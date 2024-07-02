В Миргороде Россия отработала уничтожение украинских F-16

Tекст: Андрей Резчиков

Американский журнал Forbes назвал уничтожение нескольких Су-27 в Миргороде под Полтавой одним из самых дорогостоящих за все время специальной военной операции. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ), подчеркивает издание, не могут позволить себе подобные потери.

Согласно данным Минобороны России, в понедельник российские военные уничтожили пять и повредили два украинских многоцелевых истребителя Су-27 на военном аэродроме в Миргороде. Ракетные удары наносились комплексом «Искандер-М». На кадрах объективного контроля видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

На военном аэродроме в Миргороде, который используется как площадка подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению, базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Там же расположен тренажерный центр для летчиков, склады и автотранспортное предприятие.

По данным нескольких Telegram-каналов, удары ракет наводил российский дрон, который несколько часов летал над авиабазой ВСУ. Российские военные регулярно наносят удары по этому аэродрому. В последний раз это происходило 15 и 16 июня. О том, что в результате российского ракетного удара по аэродрому имеются «определенные потери», также заявил экс-спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Миргород является для ВСУ важнейшим аэродромом подскока», – напомнил Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды», член СПЧ.

Успех этой операции обеспечила слаженная работа разведки. «Полтавская область – это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней – очень короткий промежуток», – пояснил Коц.

По его словам, подобные операции осложнены тем, что противник пользуется данными разведки НАТО и может поднять самолеты в воздух до нанесения Россией ракетного удара. Кроме того, украинцы идут на хитрости: рисуют очертания самолетов на стоянках, выдавая их за реальные цели. Однако уничтожение пяти истребителей Су-27 и повреждение еще двух машин стало серьезным ударом для ВСУ. «Эти самолеты используются украинской армией для нанесения ударов по российской территории ракетами западного производства», – уточнил спикер.

Военкор предположил, что уничтоженные самолеты Украина получила от Польши, Румынии и Чехии. «На данный момент Украина не производит собственные машины и зависит от иностранных поставок», – подчеркнул Коц, добавив, что Россия будет вести работу для того, чтобы в будущем поражать американские F-16, которые Украина рассчитывает начать получать от своих западных союзников в ближайшее время.

Результативный удар по аэродрому в Миргороде указывает на две принципиально важных возможности российских военных. Как пишет Telegram-канал «Взгляд человека в лампасах», во-первых, это касается постоянного наблюдения за стоянками ключевых аэродромов противника. А во-вторых, появляется возможность в очень короткие сроки (минуты после обнаружения и целеуказания) открывать огонь по этим машинам дальнобойным ракетным оружием.

«Кроме того, перед нами зримое доказательство, что на данный момент у ВС ВСУ сохраняется боевая пилотируемая авиация, причем именно тяжелые истребители. Нет сомнений, что Украина прячет их и на сколько-нибудь длительный срок (на ночь, например) скрывает свои истребители в ЖБУ (железобетонных укрытиях)», – полагают авторы канала.

Кассетная боевая часть «Искандера» не в состоянии пробить ЖБУ, для этого нужно прямое попадание авиабомбы калибром более 250 кг, поэтому «российской разведке удалось подловить Су-27 противника на аэродроме подскока, где они находились, скорее всего, для дозаправки».

Признание украинской стороной повреждения самолетов означает, что техника восстановлению не подлежит. «Самолет – это хрустальный аппарат. Даже если кассетная боевая часть слегка задела его – 99%, что машина идет под списание, а вовсе не в ремонт. А чтобы иллюзий, что их можно восстановить, не оставалось, напрашиваются повторные удары такого же рода. Добить, пока подранков не оттащили в ЖБУ», – полагают аналитики.

По мнению экспертов, связка «дальний беспилотный разведчик – дальнобойный ударный комплекс» сработала на отлично, и в будущем Россия «будет работать и по F-16 – когда они займут свое место на украинских аэродромах».

Аналитик также ответил украинским экспертам, которые считают, что истребители слишком долго находились на аэродроме вне укрытия, а отвечавшие за это военные должны понести суровую ответственность. «Су-27, скорее всего, только что приземлились. В каждую машину надо залить несколько тонн топлива, это требует времени. Истребители развели по отдельным, далеко стоящим друг от друга стоянкам – не в группу, именно в целях безопасности. Скорее всего, и экипажи, и технический состав были прямо рядом с самолетами – и были поражены вместе с ними», – предположили эксперты.

«Поражение украинских Су-27 в Миргороде означает, что ВС России располагают современнейшей системой наблюдения за объектами на земной поверхности, которая включает в себя системы наблюдения из космоса, а также с помощью БПЛА и агентурной разведки», – отмечает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

«С другой стороны, такое скопление очень нужных ВСУ самолетов на одном аэродроме свидетельствует о том, что, во-первых, ими готовился серьезный удар по объектам на территории России. А во-вторых, российская разведка сделала серьезный шаг вперед», – подчеркивает военный эксперт.

Эта операция – серьезный сигнал тем, кто намерен размещать F-16 на территории западных регионов Украины и аэродромах подскока,

считает Бартош. «Все эти аэродромы находятся под наблюдением и по ним тоже будут наноситься удары в случае использования самолетов против наших Вооруженных сил», – предупредил собеседник.

Напомним, истребители F-16 планируется размещать на военных базах за границей, чтобы не превращать машины в мишени для российских ракет. На Украине есть несколько аэродромов, способных принять F-16, но использоваться они будут исключительно для подскока. Как предупреждал президент России Владимир Путин, применение F-16 против ВС РФ с аэродромов третьих государств будет расцениваться как превращение истребителей в законные цели вне зависимости от того, где они находятся.