  • Новость часаБелоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В ДНР назвали суточные потери Украины
    В ООН обвинили Россию в создании помех европейским спутникам
    Названа стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости
    Уточнена сумма вменяемой экс-замглавы Минобороны Иванову взятки
    Кабмин не поддержал инициативу о лишении гражданства за тяжкие преступления
    В США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России
    В июне в России зафиксирован рост продаж новых легковых автомобилей
    Киев ответил Орбану отказом на предложение о прекращении огня
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российско-грузинское сближение как пример для Украины

    Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.

    14 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Что нас ждет после капитализма

    Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Давайте не будем помогать террористам

    Это не ислам делает людей опасными психопатами – наоборот, опасные психопаты приспосабливают знамя ислама под свои нужды. Не было бы его – приспособили бы еще что-нибудь.

    27 комментариев
    2 июля 2024, 20:00 • Общество

    В Миргороде Россия отработала уничтожение украинских F-16

    В Миргороде Россия отработала уничтожение украинских F-16
    @ Gianluca Vannicelli/ipa-agency/IPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уничтожение пяти украинских Су-27 и повреждение еще двух аналогичных машин на аэродроме в Миргороде стало самой серьезной потерей для украинских воздушных сил за весь период спецоперации. Групповой ракетный удар был нанесен комплексами «Искандер». В экспертной среде говорят о возросших возможностях российской разведки. Также этот удар стал предупреждением Киеву и Западу перед размещением на Украине истребителей F-16.

    Американский журнал Forbes назвал уничтожение нескольких Су-27 в Миргороде под Полтавой одним из самых дорогостоящих за все время специальной военной операции. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ), подчеркивает издание, не могут позволить себе подобные потери.

    Согласно данным Минобороны России, в понедельник российские военные уничтожили пять и повредили два украинских многоцелевых истребителя Су-27 на военном аэродроме в Миргороде. Ракетные удары наносились комплексом «Искандер-М». На кадрах объективного контроля видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    На военном аэродроме в Миргороде, который используется как площадка подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению, базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Там же расположен тренажерный центр для летчиков, склады и автотранспортное предприятие.

    По данным нескольких Telegram-каналов, удары ракет наводил российский дрон, который несколько часов летал над авиабазой ВСУ. Российские военные регулярно наносят удары по этому аэродрому. В последний раз это происходило 15 и 16 июня. О том, что в результате российского ракетного удара по аэродрому имеются «определенные потери», также заявил экс-спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    «Миргород является для ВСУ важнейшим аэродромом подскока», – напомнил Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды», член СПЧ.

    Успех этой операции обеспечила слаженная работа разведки. «Полтавская область – это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней – очень короткий промежуток», – пояснил Коц.

    По его словам, подобные операции осложнены тем, что противник пользуется данными разведки НАТО и может поднять самолеты в воздух до нанесения Россией ракетного удара. Кроме того, украинцы идут на хитрости: рисуют очертания самолетов на стоянках, выдавая их за реальные цели. Однако уничтожение пяти истребителей Су-27 и повреждение еще двух машин стало серьезным ударом для ВСУ. «Эти самолеты используются украинской армией для нанесения ударов по российской территории ракетами западного производства», – уточнил спикер.

    Военкор предположил, что уничтоженные самолеты Украина получила от Польши, Румынии и Чехии. «На данный момент Украина не производит собственные машины и зависит от иностранных поставок», – подчеркнул Коц, добавив, что Россия будет вести работу для того, чтобы в будущем поражать американские F-16, которые Украина рассчитывает начать получать от своих западных союзников в ближайшее время.

    Результативный удар по аэродрому в Миргороде указывает на две принципиально важных возможности российских военных. Как пишет Telegram-канал «Взгляд человека в лампасах», во-первых, это касается постоянного наблюдения за стоянками ключевых аэродромов противника. А во-вторых, появляется возможность в очень короткие сроки (минуты после обнаружения и целеуказания) открывать огонь по этим машинам дальнобойным ракетным оружием.

    «Кроме того, перед нами зримое доказательство, что на данный момент у ВС ВСУ сохраняется боевая пилотируемая авиация, причем именно тяжелые истребители. Нет сомнений, что Украина прячет их и на сколько-нибудь длительный срок (на ночь, например) скрывает свои истребители в ЖБУ (железобетонных укрытиях)», – полагают авторы канала.

