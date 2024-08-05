Охота на украинские F-16 пойдет у румынской границы

Эксперты назвали последствия размещения переданных ВСУ F-16 вблизи границы с Румынией

Tекст: Евгений Поздняков,

Татьяна Алабугина

Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной западных истребителей F-16. По его словам, машины уже эксплуатируются украинскими летчиками. Точное количество самолетов не афишируется. Однако известно, что местом базирования выбран аэродром Лиманское в Одесской области, расположенный всего в нескольких километрах от границы Румынии.

Тем временем, как сообщает Telegram-канал Condottieros, в воскресенье в Констанце приземлился Airbus A330 Stratotanker ВВС Великобритании. Он должен будет дозаправлять украинские истребители, которые взлетают с авиабазы НАТО в Румынии и приземляются на аэродром Лиманское.

Военкоры уточняли, что переданные Украине первые машины несут ракеты класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder, а также оснащены системами раннего предупреждения о нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, уточняет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Примечательно, что эксперты уже сейчас характеризуют переданные F-16 как довольно старые машины. Так, американский политолог Марк Слебода заявил, что они не смогут противостоять применяемой российской стороной «лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано».

Однако в НАТО пытаются найти решение, обеспечивающее безопасность самолетов. По мнению собеседников газеты ВЗГЛЯД, место базирования истребителей выбрано неслучайно. О том, что они могут располагаться либо вблизи Румынии, либо на территории страны, говорилось еще в начале июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, размещение бортов за пределами Украины сделает страну гигантским аэродромом подскока для НАТО. Также указывалось, что при передаче всех заявленных истребителей в распоряжение Киева ВСУ значительно повысят атакующий и оборонный потенциал, однако принципиального влияния на ход конфликта это не окажет.

Специалисты считают, что противник будет использовать истребители в первую очередь для усиления ПВО, а во вторую очередь – для пуска дальнобойных ракет типа Storm Shadow. При этом главная задача ВСУ в обоих случаях – обезопасить истребители от российской ПВО.

«Аэродром в Лиманском может оказаться не конечной точкой базирования F-16. Здесь пока проходил пробный полет, превращенный украинскими властями в демонстрацию якобы военной мощи. Но истребители, скорее всего, действительно разместят в Одесской области», – сказал генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

«Для этого есть сразу несколько причин. Первая – близость границы с Румынией. Это позволяет осуществлять стратегию «вывода из-под удара»: если ВСУ получат информацию о попытке ликвидации самолета с нашей стороны, у них будет возможность быстро переправить машину в соседнее государство, где теоретически наши ракеты его не достанут», – подчеркивает он.

«Вторая – на территории Румынии имеется подготовленная техническая база для обслуживания F-16. В случае диагностирования каких-либо проблем у истребителя его также можно будет переправить для последующих ремонтных работ», – уточняет собеседник.

«Третья – аэродромы Одесской области находятся на максимальном удалении от линии боевого соприкосновения. С этим расчетом здесь целенаправленно готовились специальные укрепления для самолетов. Несколько F-16 они могут укрыть железобетонными конструкциями. Вероятно, дополнительную защиту создадут с помощью сооружения ложных целей», – акцентирует эксперт.

«Кроме того, истребители постараются регулярно перемещать с одного аэродрома на другой. Сделать это будет сложно, поскольку Россия давно прицельно била по взлетно-посадочным полосам, пригодным для эксплуатации F-16. Возможно, после боевых вылетов они попытаются «убежать» в Румынию или Молдавию, но это колоссальные риски для обеих стран. Неэффективность данной стратегии диктуется и нашими поражающими мощностями», – считает Попов.

По его мнению, скорее всего, для ударов по истребителям Россия будет использовать «Кинжалы». «Речь идет о гиперзвуковых боеприпасах, уклониться от которых крайне сложно. Даже если ВСУ удастся получить данные о готовящемся ударе, нет гарантии того, что они успеют что-то предпринять», – указывает он.

«Конечно, необходимость поражения F-16 ставит перед нашей разведкой новые вызовы.

Обнаружить истребители – непростая задача. Однако у нас уже имеется опыт, накопленный в рамках СВО. Уверен, что мы сумеем приспособить знания под изменившуюся реальность. В конечном счете пример западных танков говорит о многом», – уточняет собеседник.

Известно, что истребители будут оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. «Это хорошие боеприпасы класса «воздух – воздух», которые тем не менее очень требовательны к условиям видимости. Формально они применяются в большей степени в целях обороны, но думаю, что ВСУ попытаются с их помощью предпринять и ряд атак», – отмечает Попов.

Иной точки зрения придерживается военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его мнению, F-16 будут использоваться для защиты авиационных мощностей от ударов России. «Кроме того, данные истребители очень часто применяются в качестве усиления ПВО в воздухе, с их помощью планируется организовать оборону целого ряда украинских городов», – считает он.

«На это намекают и выбранные ракеты класса «воздух – воздух». Тем не менее названные боеприпасы достаточно старые. Наши РЛС хорошо справляются с задачей их обнаружения. Вести борьбу за авиационное превосходство у ВСУ не выйдет: свою роль играет относительно небольшое количество доступных F-16. Таким образом, в использовании новой техники противник будет крайне ограничен», – заключил Онуфриенко.