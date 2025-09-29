FT сообщила о пересмотре закона ЕС для развития производства микрочипов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министры промышленности стран Евросоюза встретятся в Брюсселе для пересмотра «Акта о микрочипах ЕС» из-за отставания в производстве современных полупроводников, пишет ТАСС, ссылаясь на Financial Times.

В предварительном документе к переговорам отмечается, что Евросоюз отстает в мировой гонке по выпуску высокотехнологичных микрочипов и нуждается в более решительных действиях.

Планируется разработка более смелой и скоординированной программы по снижению зависимости от зарубежных поставщиков. Среди мер называются увеличение инвестиций, расширение производственных мощностей и усиление подготовки специалистов в области микроэлектроники.

«К 2030 году 20% микрочипов должны производиться в Европе», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия предлагает вложить в реализацию плана 43 млрд евро.

