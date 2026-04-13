МИД направил странам ноты о Дне памяти геноцида СССР

Tекст: Елизавета Шишкова

МИД России направил соответствующие ноты с информацией о Дне памяти жертв геноцида советского народа во внешнеполитические ведомства других стран, передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что эта дата имеет большое значение для России и играет важную роль в сохранении исторической памяти.

Выступая в международном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», Захарова подчеркнула, что в России в любой сфере – от науки до политики – память о событиях Великой Отечественной войны никогда не подвергалась сомнениям. Она добавила, что равное уважение всегда оказывалось жертвам всех бывших советских республик, а также странам антигитлеровской коалиции и антифашистам, погибшим на территории государств, сотрудничавших с нацистской Германией.

19 апреля в России впервые пройдет официальное отмечание Дня памяти жертв геноцида советского народа. Захарова подчеркнула важность сохранения исторической правды и уважения ко всем пострадавшим в годы Второй мировой войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами.

На официальном сайте Министерства иностранных дел России создали специальный раздел о сохранении памяти жертв геноцида советского народа нацистами.