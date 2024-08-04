  • Новость часаВСУ обстреляли Луганск 12 ракетами ATACMS и Storm Shadow
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    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    36 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    13 комментариев
    4 августа 2024, 18:50 • Новости дня

    Эксперт: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard

    Эксперт: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Переданные Украине десять F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО. Самолеты будут уничтожаться так же, как и ранее стоявшая на вооружении ВСУ авиация советского образца, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «F-16 был разработан корпорацией General Dynamics ровно 50 лет назад. Первый полет совершил 47 лет назад. Это нормальный самолет 80-х годов, аналогичный тем советским образцам, которые стояли на вооружении ВСУ. При этом модернизированные F-16, судя по всему, не дают», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Напомню, что в распоряжении ВСУ на февраль 2022 года было 240 рабочих самолетов. И где они сейчас? Конечно, легче нам не будет, но одна эскадрилья не изменит расклад сил в зоне СВО. Вроде бы Запад обещал Киеву всего 79 самолетов, но в течение нескольких лет. К моменту поставки следующей партии нынешние F-16 вряд ли будут живы», – заметил он.

    «Украинские националисты так и не поняли, что Западу нужна не победа Украины, а война с Россией. Они лишь продлевают боевые действия. Потому и дают ВСУ авиацию в соответствующей дозировке. То же самое касалось и некоторых других видов техники, включая танки», – добавил собеседник.

    «В общем, у Зеленского главная задача – радовать подмандатное население. Вот он и использует такие поводы для объявления «перемог». Ну а российские силы после уничтожения Abrams и Leopard начинают охоту за F-16», – резюмировал Онуфриенко.

    В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber прогнозируют, что сейчас украинская сторона получит «максимум медийного эффекта», но затем наступит «чугунная реальность».

    По мнению аналитиков, в ближайшее время выяснится, где расположены «гнезда» F-16, после чего начнется охота и на самолеты, и на аэродромы. «В принципе, она уже началась. Сезон охоты объявляется открытым. Желающих их сбить – тьма», – отмечают эксперты.

    Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что F-16 находятся на Украине и уже эксплуатируются украинскими летчиками. Он также опубликовал видео, на котором он выступает перед летчиками на фоне самолетов.

    Как пишет Economist, первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля, через год после того, как президент США Джо Байден дал «зеленый свет» на их отправку. Издание отмечает, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей, остальные прибудут партиями к 2025 году.

    Издание Wall Street Journal сообщало, что F-16 оснастят ракетами класса «воздух – воздух», а также противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM класса «воздух – земля», ракетами класса «воздух – воздух» AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.

    При этом украинский главком Александр Сырский заявил, что F-16 не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми. Однако позволят Украине укрепить силы ПВО.

    3 августа 2024, 21:21 • Новости дня
    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта

    Экс-советник Кучмы Соскин: Гражданская война на Украине начнется с прорывом ВС России

    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
    @ 1st Sgt. Michel Sauret/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    Соскин предположил, что надо готовиться к пролому фронта к октябрю месяцу, тогда же начнется открытая горячая гражданская война. По его словам, на Украине приближается крах режима Владимира Зеленского, который ведет себя «как человек, вокруг которого все горит», поскольку дефолт страны уже нельзя утаить, передает РИА «Новости».

    Ранее Соскин заявлял, что феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна

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    3 августа 2024, 20:31 • Новости дня
    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки

    Меркурис: После освобождения русскими Часова Яра и Константиновки начнется быстрое продвижения ВС России

    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После падения Покровска (украинское название Красноармейска) Часова Яра и Константиновки начнется новый этап украинского конфликта, будет крупное сражение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Меркурис уверен, что вскоре на Украине «грядет крупное сражение» в случае падения Покровска, Часова Яра российские войска займут город Константиновка с населением 70 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    По словам аналитика, темп ускорится, Россия быстро займет все больше территорий, и украинцы не смогут остановить продвижение российских войск, весь характер военных действий изменится.

    Напомним, российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска.

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    3 августа 2024, 13:58 • Новости дня
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    @ Chad Menegay/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия за минувшие сутки нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений иностранных наемников, сообщило Минобороны.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия также поразили две установки ЗРК С-125, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    ПВО за сутки сбила ракету ЗРК Patriot, девять снарядов РСЗО HIMARS и 140 беспилотников, 80 из которых вне зоны проведения спецоперации.

    Всего начала СВО уничтожено 632 самолета, 278 вертолетов, 28979 БПЛА, 561 ЗРК, 16752 танка и других бронемашин, 1395 РСЗО, 12779 орудий полевой артиллерии и минометов и 24316 единиц спецтехники.

