011 годов.

Со второй половины 1980-х годов переданные Пакистану истребители пресекали массовые нарушения границы с Афганистаном. Стали одним из ключевых факторов разрешения Индо-Пакистанского конфликта. Силы НАТО F-16 для создания бесполетной зоны во время Боснийской войны и Югославского кризиса. Эти самолёты принимали активное участие в Военной операции в Афганистане 2001–2021 годов. Применялись правительственными войсками Иордании, Марокко и Саудовской Аравии во время конфликта в Йемене.

Вывод

Многие эксперты считают F-16 устаревшим истребителем, ведь только его боевое применение продолжается уже больше 40 лет. Однако данная машина неоднократно доказывала свою эффективность даже в соперничестве с новыми моделями. Самолёт уступает им в скорости и технологичности, но всё ещё остаётся более надёжным и дешёвым вариантом. Поэтому F-16 до сих пор доминирует в авиапарках большинства стран мира и будет сохранять свою актуальность как минимум на протяжении 10 лет.