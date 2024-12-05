Рар объяснил скандал вокруг заявлений Берлина об отправке немецких солдат на Украину

  • Новость часаEquinor и Shell создали крупнейшую нефтегазовую компанию Британии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Страны и партнеры БРИКС поднимут авторитет Московской биржи
    Лукьянов указал причины масштабного политического кризиса во Франции
    Эксперт дал оценку отставке высокопоставленного чиновника МВД Грузии
    Вассерман назвал три причины непригодности ИИ для работы в Госдуме
    Российские войска перерезали трассу Курахово – Запорожье
    Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны
    Названы основные кандидаты на пост премьера Франции
    Китай ввел санкции против 13 американских производителей оружия
    Названа дата выхода интервью Карлсона с Лавровым
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Франция становится для России бесполезной

    Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.

    3 комментария
    5 декабря 2024, 12:32 • Новости дня

    Рар объяснил скандал вокруг заявлений Берлина об отправке немецких солдат на Украину

    Немецкий политолог Рар: Мерц и Бербок готовы отправить немецких солдат на Украину

    Рар объяснил скандал вокруг заявлений Берлина об отправке немецких солдат на Украину
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расхождение мнений между канцлером Германии Олафом Шольцем и главой МИД Анналеной Бербок по поводу отправки немецких солдат на Украину – результат внутригерманской политической борьбы. И стартовавшая избирательная кампания усугубит эти противоречия, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ и Бундестаг раскритиковали слова главы МИД Германии Анналены Бербок о возможной отправке германских миротворческих сил на Украину.

    «Олаф Шольц уже несколько раз сказал: немецких солдат на Украине не будет. Но в Германии началась избирательная кампания перед парламентскими выборами, в которой борются все против всех. Шольц и «Зеленые» видят друг в друге жестких конкурентов. Между тем «Зеленые» и их лидеры, например, Анналена Бербок, не хотят покидать правительственные посты и пытаются примкнуть к Христианско-демократическому союзу (ХДС), к Фридриху Мерцу», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Кандидат на пост канцлера ФРГ, лидер ХДС Фридрих Мерц рад происходящему. Он заявляет, что с «Зелеными» во внешней политике у него больше общего, чем с Шольцем и Социал-демократической партией Германии», – детализировал собеседник.

    «Другими словами, если к власти придут ХДС и «Зеленые», а все к этому и идет, политика в отношении России может еще ужесточиться. Тогда в Берлине встанет вопрос о поставке Украине ракет Taurus, способных долететь до Москвы. Также не исключено, что Мерц и Бербок присоединятся к позиции Франции и Англии, которые готовы отправить свои войска воевать с Россией на Украине. Мир сошел с ума», – резюмировал спикер.

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия. На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе она указала, что наряду с гарантиями безопасности Украины, такими как членство в НАТО, следует рассмотреть и международное присутствие, которое поможет обеспечить перемирие, сообщает ТАСС.

    При этом канцлер Германии Олаф Шольц после посещения Киева заверил, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена и что пока рано спекулировать на тему присутствия там миротворческих сил.

    Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль также отвергла инициативу, отметив, что сейчас нет оснований для размещения сухопутных войск НАТО на Украине. Кандидат на пост канцлера от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал безответственными спекуляции об отправке военных ФРГ на Украину.

    3 декабря 2024, 10:39 • Новости дня
    Шольц раскрыл содержимое чемодана, с которым прибыл в Киев
    Шольц раскрыл содержимое чемодана, с которым прибыл в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал содержимое серебристого чемодана Rimowa, с которым прибыл в Киев, уточнив, что в нем находились дорожные принадлежности и белье.

    По словам канцлера, в чемодане находились «по большей части дорожные принадлежности, белье и еще некоторые необходимые вещи», передает ТАСС.

    Шольц прибыл в Киев с серебристым чемоданом марки Rimowa, что вызвало широкий интерес среди пользователей соцсетей и журналистов, которые стали активно обсуждать, что может находиться внутри.

    Из-за комментария Шольца об отправке вооружения на сумму 650 млн евро для Украины появились шутки, предполагавшие, что чемодан может содержать вооружения.

    Напомним, в понедельник он прибыл в Киев для переговоров с Зеленским, чтобы обсудить военную и гуманитарную поддержку.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины в отражении «агрессии Кремля» станет ключевым вопросом предвыборной кампании в Бундестаг.

