    Армения начала терять российский рынок
    Медведев выложил сгенерированное ИИ видео с испуганными Макроном и Мерцем
    «Единая Россия» потребовала навести порядок с платными парковками в городах
    В пяти регионах России объявили выходным днем 1 июня в честь Троицы
    Посла России в Армении Копрыкина вызвали в Москву
    Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии
    При атаке БПЛА в Курской области женщина получила ожог и травму
    Минобороны сообщило о массовых ударах по инфраструктуре Украины
    Основатель Blackwater рассказал об интересе наркокартелей к украинским боевикам
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    30 мая 2026, 15:54 • Новости дня

    Эстония установила первые устройства защиты от дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонские власти приступили к оборудованию восточных рубежей страны специальными техническими средствами для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

    На восточной границе Эстонии появились первые комплексы, предназначенные для борьбы с дронами. Оборудование разместили на юго-востоке государства, передает РИА «Новости».

    «Первые устройства установлены и работают», – цитирует агентство заявление официальных лиц.

    Новые технические средства развернуты на трех участках сухопутной границы. Они охватывают территорию между эстонско-российским пунктом пропуска Лухамаа и местом пересечения границ Эстонии, Латвии и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление восточных рубежей.

    Вскоре авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы из-за активности беспилотных аппаратов Украины. Позже министр обороны Украины принес извинения за нарушение эстонского воздушного пространства киевским дроном.

    30 мая 2026, 14:03 • Новости дня
    Медведев выложил сгенерированное ИИ видео с испуганными Макроном и Мерцем

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным ИИ видео, где президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер приходят в ужас от демонстрации мощи российского вооружения.

    Медведев разместил в Max видео, которое сгенерировало ИИ. На кадрах президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер с ужасом наблюдают за пусками ракет.

    Визуальный ряд сопровождается закадровым голосом самого политика, зачитывающего фрагмент своего вчерашнего сообщения.

    «Это пока цветочки», – прокомментировал публикацию автор канала.

    В конце апреля зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    В январе политик ответил на военные планы Эммануэля Макрона видеозаписью удара российским комплексом «Орешник». В начале мая Дмитрий Медведев назвал милитаристскую Германию опасной для Европы и России.

    29 мая 2026, 20:55 • Новости дня
    Президент Польши обвинил главу Минобороны в глупости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Кароль Навроцкий во время общения с прессой обвинил вице-премьера, министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша в некомпетентности из-за подписанного без ведома канцелярии договора о безопасности с Лондоном.

    «Господин Косиняк-Камыш совершил глупость и не сделал свою работу», – цитирует польского лидера ТАСС со ссылкой на портал Interia.pl.

    Поводом для резкой реакции послужили недавние слова руководителя оборонного ведомства. 28 мая министр отметил, что кабмин не обязан заранее уведомлять главу государства о подготовке международных документов.

    В связи с этим Навроцкий призвал правительство информировать его о содержании бумаг перед подписанием. Он подчеркнул, что ни один руководитель страны не станет утверждать неизвестные ему инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заключил оборонный пакт с Лондоном втайне от президента Навроцкого.

    Главы правительств Великобритании и Польши официально оформили этот договор о военном сотрудничестве 27 мая.

    Ранее глава польского кабмина публично обвинил президента в саботаже против национальной безопасности.

    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    29 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    На Украине заявили о скрытой войне Зеленского с ЕС
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разногласия между украинскими властями и руководством европейских стран обострились на фоне нежелания Киева передавать контроль над государственными структурами западным партнерам, пишут местные СМИ.

    Между Владимиром Зеленским и руководством Европейского союза (ЕС) идет скрытая война. Противостояние вызвано попытками украинской стороны вступить в объединение без проведения внутренних реформ, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    «Идет еще одна война, малозаметная широкой аудитории – война Зеленского с руководством ЕС и крупнейших европейских стран. Эта война идет под взаимные комплименты и заверения в поддержке», – приводит агентство слова источника издания.

