Bosch объявил о сокращении 13 тыс. рабочих мест

Bosch решил уволить 13 тыс. сотрудников в автоподразделении до 2030 года
Концерн Bosch планирует провести масштабное сокращение персонала, в первую очередь затронув автокомпонентные подразделения компании на территории Германии.
Подразделение германского промышленного концерна Bosch, специализирующееся на автокомплектующих, намерено сократить 13 тыс. рабочих мест к 2030 году, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt и директора по персоналу компании Штефана Гроша. Сокращения коснутся в основном сотрудников в Германии.
Штефан Грош заявил: «К сожалению, мы не можем избежать дальнейших сокращений, превышающих ранее озвученную цифру. Это очень болезненно для нас, но, к сожалению, другого выхода нет». По его словам, Bosch должна срочно повысить конкурентоспособность в сфере мобильности и продолжать сокращать расходы.
В прошлом году компания уже уволила 11,6 тыс. сотрудников по всему миру, преимущественно в секторе мобильности. Наибольшее число рабочих мест будет ликвидировано в подразделениях Power Solutions и Electrified Motion в городах Фойербах, Швибердинген, Вайблинген, Бюль и Хомбург. От сокращений также пострадают сотрудники в центральных подразделениях, управлении, отделе продаж и дочерних компаниях.
В Вайблингене производство соединительных муфт планируют полностью остановить к 2028 году. Представители компании сообщили, что сотрудников уже ознакомили с планами, а руководство ищет максимально социально приемлемые способы проведения сокращений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Bosch планирует закрыть к 2026 году два завода своего подразделения Bosch Power Tools в Германии из-за экономического кризиса.
Bosch также ранее опровергла сообщения о намерении вернуться на российский рынок.