    Коментарии (26)
    3 декабря 2024, 02:04 • Новости дня
    Немецких журналистов удалили с переговоров Бербок и Ван И после критики Пекина
    Немецких журналистов удалили с переговоров Бербок и Ван И после критики Пекина
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    На встрече главы МИД Германии Аналены Бербок с китайским коллегой Ван И в Пекине немецких журналистов попросили покинуть зал после критических высказываний Бербок о Китае.

    Немецких журналистов попросили удалиться из зала, где проходили переговоры между министром иностранных дел Германии Аналеной Бербок и ее китайским коллегой Ван И, передает «Регнум» со ссылкой на китайские СМИ. Это произошло после того, как Бербок выступила с критикой в адрес Пекина, особо отметив, что военное сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам.

    По имеющейся информации, официальный представитель китайской стороны попросил представителей немецких СМИ покинуть помещение, где проходила встреча, и объявил, что совместных пресс-конференций проведено не будет. Это решение стало неожиданностью для журналистов, которые намеревались задать вопросы и получить комментарии от министров.

    Ранее Бербок заявила, что целью ее визита в Китай является инициирование мирного процесса по Украине. До этого она подчеркнула значимость диалога с Китаем, несмотря на поддержку, оказываемую Пекином России.

    Коментарии (26)
    4 декабря 2024, 21:10 • Видео
    Что случилось в Южной Корее

    Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

    Коментарии (0)
    4 декабря 2024, 21:22 • Новости дня
    Шольц просил Зеленского заставить украинцев работать

    N-TV: Шольц призвал украинцев в Германии работать или возвращаться

    Шольц просил Зеленского заставить украинцев работать
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину.

    Как пишет издание «Страна» со ссылкой на телеканал N-TV, в своем выступлении в Бундестаге Шольц отметил, что многие украинцы находятся в стране уже достаточно долго, и пришло время начать действовать.

    Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия должна стремиться к тому, чтобы как можно больше украинцев и других беженцев после прохождения языковых курсов и других программ начали искать работу.

    По словам Шольца, он обсудил этот вопрос с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Канцлер рассказал, что Зеленский намерен создать украинское агентство в Германии и Польше, которое будет помогать украинцам либо возвращаться на родину, либо устраиваться на работу в Германии. Шольц подчеркнул, что это может поспособствовать совместному движению в данном направлении.

    Ранее Шольц заявил, что Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта заявил, а также подчеркнул, что не допустит использования поставленного оружия против России. В понедельник он посетил Киев впервые за два с половиной года.

    Коментарии (18)
    2 декабря 2024, 14:20 • Новости дня
    Германия объявила о поставках Украине систем ПВО, танков Leopard-1 и зимней одежды
    Германия объявила о поставках Украине систем ПВО, танков Leopard-1 и зимней одежды
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал пакет военной помощи Украине на 650 млн евро, который включает системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1 и беспилотники, а также зимнюю одежду для украинских военных, сообщил представитель Минобороны Германии Митко Мюллер.

    На брифинге Мюллер отметил, что в пакет помощи входят системы ПВО IRIS-T SLS и SLM, танки Leopard-1, а также разведывательные и ударные беспилотники, передает ТАСС.

    «Системы [IRIS-T] SLS и SLM, которые мы включили в долгосрочные списки, и по ним мы ожидаем поставок еще в этом году. Речь далее идет о боевых машинах, в частности о танках Leopard-1, дронах – разведывательных и первой партии ударных», – уточнил он. Также в пакет включена зимняя одежда.

    Кроме того, представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил, что о большей части вооружений, которые будут предоставлены Киеву в рамках этого пакета помощи, было объявлено еще в октябре.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины в отражении «агрессии Кремля» станет ключевым вопросом предвыборной кампании в Бундестаг. Напомним, в понедельник он прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить военную и гуманитарную поддержку.

    Коментарии (23)
    4 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    Мерц открестился от ультиматума Путину

    Кандидат в канцлеры Германии Мерц открестился от ультиматума Путину по Украине

    Мерц открестился от ультиматума Путину
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что слова нынешнего главы правительства страны Олафа Шольца о готовности Мерца поставить ультиматум Москве не соответствуют действительности.

    «Я никогда не ставил президенту России ультиматум», – приводит слова Мерца ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что его инициатива состояла в предложении снять ограничения по дальности использования Украиной военного оборудования и разрешить поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы Украина могла «влиять на развитие конфликта». Мерц заявил, что Шольц исказил его предложение.

    Мерц подчеркнул, что в данном случае речь идет о «недоразумении», уточнив, что ставить Москве ультиматумы – не его задача, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа.

