  • Новость часаВ Кремле выразили удовлетворение отказом США от членства Украины в НАТО
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия хочет мира

    Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».

    4 комментария
    21 апреля 2025, 13:59 • Новости дня

    Промышленники ФРГ напомнили о неизменной зависимости США от Европы

    Глава объединения промышленников Ляйбингер указал на зависимость США от Европы

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент BDI Петер Ляйбингер отметил, что Европа сохраняет важные рычаги в переговорах с США по причине неизменной зависимости Вашингтона от европейских технологий и оборудования.

    Президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер напомнил в интервью о том, что США во многих сферах зависят от Европы, что может стать рычагом давления в переговорах по пошлинам, поэтому Евросоюз должен проявлять больше уверенности в диалоге с Вашингтоном, пишет Berliener Morgenpost.

    По словам Ляйбингера, ЕС обязан вести диалог с «непростым собеседником» и не забывать о собственных инструментах достижения соглашений.

    «Для этого ЕС должен действовать увереннее, у нас есть козыри в переговорах. Америка во многом зависит от Европы и так это и останется», – подчеркнул он.

    Глава немецких промышленников добавил, что новейшие микрочипы используют  европейские технологии при помощи EUV-оборудования. Производителей станков в США почти не осталось, да и сенсорные датчики, необходимые для нефтеперерабатывающих и фармацевтических предприятий, производят несколько немецких компаний.

    При этом Ляйбингер уверен, что ответные пошлины должны быть крайней мерой, Европе не стоит пытаться заменить рынок США. Он уверен, что кажущееся импульсивным поведение Трампа наверняка имеет план и цели.

    В частности, по его мнению, Трамп стремится к реиндустриализации Америки и чувствует, что ЕС несправедливо обращается с США, поэтому призывает к компенсации хотя бы торгового дефицита.

    «Мы можем справиться и с тем, и с другим. Трамп не играет в шахматы, Трамп играет в шашки: ход через один становится явным только после того, как сделан следующий ход. Мы должны к этому приспособиться», – цитирует Ляйбингера «Прайм».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможности введения исключений из ответных пошлин для некоторых стран, при этом минимальная ставка останется на уровне 10%.

    Евросоюз временно приостановил ответные меры на пошлины США на сталь и алюминий после объявления Трампом 90-дневной паузы в тарифной войне.

    И.о. главы МИД Германии Анналена Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.

    19 апреля 2025, 15:23 • Новости дня
    В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине

    Депутат Шеремет ответил пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине

    В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту США Дональду Трампу не устраняться от переговорного процесса по Украине, процитировав русскую пословицу: «взялся за гуж – не говори, что не дюж».

    Шеремет в ответ на заявления Трампа о возможном отстранении США от переговоров по Украине использовал русскую пословицу: «взялся за гуж – не говори, что не дюж». Он подчеркнул, что президент США – опытный политик, который не должен «умывать руки и отходить в сторону» в ответственный момент, поскольку это будет признанием бессилия.

    Депутат заявил: «Трампу пора принудить режим Зеленского к миру и ввести против него персональные санкции. Сегодня именно Зеленский саботирует любые реальные мирные инициативы»,

    Шеремет добавил, что по его мнению, нынешнюю киевскую власть вырастил экс-президент США Джо Байден, и именно Вашингтон должен завершить конфликт, принудив Зеленского к заключению мира. Он отметил: «США пора угомонить нациста Зеленского. Если не хотите этого делать, то уйдите в сторону, это сделает Россия. У нас выбора нет, мы должны обеспечить безопасность своих границ и граждан».

    Ранее американский лидер заявил, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать». В свою очередь, госсекретарь Марк Рубио ранее отметил, что Вашингтон оставит попытки выступить посредником, если в ближайшие дни не появятся явные возможности заключения сделки.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    18 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп допустил выход США из процесса урегулирования украинского конфликта
    Трамп допустил выход США из процесса урегулирования украинского конфликта
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обозначил условия выхода американской стороны из переговоров по урегулированию конфликта и дал ответ на вопрос журналиста, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь Киеву в этом случае.

    По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать», передает РИА «Новости».

    «Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: «Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди», и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать», — сказал он.

    На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь киевскому режиму, если Штаты выйдут из мирных переговоров, Трамп заявил, что не хочет об этом говорить, но верит, что удастся добиться урегулирования конфликта.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании.

    Агентство Bloomberg сообщало, что США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России.