    Главной причиной разногласий стало стремление Владимира Зеленского сохранить текущую систему управления на Украине. Руководство страны отказывается передавать иностранным кураторам контроль над правоохранительными органами, региональными властями и судами. Европейские чиновники, напротив, настаивают на внешнем контроле за освоением выделяемых средств.

    Конфликт интересов уже привел к регулярным провалам голосований за ключевые законопроекты в украинском парламенте. Принятие этих документов является обязательным требованием Брюсселя и кредиторов для продолжения интеграции, однако их утверждение лишит действующую власть влияния на силовой блок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ультиматумы президента Украины об ускоренном вступлении страны в Евросоюз привели к ухудшению отношений между Киевом и европейскими столицами.

    Европейские лидеры устали от резкого тона общения главы киевского режима.

    Брюссель рассматривает введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи украинской стороне.

    30 мая 2026, 13:16 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пригрозил России совместным ответом европейских стран после инцидента с падением беспилотника в румынском городе Галац.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о подготовке совместного ответа Европы в адрес Москвы из-за ситуации с падением БПЛА в Румынии. По словам министра, европейские страны продолжат решительно поддерживать Украину, передает РИА «Новости».

    «Мы ответим на эти действия России единым фронтом», – приводит слова Вадефуля издание Rheinische Post.

    В пятницу румынское Минобороны сообщило о падении беспилотника на крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Власти страны возложили ответственность на Россию, однако не предоставили доказательств. Румынские военные отслеживали аппарат с помощью радиолокационных систем, но не стали его перехватывать.

    В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что инцидент в Румынии, вероятнее всего, связан с украинским дроном. Аппарат мог сбиться с курса из-за работы систем радиоэлектронной борьбы или технических проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза бездоказательно обвинило Россию в падении беспилотника на жилой дом в румынском Галаце. После этого инцидента Великобритания развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала все подобные заявления западных стран абсолютно бездоказательными.

    30 мая 2026, 10:48 • Новости дня
    ЕС решил наказать Болгарию через полгода после вступления страны в еврозону

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская комиссия начнет применять санкции в отношении Болгарии из-за превышения допустимого уровня дефицита бюджета, который по правилам объединения, не должен превышать 3%, о будущих санкциях сообщили власти страны.

    Еврокомиссия анонсировала начало процедуры наказания Болгарии за излишний бюджетный дефицит с 3 июня. Об этом заявил президент страны Румен Радев на заседании правительства, пишет «Российская газета».

    «Дефицит бюджета в прошлом году был намного выше 3%, а не таким, каким его представили, чтобы мы могли вступить в еврозону. В этом году ожидается еще больший дефицит, так что пузырь лопнул», – заявил глава государства.

    С начала июня в отношении страны будут действовать надзорные и ограничительные меры, а также возможно введение определенных санкций. Допустимый уровень дефицита бюджета в еврозоне составляет 3%, тогда как в Болгарии по итогам 2025 года он достиг 3,5%. Страна официально перешла на евро с 1 января 2026 года.

    Радев раскритиковал предыдущие правительства за манипуляции данными, нарушения налогового законодательства и завышение цен на госзакупки. Премьер-министр заверил, что коррупционеры понесут наказание. Ранее Еврокомиссия похвалила Софию за создание антикоррупционного органа, но потребовала продолжения реформ для получения 6,2 млрд евро из фонда восстановления.

    Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС выделить Болгарии 3,2 млрд евро в виде дешевых кредитов по программе SAFE для укрепления оборонного потенциала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румен Радев оперативно сформировал новое правительство для борьбы с растущим дефицитом. В середине апреля в Болгарии прошли парламентские выборы. Ранее депутаты Народного собрания отклонили инициативу о проведении референдума по переходу на евро.