    Ранее российские войска захватили два опорных пункта ВСУ на запорожском направлении.

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    3 августа 2024, 16:05 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском участке
    Алаудинов: ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском участке
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ попали в засаду, организованную группой командира «Аида» спецназа «Ахмат», на Харьковском участке фронта в районе Волчанска, сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Мы постепенно отодвигаем противника от нашей границы. На некоторых участках подразделения министерства обороны, включая бойцов спецназа «Ахмат», проделали хорошую работу, отодвинув противника дальше от границы», – передает РИА «Новости» слова Алаудинова.

    Командир «Ахмата» отметил, что группа «Аида» провела успешные операции, устроив засаду на группу ВСУ во время ротационных мероприятий в районе Волчанска.

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    3 августа 2024, 16:38 • Новости дня
    В США заговорили об окончании конфликта на Украине после «разгрома ВСУ»

    Миршаймер: Конфликт на Украине закончится только с «полнейшим крахом» ВСУ

    В США заговорили об окончании конфликта на Украине после «разгрома ВСУ»
    @ Jens Baettner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский конфликт завершится только после полного разгрома ВСУ на поле боя, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, пока украинские военные не потерпят полнейших крах на поле боя, какого-либо рода соглашения достичь будет сложно, передает РИА «Новости».

    Миршмайер считает, что российская армия уничтожает ВСУ, которые ничем не могут им противостоять.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, так как сил и средств противостоять российским войскам у нее нет.

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    2 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка
    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали с беспилотника рынок в микрорайоне Абакумова на западе Донецка. Пострадали шесть человек, сообщила одна из сотрудниц рынка Анастасия.

    По ее словам, беспилотник почти никто не слышал, он скинул боеприпас: шесть человек ранило, двоих – сильно, передает ТАСС.

    «А так – никто даже не заметил, когда он подлетел. Часто летают дроны. Они сюда как домой к себе ходят. Честно, что за дрон, мы не видели, но была граната. Они именно гранату кинули, потому что когда идут вот эти камикадзе, намного сильнее взрывы получаются. А здесь стояла толпа, они просто в толпу кинули», – сказала Анастасия. Она добавила, что обстрелы и атаки с помощью дронов ВСУ совершают каждый день.

    Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, атака с беспилотника по рынку на западе Донецка является терактом киевского режима против мирных жителей.

    По ее словам, из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения, и на этот терроризм против мирных жителей и дает деньги и технику Вашингтон, который также из года в год делает заявления о «правах человека и борьбе с терроризмом».

    Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку на западе Донецка. В результате погибли 27 человек, 25 получили ранения. 22 января объявлено днем траура по погибшим. В Кремле произошедшее назвали чудовищным актом терроризма.

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    3 августа 2024, 20:59 • Новости дня
    Британский эксперт: ВС России прорвали крупные укрепленные линии ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: ВС России прорвали укрепления ВСУ, возведенные в 2014 году

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска прорвали укрепления, возведенные украинскими военными в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, российские войска продолжают наступать, а украинцам не хватает людей и техники, чтобы сдержать продвижение ВС России, передает РИА «Новости».

    Ранее Меркурис заявил, что после падения Красноармейска, Часова Яра и Константиновки начнется новый этап украинского конфликта.

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    2 августа 2024, 22:21 • Новости дня
    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область ракетная установка ВСУ

    Российские военные уничтожили в пригороде Харькова обстреливавшую Белгородскую область ракетную установку

    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область ракетная установка ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В пригороде Харькова контрбатарейным огнем уничтожена одна из ракетных пусковых установок, которые вооруженные силы Украины используют для обстрела Белгородской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев со ссылкой на коллег рассказал, что пригород Харькова столкнулся с «ответной реакцией от русских военных». Установка, которую ВСУ применяли для обстрелов мирного населения Белгородской области, была уничтожена около 18.30, передает РИА «Новости».

    В пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ в Шебекинском городской округе осколками снаряда повреждены кровли, фасады и заборы в двух частных домах и посечены два легковых автомобиля.

    На днях Гладков также сообщал об обстреле Шебекино со стороны вооруженных сил Украины. Были повреждены частные домовладения, многоквартирные дома, коммерческие здания, несколько автомобилей.

