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Летчик-бомбардировщик предупредил о рисках при появлении в небе украинских F-16
Степень угрозы от самолетов F-16 будет отличаться от типа боеприпасов, которые дадут Украине для подвески на этих истребителях, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.
«Самая очевидная – JDAM. Это та же самая наша УМПК, только по-американски. Украина их уже применяет на МиГ-29. Но она же и самая безобидная», – объяснил военный летчик.
«Следующая по степени опасности – ракеты «воздух-воздух» AIM-120 с дальностью до 180 километров. Даже с расстояния пуска 110-120 километров это будет существенной угрозой для наших бомбардировщиков и истребителей прикрытия», – уточнил он в беседе с Telegram-каналом «Взгляд человека в лампасах».
Наиболее опасной, по мнению пилота, является ракета AGM-158 JASSM «воздух-поверхность» с дальностью полета 560 километров.
«Вот эта штука будет посерьезней даже Storm Shadow. F-16 может тащить две таких ракеты. Представьте, если втихую Киеву поставят сотню таких «джазмов», и залп, пущенный с десятка F-16, полетит по Крымскому мосту. Вот это будет серьезное испытание для нашей ПВО», – заключил летчик-бомбардировщик.
Ранее командир Су-34 назвал возможные места дислокации украинских F-16.