    29 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине запаниковали из-за выхода ВС России к последней линии обороны ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие продвигаются к финальным оборонительным рубежам украинских сил в Запорожской области, создавая критическое положение для противника, отмечают украинские военные аналитики.

    Вооруженные силы России выходят на последнюю линию обороны ВСУ в Запорожской области. Об этом в беседе с ТСН заявил украинский военный аналитик Олег Жданов, пишет «Российская газета».

    Эксперт подчеркнул, что украинские подразделения оказались в крайне тяжелой ситуации в районе Гуляйполя. Оттуда российские войска продолжают наступление в направлении Доброполья. Именно на этом участке располагается последний оборонительный рубеж, возведенный еще до 2014 года.

    «Дальше поле и до самого Днепра. Там надо делать оборонительные рубежи», – отметил Жданов.

    Аналитик также предупредил о растущих рисках для украинских солдат на славяно-краматорском направлении в ДНР. Опасность значительно возрастет после вероятной утраты контроля над Константиновкой, за которую в настоящее время продолжаются активные боевые действия. Потеря этого населенного пункта может стать переломным моментом, позволив российской армии выйти к Дружковке – следующему городу на пути к Краматорску.

    Ранее российские войска освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения скрывают от высшего командования большие потери в Константиновке. До этого армия России вышла на окраины Гуляйполя.

    29 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в поставках Украине беспилотников для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны обеспечивают украинскую армию беспилотными летательными аппаратами для нанесения ударов по российским регионам, заметно облегчая работу ВСУ, отметил президент России Владимир Путин.

    Путин обратил внимание на то, что западные государства активно снабжают Киев беспилотниками, предназначенными для атак на территорию РФ. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам визита главы государства в Казахстан, передает РИА «Новости».

    «Конечно, им западники поставляют дроны – чего проще-то, свинтил, кнопку нажал и полетело», – отметил российский лидер. П

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая российские военные отразили самую массовую атаку украинских беспилотников.

    Несколькими днями ранее в Белгородской области от ударов дронов погибли двое мирных жителей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала западные страны соучастниками преступлений киевского режима.

    29 мая 2026, 21:14 • Новости дня
    Масштабная забастовка из-за низких зарплат охватила всю Италию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Массовые протесты в Италии охватили всю страну, затронув работу общественного транспорта, образовательных и медицинских учреждений, причиной стало недовольство граждан текущим экономическим курсом.

    Вторая за полмесяца суточная акция протеста проходит в Италии. Организаторами выступили несколько профсоюзов, выступающих против роста оборонных расходов и антисоциального курса властей. Больше всего протесты затронули железнодорожное и морское сообщение, а также больницы и школы, передает ТАСС.

    Участники протестной акции требуют улучшить условия труда. В совместном заявлении организаторов говорится: «Трудящиеся бастуют против эксплуатации и низкой оплаты труда, попыток ограничить право на протестные выступления».

    Активисты настаивают на установлении минимальной ставки в размере 12 евро в час, увеличении финансирования социальной сферы и прекращении спонсирования военных конфликтов. Предыдущая аналогичная акция состоялась 18 мая.

    Критики обвиняют протестующих в банальном нежелании работать. Нынешнее мероприятие выпало на пятницу перед длинными выходными по случаю национального праздника, что особенно сильно ударило по школам в конце учебного года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года рабочие порта Генуи заблокировали подъездные пути в знак протеста против действий Израиля.

    Ранее, весной прошлого года участники масштабного шествия в Риме потребовали направить военные бюджеты на образование и здравоохранение.

    А летом 2024 года активисты во Флоренции провели флешмоб против поставок оружия украинскому правительству со стороны Италии.

    30 мая 2026, 15:17 • Новости дня
    МИД указал на непоследовательную позицию западных политиков по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    За последние полтора года риторика государств НАТО относительно урегулирования украинского кризиса неоднократно менялась, вызывая серьезные сомнения в искренности их миротворческих намерений, заявили в МИД России.

    Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на противоречивые заявления представителей Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». В официальном Telegram-канале дипломаты опубликовали специальную инфографику. Там собраны высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Финляндии Александра Стубба.

    «На протяжении последних полутора лет мы слышим от представителей стран НАТО то о необходимости начала скорейших переговоров с Москвой с целью установления прочного мира, то о необходимости «давления» на Россию, поставках вооружения боевикам ВСУ и войне до победного конца», – заявили в министерстве.

    Представители ведомства также добавили, что подобная изменчивая линия поведения европейских государств заставляет серьезно сомневаться в их реальных целях.

    Ранее сенатор Владимир Джабаров указал на невозможность посредничества президента Финляндии Александра Стубба в переговорах Москвы и Брюсселя.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в нежелании вести реальные мирные переговоры по украинскому кризису.

    29 мая 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России уничтожили два взвода ВСУ при освобождении Лесного

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения населенного пункта Лесное в Днепропетровской области российские войска ликвидировали значительное количество живой силы и техники украинской армии.

    Российские подразделения уничтожили до двух взводов пехоты противника, 12 автомобилей и более 30 беспилотников при освобождении населенного пункта Лесное в Днепропетровской области, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    В масштабных боях приняли участие военнослужащие 430-го мотострелкового полка 29-й армии из состава группировки войск «Восток».

    «Штурмовыми подразделениями группировки войск «Восток» уничтожено до двух взводов живой силы из состава 31-й и 141-й отдельных механизированных бригад ВСУ, зачищен ряд опорных пунктов противника на площади более 10 кв. км, а также уничтожено 12 единиц автомобильного транспорта и более 30 гексакоптеров типа «Баба-яга»», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бойцы группировки «Восток» освободили село Воздвижевка в Запорожской области.

    В понедельник эти же подразделения заняли населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области.

    Ранее российские штурмовики взяли крупный опорный пункт ВСУ на территории этого региона.

    29 мая 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин заявил о праве ЕС самому выбрать переговорщика

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не станет указывать Евросоюзу представителя по переговорам на Украине, но оставит за собой право решать вопрос о встрече, отметил президент Владимир Путин.

    «Правы те в Евросоюзе, кто говорит, что они сами должны определять переговорщика, мы им не назначаем», – сказал российский лидер на пресс-походе в Астане, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что определять переговорщика от Евросоюза не относится к компетенции России. При этом он указал, что вопрос о встрече с таким представителем остается суверенным выбором Москвы.

    Напомним, Европейский союз рассматривает кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль официального переговорщика с Москвой.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас затруднилась ответить на вопрос о выборе кандидата для контактов с Москвой.

    29 мая 2026, 19:50 • Новости дня
    Путин назвал бредом заявления ЕС об угрозе со стороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны Москвы.

    Путин категорически отверг заявления западных политиков о якобы существующих агрессивных планах Москвы в отношении европейских государств, передает ТАСС. Комментируя слова европейских политиков о подготовке к военному конфликту, глава государства подчеркнул их несостоятельность.

    «Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией: это бред», – заявил российский лидер. По его словам, подобные заявления делаются якобы в связи с агрессивными планами Москвы в отношении западноевропейских стран.

    «Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье! Это грубая, наглая ложь» И как говорил Геббельс в свое время: чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такие стандарты и внедряют западные политики, средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику», – заявил Путин журналистам.

    Владимир Путин подверг резкой критике работу европейских медиа, обвинив их в обмане своей аудитории при подаче информации об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.

    В конце апреля зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    Еще в феврале генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Белен Мартинес Карбонель заявила о состоянии войны с Москвой.

    30 мая 2026, 13:50 • Новости дня
    Финский бренд Kuoma объявила о закрытии фабрики после ухода из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финский производитель обуви Kuomiokoski Oy закрывает историческую фабрику и переносит мощности в другой город на фоне финансовых потерь после ухода с российского рынка, пишут местные СМИ.