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    20 апреля 2025, 18:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    19 апреля 2025, 15:49 • Новости дня
    Захарова высмеяла планы Мерца о «контроле» Германии над ситуацией в Европе
    Захарова высмеяла планы Мерца о «контроле» Германии над ситуацией в Европе
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала слова Фридриха Мерца о намерениях Германии «вновь взять на себя ответственность» в Европе и мире.

    В своем Telegram-канале она отреагировала на заявление главы Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, который выразил готовность Германии «снова взять на себя ответственность за ситуацию в Европе и мире».

    «Снова» – это повтор какой исторической эпохи?» – задалась вопросом она.

    Ранее Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    20 апреля 2025, 20:30 • Новости дня
    Мельник предложил Мерцу пять шагов для перемирия на Украине к 2029 году

    Постпред Украины в ООН Мельник назвал требования к Германии для перемирия на украинской территории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германии следует взять на себя обязательство платить 0,5% ВВП для поддержания украинской армии, в таком случае перемирие на Украине может быть достигнуто к 2029 году, заявил постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник.

    Мельник предложил будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу план из пяти шагов, который, по его мнению, позволит достичь перемирия на Украине к 2029 году, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Die Welt.

    Среди предложенных мер – ежегодное перечисление Германией 0,5% ВВП на поддержку украинских вооруженных сил до 2029 года, инициирование аналогичных решений на уровне Евросоюза, а также передача Киеву 150 ракет Taurus большой дальности и 30% авиапарка ВВС ФРГ.

    Кроме того, Мельник призвал к конфискации российских активов в пользу Украины. Также он уточнил, что относится к своим предложениям реалистично и не ожидает, что Мерц примет их полностью или частично.

    Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а в апреле стал постпредом Украины в ООН. Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.

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    20 апреля 2025, 13:04 • Новости дня
    NYT: Путин дал понять Трампу о намерении продолжать СВО до достижения целей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей, сообщает The New York Times.

    По информации издания, российский лидер через личные встречи с Уиткоффом и телефонный разговор с Трампом четко обозначил, что операция будет продолжаться, даже если удастся достичь только части намеченных задач, пишет The New York Times.

    Аналитики, «близкие к правительству», отмечают, что Путин не проявил той гибкости по территориальным вопросам, которую многие от него ожидали. По их оценке, Москва, несмотря на сложные переговоры по Украине, стремится расширить повестку обсуждений с США. В частности, планируется включить в диалог вопросы энергетики, сотрудничества в Арктике и космических программ.

    Собеседники издания подчеркивают, что одной из ключевых целей Кремля в этих контактах остается недопущение дальнейшего расширения НАТО на восток. Эксперты считают, что диверсификация тем переговоров может способствовать поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, даже если попытки достичь мирных соглашений по украинскому вопросу завершатся безрезультатно.

    Между тем мировые СМИ обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и российскими представителями.

    Помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что переданные через спецпосланника Стивена Уиткоффа сигналы Москвы по ситуации на Украине уже обсуждались в Вашингтоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    21 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Писториус заявил об «эротических отношениях» немцев с оружием
    Писториус заявил об «эротических отношениях» немцев с оружием
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» с оружием у жителей страны, когда дело касается его отправки на Украину, пишет The Telegraph.

    Борис Писториус, самый популярный, согласно опросам, политик Германии, заметил, что ни в одной стране не было таких «публичных дебатов» об отправке конкретного оружия на Украину, включая Великобританию и Францию, которые совместно изготовили ракеты Storm Shadow и направили Киеву в 2024 году, пишет The Telegraph.

    «Я не знаю, откуда взялись эти эротические отношения с оружием», – сказал Писториус, когда Фридрих Мерц пытался убедить Социал-демократическую партию, своих партнеров по коалиции, согласиться на отправку ракет Taurus.

    Отвечая на комментарий Писториуса, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ничего плохого в эротике нет, «люди любят эротику и не только немцы».

    «Пожалуйста, прекратите это клоунское шоу. Мы не на Репербане (район красных фонарей Гамбурга – прим. ВЗГЛЯД). Идет война. И Украине нужен Taurus, как воздух. Не дайте нам задохнуться», – цитирует Мельника газета.

    Покидающий пост канцлера ФРГ от партии СДПГ Олаф Шольц ранее заблокировал поставку ракет Taurus на Украину из-за опасений эскалации конфликта с Россией.

    Писториус не исключил отправки оружия Украине, заявив, что «есть веские аргументы как за, так и против».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ближайшие годы Киев получит от Германии новую военную помощь, включающую системы ПВО IRIS-T и 1,1 тыс. радиолокационных систем, заявил исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус.