    В ноябре Шольц в своей первой предвыборной речи предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

    Коментарии (11)
    4 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Шольц счел проявлением слабости отказ от разговора с Путиным

    Шольц заявил о политической слабости в случае отказа от диалога с Путиным

    Tекст: Евгения Караваева

    Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул важность диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав отказ от общения с ним проявлением слабости.

    «Все знают, что было бы абсурдом и свидетельством невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе сейчас ждали, пока другие проводили бы эти телефонные разговоры, а мы затем в некотором смысле комментировали бы новости по телевизору», – отметил Шольц в выступлении в Бундестаге, сообщает ТАСС.

    Шольц подчеркнул, что важно поддерживать диалог как на двустороннем уровне, так и по обсуждению международной ситуации. Он напомнил, что 15 ноября он позвонил Путину, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, среди которых были ситуация на Украине, проблемы на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Москвы и Берлина. По итогам беседы стороны договорились о поддержании связи на уровне помощников.

    До этого лидеры общались 2 декабря 2022 года. Шольц считает, что диалог между Германией и Россией должен оставаться открытым, чтобы обе стороны могли своевременно обмениваться мнениями и информацией по важным международным вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России, и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта; также сообщалось, что Шольц исключил отправку немецких войск на Украину, заявив, что такой сценарий не рассматривается.

    Коментарии (3)
    4 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    Берлин задумался об отправке германских солдат-миротворцев на Украину

    Бербок допустила отправку германских миротворцев на Украину

    Берлин задумался об отправке германских солдат-миротворцев на Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия, о чем она заявила на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

    Бербок заявила, что не исключает отправку германских миротворческих сил на Украину, если будет достигнуто перемирие, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

    На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе Бербок отметила, что для обеспечения мира можно было бы использовать германских солдат.

    Она подчеркнула, что наряду с гарантиями безопасности, такими как членство в НАТО, следует рассмотреть и международное присутствие, которое поможет обеспечить соблюдение перемирия. «Германия будет всеми силами поддерживать любые действия, направленные на достижение мира», – добавила министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ предложила отправить зондеркоманды для выполнения полицейских функций на Украине. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия.

    Коментарии (30)
    5 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что Россия должна «потерпеть поражение»

    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что Украина должна «восстановить территориальную целостность», а Россия должна «потерпеть поражение» в войне.

    Мерц заявил о важности «победы Украины» и «поражения России» в текущем конфликте, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    На выступлении в Федеральной академии политики безопасности он подчеркнул, что победа Украины возможна при восстановлении ее территориальной целостности и демократически легитимированном правительстве. По мнению Мерца, поражение России наступит, когда она утратит возможность продолжать войну.

    Мерц отметил, что обладание ядерным оружием не гарантирует победы, приведя в пример Советский Союз и Америку, которые проиграли войны в Афганистане и Вьетнаме соответственно.

    Он подчеркнул, что для достижения победы Украине необходимо усилить свою военную мощь, чтобы эффективно отражать атаки России. Политик призвал увеличить поставки вооружений Киеву, чтобы лишить Россию возможности продолжать конфликт.

    Лидер немецкой парламентской оппозиции также акцентировал внимание на важности демонстрации силы.

    По его словам, сила отпугивает агрессию, а слабость – приглашение к ней. Мерц предложил увеличить бюджетные расходы на оборону и вернуться ко всеобщей воинской повинности в Германии, считая, что способность защищаться должна быть приоритетом.

    Напомним, в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину. Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Коментарии (21)
    4 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Меркель повторно назвала эпизод с лабрадором Путина «демонстрацией силы»
    Меркель повторно назвала эпизод с лабрадором Путина «демонстрацией силы»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь подчеркнула, что считает эпизод с лабрадором Кони на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2007 году «демонстрацией силы», несмотря на извинения с его стороны.

    В интервью каналу CNN Меркель снова высказалась о знаменитом эпизоде с лабрадором Кони на встрече с Путиным, передает ТАСС. Она подчеркнула, что несмотря на извинения со стороны российского лидера, считает это «демонстрацией силы». По ее словам, ее советник Кристоф Хойсген заранее уведомил российскую сторону о том, что она не любит собак, однако это не было учтено.

    По мнению Меркель, если внимательно изучить историю, маловероятно, что Путин не знал о ее страхе перед собаками. «Может быть, он забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока», – заявила политик. Экс-канцлер выразила мнение, что это была проверка на стойкость и силу, а также способ прощупать ее реакцию.

    Недавно Меркель выпустила мемуары, в которых подробно описала этот эпизод. В своей книге она предположила, что российский президент намеренно использовал собаку, чтобы напугать ее.

