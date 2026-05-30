Эстония установила первые устройства защиты от дронов

Польский президент Навроцкий отчитал главу Минобороны за глупость

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Господин Косиняк-Камыш совершил глупость и не сделал свою работу», – цитирует польского лидера ТАСС со ссылкой на портал Interia.pl.

Поводом для резкой реакции послужили недавние слова руководителя оборонного ведомства. 28 мая министр отметил, что кабмин не обязан заранее уведомлять главу государства о подготовке международных документов.

В связи с этим Навроцкий призвал правительство информировать его о содержании бумаг перед подписанием. Он подчеркнул, что ни один руководитель страны не станет утверждать неизвестные ему инициативы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заключил оборонный пакт с Лондоном втайне от президента Навроцкого.

Главы правительств Великобритании и Польши официально оформили этот договор о военном сотрудничестве 27 мая.

Ранее глава польского кабмина публично обвинил президента в саботаже против национальной безопасности.