    При этом премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия должна укрепить собственные вооруженные силы, прежде чем рассматривать вопрос передачи ракет Taurus на Украину.

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    21 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Обама, Байден и Клинтон раскритиковали политику Трампа

    Washington Post: Обама, Байден и Клинтон публично осудили курс Трампа

    Обама, Байден и Клинтон раскритиковали политику Трампа
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые за короткий срок трое бывших президентов США Барак Обама, Джо Байден и Билл Клинтон публично выступили с критикой Дональда Трампа, отметив, что игнорирование демократических норм угрожает будущему страны, сообщает The Washington Post.

    Как сообщает Washington Post, Обама, Байден и Клинтон менее чем за три недели выступили с критикой в адрес Трампа, что стало редким нарушением традиций бывших президентов США. Обычно экс-главы Белого дома воздерживаются от публичного осуждения действующего президента, однако в этот раз они сочли необходимым нарушить молчание из-за, по их мнению, беспрецедентных вызовов американским институтам.

    Обама призвал американцев противостоять «травле» со стороны администрации Трампа и напомнил, что «самая важная должность в демократии – это гражданин, который говорит «нет, это неправильно». Байден обвинил Трампа в разрушении «священного обещания» программы социального обеспечения и назвал действия власти «преднамеренной жестокостью», отметив «разрушительный» эффект за первые 100 дней нового срока. Клинтон осудил политику доминирования и разобщения, подчеркнув, что «250-летний путь страны к совершенству может быть под угрозой».

    Все трое воздержались от прямого упоминания фамилии Трампа, но, по мнению обозревателей, их посыл был очевиден. Своими заявлениями бывшие президенты подчеркнули тревогу по поводу состояния демократии и норм политического процесса. Единственным бывшим президентом, не выступившим за этот период, остался Джордж Буш – младший, хотя его антипатия к Трампу хорошо известна.

    Историки отмечают, что столь единодушное выступление бывших президентов против действующего главы государства – случай исключительный, особенно на раннем этапе президентского срока.

    Джо Байден выступил с речью в Чикаго, где защищал социальное обеспечение на фоне сокращений в агентстве, инициированных администрацией Дональда Трампа.

    Барак Обама в колледже Гамильтона призвал университеты и правовые фирмы противостоять давлению администрации Трампа и защищать демократические ценности

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что инициатива демократов объявить импичмент Трампу нереализуема из-за их меньшинства в обеих палатах Конгресса.

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    20 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Опрос: Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ утратила большинство в Бундестаге

    Bild: Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ утратила большинство в Бундестаге

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ рискует потерять возможность формировать большинство: их совместный результат, согласно последнему опросу, составляет лишь 41% при необходимом минимуме в 46%, сообщает Bild.

    По результатам опроса института Insa, коалиция ХДС/ХСС и СДПГ утратила парламентское большинство в Бундестаге, если бы выборы прошли сейчас. Согласно исследованию, ХДС/ХСС поддерживают 25% избирателей, а СДПГ – 16%, что в совокупности составляет лишь 41% голосов. Для получения большинства необходимо не менее 46%, пишет Bild.

    С такими результатами, если бы выборы прошли сейчас, ХДС/ХСС и СДПГ не смогли бы создать двухпартийное правительство и вынуждены были бы искать альтернативные варианты. Чтобы сформировать кабинет, ХДС/ХСС пришлось бы либо объединиться с партией «Альтернатива для Германии», которую поддерживают 24% опрошенных, либо идти на компромисс с другими силами и создавать трехпартийную коалицию с участием «Зеленых» (11%) и «Левых» (10%). Отмечается, что ранее руководство ХДС/ХСС отвергало возможность альянса с «Альтернативой для Германии».

    Опрос проводился с 14 по 17 апреля среди 1205 жителей Германии. Погрешность результатов составляет 2,9 процентных пункта.

    Ранее партия ХДС под руководством Фридриха Мерца заявила о готовности к сотрудничеству с правыми силами для стабилизации парламента на фоне роста влияния «Альтернативы для Германии» (АдГ).

    Сама АдГ получила 25% поддержки избирателей, тогда как ХДС/ХСС потеряли пять процентных пунктов, в то время как консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии договорились о создании правящей коалиции в Бундестаге.

    Политолог Александр Рар отметил, что ради поста канцлера Фридрих Мерц готов идти на значительные уступки.

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    19 апреля 2025, 18:59 • Новости дня
    Участники пасхальных маршей в Германии осудили поставки оружия Киеву

    В пасхальных маршах в Германии участники потребовали от властей прекратить поставки оружия на Украину

    Tекст: Мария Иванова

    В ряде немецких городов прошли пасхальные марши, участники которых выступили с требованиями разоружения и прекращения поставок вооружений Киеву, акцентируя внимание на необходимости мирных переговоров.