    Путин ранее заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу заявления Меркель о страхе перед собакой российского лидера.

    Коментарии (11)
    5 декабря 2024, 06:25 • Новости дня
    В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину

    В Бундестаге призвали не спекулировать на теме возможного участия Германии в миротворческой операции на Украине

    В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину
    @ Monika Skolimowska/DPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО на Украине, следует воздержаться от спекуляций, заявила уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хегль.

    «Сейчас неуместно спекулировать о возможном участии бундесвера», – приводит слова Хегль ТАСС со ссылкой на Funke и ARD.

    Хегль отметила, что текущая задача бундесвера заключается в максимально возможной поддержке Украины. Это включает материальную помощь и обучение украинских военных.

    Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Он заявил: «На данный момент этим вопросом никто не задается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СВР, Запад готовится к возможному «замораживанию» украинского конфликта. Для этого Западу требуется фактически оккупировать Украину, что будет сделано под видом развертывания в стране «миротворческого контингента».

    Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия. Однако канцлер Олаф Шольц заявил, что отправка немецких военнослужащих не рассматривается.

    Коментарии (3)
    3 декабря 2024, 08:36 • Новости дня
    В Германии вынесли приговор убийцам украинских баскетболистов

    Четырех подростков в Германии приговорили за убийство украинских спортсменов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Земельный суд в Эссене приговорил четырех подростков к лишению свободы за убийство двух украинских баскетболистов в Оберхаузене в феврале, сроки составляют от 8,5 до 10 лет.

    Земельный суд в Эссене вынес приговор четырем подросткам, обвиняемым в убийстве двух украинских баскетболистов в городе Оберхаузене в феврале, сообщает ТАСС. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 8,5 до 10 лет.

    Среди осужденных – двое подростков-сирийцев, один подросток немецко-турецкого происхождения и еще один, имеющий гражданства Германии и Греции. Преступление было совершено, когда им было от 14 до 16 лет.

    Судебный процесс велся в закрытом режиме, так как дело рассматривала палата по делам несовершеннолетних. Один из подсудимых признался, что напал с ножом, другие признались в нанесении ударов. Приговоры пока не вступили в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии в городе Хайдельберге был задержан подозреваемый в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста, а позже сообщалось, что второй украинский баскетболист умер от ножевых ранений.

    Коментарии (6)
    4 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Шольц вновь отказался поставлять Киеву ракеты Taurus

    Шольц заявил, что не поставит Украине Taurus и не разрешит наносить удары вглубь России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта.

    После визита в Киев Шольц выступил с правительственным заявлением в Бундестаге, где подчеркнул: «Я буду по-прежнему делать все для того, чтобы не произошло эскалации, войны между Россией и НАТО», передает ТАСС.

    Шольц добавил, что его решения остаются «неизменно правильными» и выразил нежелание разрешать удары опасным оружием, включая крылатые ракеты, вглубь России. Таким образом, он подтвердил отказ от поставок крылатых ракет Taurus Украине.

    Канцлер также призвал «сохранять спокойствие» при принятии решений в отношении поддержки Киева, отметив важность взвешенного подхода, чтобы избежать обострения напряженности в регионе.

    Накануне Шольц прокомментировал содержимое серебристого чемодана Rimowa, с которым прибыл в Киев, уточнив, что в нем находились дорожные принадлежности и белье.

    Напомним, в понедельник Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским, чтобы обсудить военную и гуманитарную поддержку. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины в отражении «агрессии Кремля» станет ключевым вопросом предвыборной кампании в Бундестаг.

    Коментарии (3)
    4 декабря 2024, 20:02 • Новости дня
    В ФРГ призвали предотвратить третью мировую войну

    В Германии призвали предотвратить войну в Европе из-за ситуации на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкие политики и общественные деятели предупредили об угрозе новой европейской войны и призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине, обращая внимание на опасность эскалации.

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт и правозащитница Алиса Шварцер совместно с 36 немецкими деятелями опубликовали открытое письмо с призывом предотвратить возможную европейскую войну и добиться перемирия на Украине, передает ТАСС.

    Обращение, названное «Без одной минуты двенадцать», адресовано германским политикам и подчеркивает, что текущий момент представляет собой опасный этап конфликта.

    Авторы письма призывают Германию избежать катастрофы, указывая, что угроза ядерной войны в Европе не была столь велика со времен окончания Второй мировой войны. В документе подчеркивается ответственность США за эскалацию конфликта на Украине, в частности за разрешение на удары по российской территории, что, по мнению подписавших, увеличивает риски для Европы.

