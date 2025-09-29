В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.0 комментариев
FT сообщила о пересмотре закона ЕС для развития производства микрочипов
Евросоюз планирует обновить нормативную базу для ускорения собственного производства микрочипов и снижения зависимости от внешних поставщиков, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на проект итогового заявления министров.
Министры промышленности стран Евросоюза встретятся в Брюсселе для пересмотра «Акта о микрочипах ЕС» из-за отставания в производстве современных полупроводников, пишет ТАСС, ссылаясь на Financial Times.
В предварительном документе к переговорам отмечается, что Евросоюз отстает в мировой гонке по выпуску высокотехнологичных микрочипов и нуждается в более решительных действиях.
Планируется разработка более смелой и скоординированной программы по снижению зависимости от зарубежных поставщиков. Среди мер называются увеличение инвестиций, расширение производственных мощностей и усиление подготовки специалистов в области микроэлектроники.
«К 2030 году 20% микрочипов должны производиться в Европе», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия предлагает вложить в реализацию плана 43 млрд евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что в торговом противостоянии США и Евросоюза выигрывает Китай. Немецкие промышленники заявили, что Соединенные Штаты сохраняют экономическую зависимость от Европы. Евросоюз выдвинул экономический ультиматум в ответ на укрепление отношений Китая и России.