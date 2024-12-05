Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.0 комментариев
Рар объяснил скандал вокруг заявлений Берлина об отправке немецких солдат на Украину
Немецкий политолог Рар: Мерц и Бербок готовы отправить немецких солдат на Украину
Расхождение мнений между канцлером Германии Олафом Шольцем и главой МИД Анналеной Бербок по поводу отправки немецких солдат на Украину – результат внутригерманской политической борьбы. И стартовавшая избирательная кампания усугубит эти противоречия, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ и Бундестаг раскритиковали слова главы МИД Германии Анналены Бербок о возможной отправке германских миротворческих сил на Украину.
«Олаф Шольц уже несколько раз сказал: немецких солдат на Украине не будет. Но в Германии началась избирательная кампания перед парламентскими выборами, в которой борются все против всех. Шольц и «Зеленые» видят друг в друге жестких конкурентов. Между тем «Зеленые» и их лидеры, например, Анналена Бербок, не хотят покидать правительственные посты и пытаются примкнуть к Христианско-демократическому союзу (ХДС), к Фридриху Мерцу», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
«Кандидат на пост канцлера ФРГ, лидер ХДС Фридрих Мерц рад происходящему. Он заявляет, что с «Зелеными» во внешней политике у него больше общего, чем с Шольцем и Социал-демократической партией Германии», – детализировал собеседник.
«Другими словами, если к власти придут ХДС и «Зеленые», а все к этому и идет, политика в отношении России может еще ужесточиться. Тогда в Берлине встанет вопрос о поставке Украине ракет Taurus, способных долететь до Москвы. Также не исключено, что Мерц и Бербок присоединятся к позиции Франции и Англии, которые готовы отправить свои войска воевать с Россией на Украине. Мир сошел с ума», – резюмировал спикер.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия. На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе она указала, что наряду с гарантиями безопасности Украины, такими как членство в НАТО, следует рассмотреть и международное присутствие, которое поможет обеспечить перемирие, сообщает ТАСС.
При этом канцлер Германии Олаф Шольц после посещения Киева заверил, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена и что пока рано спекулировать на тему присутствия там миротворческих сил.
Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль также отвергла инициативу, отметив, что сейчас нет оснований для размещения сухопутных войск НАТО на Украине. Кандидат на пост канцлера от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал безответственными спекуляции об отправке военных ФРГ на Украину.