Рар объяснил скандал вокруг заявлений Берлина об отправке немецких солдат на Украину

Немецкий политолог Рар: Мерц и Бербок готовы отправить немецких солдат на Украину

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Олаф Шольц уже несколько раз сказал: немецких солдат на Украине не будет. Но в Германии началась избирательная кампания перед парламентскими выборами, в которой борются все против всех. Шольц и «Зеленые» видят друг в друге жестких конкурентов. Между тем «Зеленые» и их лидеры, например, Анналена Бербок, не хотят покидать правительственные посты и пытаются примкнуть к Христианско-демократическому союзу (ХДС), к Фридриху Мерцу», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

«Кандидат на пост канцлера ФРГ, лидер ХДС Фридрих Мерц рад происходящему. Он заявляет, что с «Зелеными» во внешней политике у него больше общего, чем с Шольцем и Социал-демократической партией Германии», – детализировал собеседник.

«Другими словами, если к власти придут ХДС и «Зеленые», а все к этому и идет, политика в отношении России может еще ужесточиться. Тогда в Берлине встанет вопрос о поставке Украине ракет Taurus, способных долететь до Москвы. Также не исключено, что Мерц и Бербок присоединятся к позиции Франции и Англии, которые готовы отправить свои войска воевать с Россией на Украине. Мир сошел с ума», – резюмировал спикер.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия. На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе она указала, что наряду с гарантиями безопасности Украины, такими как членство в НАТО, следует рассмотреть и международное присутствие, которое поможет обеспечить перемирие, сообщает ТАСС.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц после посещения Киева заверил, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена и что пока рано спекулировать на тему присутствия там миротворческих сил.

Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль также отвергла инициативу, отметив, что сейчас нет оснований для размещения сухопутных войск НАТО на Украине. Кандидат на пост канцлера от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал безответственными спекуляции об отправке военных ФРГ на Украину.