Самолет F-15 Eagle

Концепция нового самолета, предыстория



К середине 60-х годов прошлого столетия парк ВВС США включал большое количество узкоспециализированных самолетов, относящихся к разным поколениям. В ходе вьетнамской войны вскрылось множество сложностей организационного и эксплуатационного характера. Требовалась новая машина, способная заменить устаревшие F-100 SS в части обеспечения превосходства в воздухе, а также истребители-бомбардировщики F-105 Thunderchief и многоцелевые F-4 Phantom II. Учитывался опыт первых столкновений с МиГ-21 и МиГ-17.

F-15 Eagle разрабатывался как тактический истребитель и в рамках стратегии воздушного превосходства, принятой министерством обороны США. Самолет должен был успешно завоевывать небо, «уметь» действовать автономно от средств наземной поддержки, наносить удары по позициям противника. Заявленные требования предполагали высокие полетные характеристики, мощную РЛС, достаточный радиус действия, наличие многофункциональных узлов подвески.

Интересный факт: в концепцию ударного истребителя четвертого поколения дополнительно закладывались возможности F-105 и F-84F Thunderstreak. Предполагался прорыв ПВО СССР при атаке на низких высотах с последующим применением тактического ядерного оружия.

Разработка и модификации самолета F-15 Eagle

Тендер на проект многоцелевого истребителя выиграла компания «Макдоннелл-Дуглас», представившая прототип YF-15 (1969). Опытный образец впервые поднялся в воздух 27 июля 1972 года, серийные машины появились в 1974 году. Самолет приняли на вооружение в 1976 году, далее потребовались многочисленные доработки, связанные с необходимостью снизить стоимость при массовом производстве. Проблему дороговизны удалось решить только к началу 1980-х годов.

Тяжелый истребитель нового типа стал основой для целого ряда модификаций. На базе F-15 разработали три учебно-тренировочных самолета (один для ВВС Японии), модель с усиленной конструкцией (F-15C), радаром повышенной мощности (AESA), полностью обновленные версии EX Eagle II и Strike Eagle. Специально для японских сил воздушной обороны выпускался одноместный всепогодный F-15J (на стороне заказчика, по лицензии). Также было разработано множество экспериментальных прототипов с различными литерами обозначения.

F-15E – двухместный истребитель-бомбардировщик класса «4++», представляющий собой глубокую модернизацию «классического орла». В таких машинах применяются базовые технологии снижения РЛС заметности и лазерные указатели цели. Российский аналог – Су-34.

Создатели F-15 Eagle также предложили палубную версию истребителя F-15N Sea Eagle в качестве альтернативы Grumman F-14 Tomcat (уже эксплуатировался ВМС). Машина получила крыло со складывающейся консолью и усиленные шасси, но так и не стала основой палубной авиации. Впоследствии место «Груммана» занял F/A-18E/F Super Hornet.

Интересный факт: практически одновременно с тяжелым F-15 разрабатывался новый легкий самолет завоевания превосходства в воздухе, который впоследствии заменил F-5 Freedom Fighter/Tiger II. F-16 стал самым массовым истребителем четвертого поколения благодаря низкой стоимости и простоте эксплуатации («второе место» у советского МиГ-29).

Особенности конструкции и характеристики F-15 Eagle

У F-15 Eagle два двухконтурных двигателя Pratt&Whitney, оснащенных форсажными камерами. В зависимости от модификации силовая установка имеет маркировку F100-PW-100, F100-PW-220 или F100-PW-229, что означает предельный показатель тяги (2х10800 – 2х13200 кгс). Самолет способен развивать скорость до 2655 км/ч на высоте и в пределах 1482 км/ч у земли. Допустимый потолок 20 000 м, максимальная взлетная масса 30 845 кг. Дальность полета (перегоночная) с подвесными баками 5750 км.

Горючее размещается в шести изолированных баках, защищенных от попадания пуль калибром до 12,7 мм (установлен специальный протектор). Емкости дополнительно заполнены пенополиуретановым поропластом, что обеспечивает взрывобезопасность. Корпус самолета на 26,7% состоит из титановых и на 37% из алюминиевых сплавов, также используются композитные материалы и высокопрочные стали.

Бортовое оборудование и вооружение самолета F-15 Eagle

Штатная РЛС Apg-63 имеет дальность действия 161 км, может фиксировать и сопровождать малоразмерные быстролетящие цели на дистанции до 90 км. Также самолет оснащается AN/ALR-56C RWR – комплексом предупреждения об обнаружении. При этом на модификацию Strike Eagle ставят уже более мощные станции AN/APG-82.