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    2 августа 2024, 11:39 • Новости дня
    Эксперты: Разговорами о перемирии Украина и Запад пытаются обмануть Россию

    Политологи оценили призыв украинских военных к Киеву начать переговоры с Москвой

    Эксперты: Разговорами о перемирии Украина и Запад пытаются обмануть Россию
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    До тех пор, пока Запад не изменит отношение к России, а также к Украине, которую используют против Москвы, заявления о переговорах и урегулировании конфликта нужно считать симуляцией и информационной завесой, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Лариса Шеслер и Владимир Скачко. Ранее украинские военные в разговоре с журналисткой французского телеканала LCI призвали Киев начать переговоры с Москвой.

    «Некоторые бойцы ВСУ и прежде жаловались на большие потери, в связи с чем призывали руководство страны начать переговоры с Россией. Подобные интервью с ними появлялись как на украинских каналах, так и в западной прессе. Очень многие военные говорили, что чем дальше человек от фронта, тем больше ему хочется границ 1991 года», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

    Впрочем, выход материала на французском телеканале она сочла не случайным. «LCI считается очень проукраинским и антироссийским медиа, фактически это рупор «ястребов» во Франции. Париж, как и все западные страны, руководствуется исключительно собственными интересами. А им сейчас выгодно принудить Киев пойти на переговоры с Москвой, чтобы в очередной раз обмануть Россию. Отсюда и это интервью с бойцами ВСУ, и идея Владимира Зеленского о референдуме», – пояснила собеседница.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Скачко. Он убежден: Запад использует переговоры исключительно как некий маневр, цель которого – получить передышку в конфликте. «Они понимают, что терпят поражение, и на этом фоне им нужен «Минск-3» или «Стамбул-2». Расчет делается на то, что пока стороны будут пытаться договориться, западные страны не только не остановят, но и усилят дальнейшую подготовку к войне», – считает политолог.

    По его мнению, именно поэтому западная пресса основательно и со всех направлений подошла к этому вопросу: прозвучало заявление Зеленского о переговорах, теперь призыв военных. «Нам не стоит поддаваться на это. Важно понимать, что пока Запад не изменит отношение к России, а также к Украине, которую используют против Москвы, все выступления, звучащие с той стороны, – чистая обманка, симуляция, информационный дымовой завес», – заключил Скачко.

    Ранее представители ВСУ призвали офис Зеленского к переговорам с Россией. В разговоре с журналисткой французского телеканала LCI Шарлин Юрель они признались, что в настоящий момент уже не испытывают иллюзий по поводу возможности возвращения потерянных Украиной территорий. По их мнению, диалог с Москвой необходим, поскольку армия уже понесла огромные потери.

    До этого Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией. В интервью газете Le Monde он пояснил, что «вопрос территориальной целостности» Украины не может решаться только главой государства, поэтому свою позицию также должен выразить народ.

    Однако и такой вариант Зеленский назвал «не самым лучшим». По его словам, переход под контроль России части территорий станет «победой» для Москвы. Кроме того, он допустил начало переговоров с Кремлем без привязки к «выводу российских войск», хотя ранее он сам называл этот нюанс принципиально важным. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему украинское руководство пытается переложить ответственность за территориальные уступки на народ.

    При этом фоном для изменения риторики Зеленского стала серия социологических опросов, результаты которых широко обсуждались и на Украине, и в России. Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть украинцев «внезапно» готова к переговорам с Москвой, и более того – доля тех, кто готов на уступки ради мира, увеличилась втрое – до 32%. При этом военный выход ВСУ на границы 1991 года вообще не вошел в варианты ответов.

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    2 августа 2024, 16:59 • Новости дня
    ВС России нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

    ВС России за неделю нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

    ВС России нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска за минувшую неделю нанесли 11 ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), а также цехам сборки и местам хранения ударных БПЛА, сообщило Минобороны.

    Силы России поразили склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Российская ПВО за неделю сбила истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Также уничтожены ракета «Нептун», семь ракет ATACMS, четыре авиабомбы Hammer, две ракеты ЗРК Patriot, 46 снарядов РСЗО HIMARS и 375 беспилотников.

    Кроме того, в течение недели российские военнослужащие уничтожили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot, три РЛС воздушной разведки «Марс-Л», ATCR-33S и «Скала-М».

    Всего с начала спецоперации уничтожено 632 самолета, 278 вертолетов, 28 839 БПЛА, 559 ЗРК, 16 740 танков и других бронемашин, 1395 РСЗО, 12 714 орудий полевой артиллерии и минометов и 24 283 единицы спецтехники.

    Ранее фугас сбитой ракеты ATACMS упал на крышу дома в Севастополе.