    Кассетная боевая часть «Искандера» не в состоянии пробить ЖБУ, для этого нужно прямое попадание авиабомбы калибром более 250 кг, поэтому «российской разведке удалось подловить Су-27 противника на аэродроме подскока, где они находились, скорее всего, для дозаправки».

    Признание украинской стороной повреждения самолетов означает, что техника восстановлению не подлежит. «Самолет – это хрустальный аппарат. Даже если кассетная боевая часть слегка задела его – 99%, что машина идет под списание, а вовсе не в ремонт. А чтобы иллюзий, что их можно восстановить, не оставалось, напрашиваются повторные удары такого же рода. Добить, пока подранков не оттащили в ЖБУ», – полагают аналитики.

    По мнению экспертов, связка «дальний беспилотный разведчик – дальнобойный ударный комплекс» сработала на отлично, и в будущем Россия «будет работать и по F-16 – когда они займут свое место на украинских аэродромах».

    Аналитик также ответил украинским экспертам, которые считают, что истребители слишком долго находились на аэродроме вне укрытия, а отвечавшие за это военные должны понести суровую ответственность. «Су-27, скорее всего, только что приземлились. В каждую машину надо залить несколько тонн топлива, это требует времени. Истребители развели по отдельным, далеко стоящим друг от друга стоянкам – не в группу, именно в целях безопасности. Скорее всего, и экипажи, и технический состав были прямо рядом с самолетами – и были поражены вместе с ними», – предположили эксперты.

    «Поражение украинских Су-27 в Миргороде означает, что ВС России располагают современнейшей системой наблюдения за объектами на земной поверхности, которая включает в себя системы наблюдения из космоса, а также с помощью БПЛА и агентурной разведки», – отмечает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «С другой стороны, такое скопление очень нужных ВСУ самолетов на одном аэродроме свидетельствует о том, что, во-первых, ими готовился серьезный удар по объектам на территории России. А во-вторых, российская разведка сделала серьезный шаг вперед», – подчеркивает военный эксперт.

    Эта операция – серьезный сигнал тем, кто намерен размещать F-16 на территории западных регионов Украины и аэродромах подскока,

    считает Бартош. «Все эти аэродромы находятся под наблюдением и по ним тоже будут наноситься удары в случае использования самолетов против наших Вооруженных сил», – предупредил собеседник.

    Напомним, истребители F-16 планируется размещать на военных базах за границей, чтобы не превращать машины в мишени для российских ракет. На Украине есть несколько аэродромов, способных принять F-16, но использоваться они будут исключительно для подскока. Как предупреждал президент России Владимир Путин, применение F-16 против ВС РФ с аэродромов третьих государств будет расцениваться как превращение истребителей в законные цели вне зависимости от того, где они находятся.

    Главное
    В Китае опровергли ведение разведки с Кубы против США
    В РЖД назвали сроки запуска поездов на газе и водороде
    Украине пообещали «хорошие новости» по ПВО на саммите НАТО
    Литва начала закупать «зубы дракона» и противотанковые ежи
    Названы причины забастовки в аэропорту Антальи
    Случай туберкулеза зафиксирован на медицинском факультете МГУ
    Жителям Воронежа включили отопление в 30-градусную жару

    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый авиадвигатель послужит российским самолетам и вертолетам

    «В конструкцию заложены передовые решения, позволяющие обеспечить как высокую топливную эффективность, так и весовую отдачу. То есть по своим удельным показателям он будет находиться либо на уровне лучших международных аналогов, либо даже превосходить их». Авиационный эксперт Олег Пантелеев объяснил газете ВЗГЛЯД преимущества и возможности для применения нового авиадвигателя ВК-650В, разработанного в России. Подробности

    Перейти в раздел

    Дональду Трампу разрешили убивать

    Американский президент «становится королем, который выше закона». Такими словами ведущие американские юристы оценивают решение Верховного суда США, прямо касающееся обвинений в адрес Дональда Трампа. О чем идет речь, почему перед нами крупная политическая победа не только Трампа, но и лично Байдена, как это ни парадоксально? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский внезапно захотел переговоров

      После двух лет категорического отказа от переговоров с Россией и введения законодательного запрета на диалог с ее президентом Владимир Зеленский неожиданно заявил, что переговоры все-таки возможны. Он видит их «в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки». Что это все значит?

    • Зачем Германия поддерживает Зеленского

      Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины для ФРГ – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность и «один из главных национальных интересов». А как на самом деле?

    • Запад прогнул Сербию и Словакию

      Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............