Используемое оборудование и сама конструкция F-15 рассчитаны на перегрузки в пределах 9G. При этом потолок для «ударной» модификации F-15E Strike Eagle снижен до 18 300 м, но взлетная масса увеличена и составляет 36 700 кг, что отвечает требованиям к современному истребителю-бомбардировщику.

На все варианты F-15 устанавливается автоматическая пушка M61 Vulcan калибра 20 мм (боекомплект 510–940 снарядов), имеющая скорострельность до 6600 выстрелов в минуту. Ракетное вооружение включает до восьми УР средней дальности AIM-120 AMRAAM, четыре AIM-9 Sidewinder с инфракрасными головками наведения. Ранее также использовались AIM-7 Sparrow (разработка 1950-х годов, списываются). Бомбовая нагрузка предусмотрена только для ударных версий истребителя (модификаций E/F). У F-15E/F авиабомбы размещаются на девяти подвесках (внешних), предельная боевая нагрузка 11 тонн. Истребитель может брать до пяти единиц тактических ядерных зарядов.

Где эксплуатируется самолет F-15 Eagle

F-15 останется на вооружении ВВС и Национальной гвардии США вплоть до 2026 года. Исключение – различные модификации Strike, принципиально иного истребителя. «Ударные орлы» продолжат нести службу в американских военно-воздушных силах и поставляться союзникам, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Сингапур. Япония закупает легкие F-35B, которые должны стать основой боевой авиации страны в ближайшие годы.

Истребители-бомбардировщики на базе F-15 востребованы в странах, стратегии которых предполагают тактические удары в глубину позиций противника. При этом японские ВВС являются элементом обороны, завязаны на взаимодействие с частями ПВО, что объясняет закупки именно многофункциональных F-35 (относятся к пятому поколению).

Боевое применение самолета F-15 Eagle

F-15 участвовал в целом ряде военных конфликтов на Ближнем Востоке, также использовался над территорией Югославии. Дебютный для «орлов» воздушный бой состоялся в июле 1979 года. Израильские ВВС атаковали палестинские позиции в Ливане и были перехвачены подразделением МиГ-21. В результате, как заявляется, четыре самолета устаревшего типа были сбиты без потерь со стороны атакующей группы. Далее F-15 неоднократно встречались с сирийскими «МиГами» различных модификаций, во всех случаях одерживали победы (речь о МиГ-21 и МиГ-23).

Утверждается, что за 1979–1987 годы тяжелые истребители сбили более 100 машин предыдущих поколений советского типа. Также 1984 году F-15 Саудовской Аравии сталкивались с «Фантомами» ВВС Ирана и уничтожили один такой самолет, второй был поврежден и совершил аварийную посадку. Бои против иракских и югославских МиГ-29 завершались победами «орлов», понесших минимальные потери только от огня ПВО (следует делать поправку на численное превосходство авиации НАТО). При этом F-15 испытывали трудности в боях против маневренных перехватчиков МиГ-25.

Интересный факт: на счет F-15 можно записать только одну победу над МиГ-25. В январе 1991 года американские истребители сбили пару таких самолетов в воздушном бою «два на два». В остальных случаях иракские перехватчики успешно уходили от преследования за счет превосходства в скорости и маневренности.

Заключение

F-15 Eagle стал воплощением концепции контроля поля боя за счет превосходства в воздухе, первым многофункциональным боевым самолетом. Советский Су-27 и французский Mirage 2000 принимались на вооружение значительно позже (в середине 1980-х годов). По сути, F-15 – это основа для проектирования и совершенствования тяжелых истребителей в разных странах мира, платформа для создания машин уже следующего поколения (разрабатываются в США, России, Китае).

Наличие универсального самолета с широкими возможностями модернизации дает возможность существенно сократить издержки на обслуживание и эксплуатацию парка ВВС. Также практика боевого применения «орла» показала целесообразность машин, способных решать разносторонние задачи, как автономно, так и совместно с другими соединениями ВВС и ПВО. Но стоимость тяжелых истребителей высока, что создает потребность в альтернативных решениях.

Дальнейшее развитие F-15 – машины пятого поколения F-22 Raptor. При этом в качестве палубных истребителей ВМС используют модернизированный F-18 и F-35, который также должен заменить легкий F-16. По аналогии проходит модернизация авиационного парка в России (Су-35 и Су-57 вместо Су-27) и Франции, где Dassault Rafale «4+» укрепляет эскадрильи устаревших Mirage. У французов нет перспективного легкого истребителя, МО РФ закупает МиГ-35.

Эксплуатация истребителей уровня F-15 оправдана при наличии у страны серьезного военного бюджета и развитых ВВС. По указанной причине более массовыми являются легкие самолеты, предназначенные для усиления ПВО и непосредственного взаимодействия с сухопутными силами.