Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.18 комментариев
Американский политолог назвал устаревшими переданные Украине F-16
Американский политолог Слебода назвал устаревшими переданные Украине F-16
Истребители F-16, переданные Киеву западными союзниками, являются устаревшими и не смогут противостоять современной российской системе противовоздушной обороны, заявил американский политолог Марк Слебода.
«F-16 – это устаревшие самолеты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано», – сказал Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает РИА «Новости».
Политолог указал на высокий риск уничтожения истребителей F-16 в случае их применения в зоне боевых действий. Российские силы, по его мнению, будут активно выслеживать эти самолеты и применять против них все доступные средства поражения. Слебода выразил уверенность, что российская армия не допустит использования F-16 для нанесения ударов по наземным целям.
Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что переданные Украине десять F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО. Самолеты будут уничтожаться так же, как и ранее стоявшая на вооружении ВСУ авиация советского образца.