    Финская компания Kuomiokoski Oy, выпускающая обувь под брендом Kuoma, вынуждена закрыть фабрику в поселении Куомиокоски и перенести производство в город Мянтюхарью, сообщает местный телерадиовещатель Yle. Предприятие в Куомиокоски непрерывно работало с 1930 года.

    Руководство компании отмечает, что новое помещение в Мянтыхарью располагает более современными производственными мощностями. Теперь предприятие способно обрабатывать до 18 пар обуви в час.

    В последние годы фирма столкнулась с серьезным падением финансовых показателей на фоне ухода с российского рынка. С 2022 года оборот компании сократился примерно на треть, а в 2025 году производитель потерял более одного млн евро.

    Обувь бренда производится не только в Финляндии. Верхнюю часть ботинок изготавливают в Латвии, а сырье поступает в том числе из стран Азии. В некоторых моделях только подошва и стелька сделаны на финской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, товарооборот между Россией и Финляндией сократился в 12 раз за последние четыре года. В приграничных финских регионах за год обанкротилось свыше трехсот различных фирм. А тем временем, предприниматели из финского города Иматра ждут открытия границы с Россией.

    29 мая 2026, 20:53 • Новости дня
    ЕС запланировал контролировать поставки чипов из Китая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз разрабатывает новый механизм совместных закупок микроэлектроники для предотвращения внутренней конкуренции и защиты критически важной инфраструктуры в условиях глобального дефицита, документ позволит контролировать объемы поставок таких товаров из КНР, пишет Financial Times.

    Европейские власти готовят масштабный законопроект, расширяющий полномочия по регулированию рынка полупроводников. Документ предполагает организацию совместных закупок микрочипов, что позволит усилить переговорные позиции объединения и контролировать объемы поставок таких товаров из КНР. Эта мера призвана исключить конкуренцию между европейскими государствами при нехватке комплектующих, пишут «Вести» со ссылкой на газету Financial Times.

    Инициатива продиктована обострением отношений между Вашингтоном и Пекином, а также опасениями использования электроники в качестве инструмента экономического давления. Ситуация усугубляется серьезной зависимостью европейских производств от поставок с Тайваня.

    Ожидается, что новые правила опубликуют на следующей неделе. Европейская комиссия получит расширенные права для борьбы с дефицитом, угрожающим производству медицинского оборудования, цифровой инфраструктуре и выпуску вооружений.

    Законопроект также предусматривает строгие санкции для бизнеса. Компании, скрывающие информацию о производственных мощностях и поставщиках, могут быть оштрафованы на 300 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Евросоюз запланировал обновление нормативной базы для ускорения собственного производства микрочипов.

    Позже Министерство коммерции КНР предупредило европейских партнеров о возможных ответных мерах из-за нового закона «Сделано в Европе».

    Также власти Китая пообещали жесткую реакцию на вероятные ограничительные действия европейских стран в отношении национальных предприятий.

    29 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит укреплять и совершенствовать ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Россия намерена продолжить работу по совершенствованию системы противовоздушной обороны страны для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    Россия продолжит укреплять и совершенствовать свою систему противовоздушной обороны, передает ТАСС. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время общения с прессой в Астане.

    «Нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше», – сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника.

    Туск призвал НАТО всерьез отнестись к предупреждению Медведева
    Сразу четыре всемирных организации заявили о риске дефицита нефти из-за блокады Ормуза
    Железнодорожный вокзал в Шостке уничтожен «Геранями»
    Двое жителей Краснодарского края задержаны за подготовку теракта в Туапсе
    Трамп начал набирать вес
    Умерла балетмейстер Мариинского театра Любовь Кунакова

    Армения начала терять российский рынок

    С 30 мая Россия запрещает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также полностью блокирует поставки минеральной воды «Джермук». Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

