Макрон заявил о возможности отправки западных военных на Украину без согласия России

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что западные страны имеют возможность направить свои военные контингенты на Украину без согласия России, передает ТАСС.

Он отметил, что такие меры могут быть приняты европейскими странами для выполнения наблюдательной миссии.

Макрон подчеркнул, что Украина является суверенной страной, и в случае, если она запросит поддержку иностранных войск, решение об их размещении не зависит от России. По его словам, это право Украины и ее союзников, а не вопрос согласия Москвы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил направить на Украину полицейских и саперов вместо миротворцев.

Страны Европы выразили нежелание участвовать в коалиции по Украине без участия США, которая предусматривает отправку военных сил.

В МИД России заявили, что Владимир Зеленский и поддерживающие его натовские страны Европы препятствуют мирному урегулированию, их основной задачей является «эскалация и бойня».