    Среди подписавших письмо деятелей: бывший председатель Социал-демократической партии Германии и Левой партии Оскар Лафонтен, экс-еврокомиссар Гюнтер Ферхойген, публицист Габриэле Кроне-Шмальц, экс-глава МВД Отто Шили, а также актер Хенри Хюбхен и предприниматель Вольфганг Групп. Они выражают озабоченность текущей ситуацией и призывают к действиям, которые могут снизить напряженность в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к войне, Илон Маск согласился с мнением, что действия НАТО провоцируют третью мировую войну, а президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир находится на грани третьей мировой войны.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 14:04 • Новости дня
    Bild: Шольц в Киеве хочет узнать, на что готов Зеленский для завершения конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Киев намерен обсудить с главой киевского режима Владимиром Зеленским, на какие шаги он и Украина готовы пойти для завершения конфликта, пишет Bild.

    По данным источников Bild, канцлер намерен провести конфиденциальный диалог, чтобы выяснить у Зеленского его оценку текущей ситуации и готовность к компромиссам, передает РИА «Новости».

    В материале говорится, что поездка Шольца была запланирована давно и намечена на период между выборами в США и приходом к власти новой администрации американского президента. Визит проходит на фоне обещаний Дональда Трампа начать переговоры о мирном урегулировании конфликта.

    Также издание отмечает, что за 83 дня до выборов в Бундестаг Шольц стремится продемонстрировать свою активную роль в международных переговорах. Канцлер хочет дать понять избирателям, что он ведет переговоры на международной арене и готов защищать интересы Киева.

    Напомним, Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским, обсуждаются военная и гуманитарная поддержка. Это его первый визит в украинскую столицу за два с половиной года. Ранее Шольц в своей первой предвыборной речи предупредил о рисках поставок Киеву ракет Taurus, сравнив это с игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии, и предостерег от ультиматумов России.

    Коментарии (0)
    4 декабря 2024, 19:18 • Новости дня
    Шольц исключил отправку немецких войск на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправка немецких военнослужащих на украинскую территорию не рассматривается, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во вторник.

    Возможность отправки немецких военнослужащих на Украину исключена, сказал Шольц, передает ТАСС.

    Обсуждение присутствия миротворцев также преждевременно. Подобные действия не соответствуют текущей ситуации, подчеркнул он. «Сейчас не подобает спекулировать о том, что позже будет при достижении режима прекращения огня и мирной ситуации», – заключил канцлер.

    До этого Шольц заявил, что Берлин не станет поставлять киевскому режиму ракеты Taurus.

    Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия.

    Ранее Шольц сообщил, что в очередном пакете военной помощи киевскому режиму на 650 млн евро будут системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1 и беспилотники.

    Коментарии (0)
    Главное
    Рар объяснил скандал вокруг заявлений об отправке немецких солдат на Украину
    У будущего главы Пентагона оказались проблемы с алкоголем
    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение
    Россия уменьшила экспорт угля в Японию в восемь раз
    Британия признала зависимость от российской рыбы
    Минпромторг сократил план производства авиадвигателей
    Красный рюкзак морпеха Струны решили передать в музей ВС России

    Страны и партнеры БРИКС поднимут авторитет Московской биржи

    Президент предложил не давать льготные кредиты тем крупным компаниям, которые не хотят выходить на биржу и остаются непубличными. Это должно поддержать фондовый рынок, сделать его более масштабным и тем самым привлечь инвесторов из стран БРИКС, а также ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара. Получится ли у России удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Джо Байден вернулся к традиционным ценностям

    То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России выдавливает в Донбассе ВСУ в степь

    Российские войска вбили очередной клин в оборону ВСУ. На этот раз подразделения группировки «Восток» освободили Новодаровку на стыке Запорожской области и ДНР, тем самым создавая предпосылки для выхода на границы Приднепровья. По мнению экспертов, такой шаг может свидетельствовать об изменении тактики ВС России в Донбассе, которая упростит освобождение региона. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему проиграла ставка Украины на «гарантии Запада»

    Ровно 30 лет назад, 5 декабря 1994 года, был подписан так называемый Будапештский меморандум, на который сегодня постоянно ссылается киевский режим. В Киеве утверждают, что меморандум гарантировал украинскую безопасность в ответ на отказ страны от ядерного оружия. Что в этом документе говорилось на самом деле и кто на самом деле мог бы дать Украине реальные гарантии безопасности? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что случилось в Южной Корее

      Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    • Детская революция в Грузии

      Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............