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    3 августа 2024, 18:01 • Новости дня
    Российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска

    Алаудинов: Почти половина района высотных домов в Волчанске взята под контроль ВС России

    Российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения ВС России продолжают продвижение в районе высотных домов в центре Волчанске, заняли уже практически его половину, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

    По его словам, в Волчанске продолжаются бои, в ходе которых более половины участка в центре города, застроенной высотными домами, перешла под контроль российских войск, передает РИА «Новости».

    Алаудинов заявил, что «Ахмат» тоже находится на этом участке и совместно с другими подразделениями.

    Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ попали в засаду, организованную группой командира «Аида» спецназа «Ахмат», на Харьковском участке фронта в районе Волчанска.

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    4 августа 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России освободили Новоселовку Первую в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска освободили населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российские Вооруженные силы продолжают успешно вести наступательные действия на различных направлениях. Так, подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР. Кроме того, российские военные нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка Донецкой народной республики. Отражена контратака противника.

    Отмечается, что потери противника за сутки составили до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113, 11 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк» и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

    Как указали в пресс-службе, на других направлениях также достигнуты успехи. Так, подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Юг» и «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике противника, уничтожили склады боеприпасов и военную технику.

    В сообщении говорится, что подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах Старицы, Волчанска Харьковской области, Мирополье и Басовки Сумской области. В ведомстве указали, что потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть пикапов, две 155-мм гаубицы М777, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы TCI и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

    В частности, подразделения группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили несколько западных танков Leopard и артиллерийских систем. Подразделения группировки войск «Юг» улучшили тактическое положение, нанеся поражение украинским формированиям и отразив контратаки противника. Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, уничтожив несколько западных самоходных артиллерийских установок.

    В ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 54-й и 100-й механизированных, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Красногоровка, Северск и Серебрянка ДНР. ВС РФ ликвидировали до 690 украинских военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, 155-мм гаубицу FH-70, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-Б», 105-мм орудие М109.

    Как указали в Минобороны, подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области и Казацкое Херсонской области. В ведомстве добавили, что потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил в течение суток поражены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot, склад горючего, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника. Средствами противовоздушной обороны сбиты украинский самолет Су-27, несколько реактивных снарядов HIMARS и большое количество беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что подразделения ВС России продолжают продвижение в районе высотных домов в центре Волчанска, заняли уже практически его половину.

    Коментарии (2)
    3 августа 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение ВСУ в ряде районов под Харьковом
    Российские войска нанесли поражение ВСУ в ряде районов под Харьковом
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подразделения группировки «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ около Зарожного, Приколотного, Липцов, Старицы и Волчанска Харьковской области.

    Были отражены три контратаки подразделений 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты, передает Telegram-канал Минобороны.

    Противник потерял до 200 солдат, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, американские гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение трем механизированным бригадам ВСУ в ЛНР и ДНР.

    Украинские ВС потеряли до 470 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley и десять автомобилей.

    Ранее сообщалось, что ВС России взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области.

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    3 августа 2024, 05:54 • Новости дня
    Фигурант дела против полковника Пешкова решил сотрудничать со следствием

    Второй фигурант дела против экс-замкомандира 144-й мотострелковой дивизии Пешкова согласился сотрудничать со следствием

    Tекст: Антон Антонов

    Второй фигурант уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для участников специальной военной операции находится под домашним арестом, сообщили в правоохранительных органах.

    В правоохранительных органах сообщили, что арест продлен до 7 октября. Фигурант уголовного дела согласился сотрудничать со следствием, он дает показания, передает ТАСС.

    Напомним, в рамках данного дела обвиняется бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковник Дмитрий Пешков. Он помещен в СИЗО-11.

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    4 августа 2024, 03:30 • Новости дня
    Подорвавший железную дорогу под Рязанью захотел искупить вину в зоне СВО

    Устроивший взрыв на железной дороге в Рязанской области Сидики выразил желание отправиться в зону СВО

    Подорвавший железную дорогу под Рязанью захотел искупить вину в зоне СВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области, а также в атаке на военный аэродром Дягилево, выразил желание отправиться в зону специальной военной операции на Украине, сообщили в правоохранительных органах.

    Сообщается, что Сидики «раскаялся» в своих преступлениях и выразил готовность «искупить вину кровью». Он заявил, что хотел бы отправиться служить в российской армии в зоне СВО, передает ТАСС.

    Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Также он признался в атаке на военный аэродром Дягилево с использованием квадрокоптеров. Сообщается, что ГУР Минобороны Украины якобы перевело ему 15 тыс. долларов и обещало подданство Великобритании. Сидики связался с украинскими спецслужбами по своей инициативе.

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