    Традиционные пасхальные марши мира стартовали в ряде городов Германии, включая Берлин, сообщает ТАСС. Организаторами выступили профсоюзы, религиозные и леворадикальные организации. Всего на Пасху планируется провести более 90 акций – это демонстрации, митинги и велопробеги, посвящённые вопросам разоружения и актуальным конфликтам, в том числе на Украине и Ближнем Востоке.

    В Берлине на марш, проходящий под лозунгом «Да – миру», по предварительной информации полиции, вышли около одной тысячи восьмисот человек. Основной акцент в выступлениях участников делается на требовании к новому правительству Германии изменить внешнеполитический курс. Организаторы уверены, что страна должна быть способна к миру, а не к войне.

    Кристиан Голла из организации Netzwerk Friedenskooperative, выступая перед журналистами, подчеркнул: «Пасхальные марши в этом году обращены в особенности к новому правительству и требуют от него, чтобы Германия была способна к миру, а не к войне». Он отметил, что путь к миру на Украине, по мнению участников движения, лежит не через поставки большего количества оружия, а через переговоры.

    Пасхальные марши как форма антивоенного протеста впервые появились в Британии в 1950-х годах и были направлены против распространения атомного оружия. В Германии подобные акции начали проводить в 1960-х годах, и за эти десятилетия они становились способом выразить протест против войн во Вьетнаме, Персидском заливе, бомбардировок Югославии силами НАТО. С распадом социалистического блока массовость таких мероприятий в Европе заметно снизилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Берлине произошли столкновения между полицией и антифашистами, которые завершились применением слезоточивого газа и ранением трех человек,.

    Ранее во Флоренции активисты провели флешмоб у Колизея в знак протеста против поставок оружия на Украину.

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    18 апреля 2025, 17:02 • Новости дня
    Бразилия заявила об усилении поддержки БРИКС в ответ на пошлины США

    Бразилия заявила об укреплении БРИКС после введения американских пошлин

    Tекст: Ирма Каплан

    Бразилия намерена усилить поддержку БРИКС в ответ на введение американских пошлин, заявил министр сельского хозяйства Карлус Фавару, отметив важность поиска новых торговых возможностей.

    Министр сельского хозяйства Бразилии Карлус Фавару заявил, что его страна планирует усилить поддержку БРИКС, чтобы противостоять протекционистским мерам США, сообщает портал Brasil247.

    «Беспрецедентный протекционизм США еще больше мотивирует нас укреплять этот геополитический блок (БРИКС) и искать новые торговые возможности», – заявил Фавару после тематической встречи по сельскому хозяйству в Бразилии.

    По словам министра, страны – члены БРИКС достигли согласия в отношении необходимости расширения сельскохозяйственной торговли друг с другом перед лицом торговых барьеров, налагаемых американским рынком.

    В частности, бразильское агентство по продвижению экспорта и инвестиций (Apex) разработало карту с 1,6 тыс. бразильских продуктов с экспортным потенциалом в страны БРИКС.

    Среди основных перспективных направлений названы: Южная Африка – 582 товара; Китай – 400 товаров; Индия – 388 товаров; Россия – 231 товар.

    В 2024 году Бразилия экспортировала в страны БРИКС товары на 102,5 млрд долларов, сохранив положительное сальдо торгового баланса в размере 20,4 млрд долларов США.

    БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с начала 2024 года присоединился еще ряд стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС поддержали предложение России о создании зерновой биржи и торговой платформы для сельхозпродукции и сырья, говорится в принятой декларации.

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    18 апреля 2025, 16:38 • Новости дня
    Более трети компаний Германии решили сократить рабочие места в этом году

    Исследование IW раскрыло планы по сокращению рабочих мест в компаниях Германии

    Tекст: Ирма Каплан

    Более трети немецких компаний в намерены сократить рабочие места в этом году, согласно исследованию Института экономики Германии, в котором приняло участие более 2 тыс. компаний.

    Более трети немецких компаний планируют сократить рабочие места в этом году, говорится в исследовании Института экономики Германии (IW) «Экономический обзор весна-2025: Восстановления не предвидится».

    На основе данных более 2 тыс. компаний эксперты IW отметили, что текущее состояние компаний в Германии в целом неудовлетворительное, 40% участников опроса заявили об ухудшении ситуации по сравнению с 2024 годом.

    «Порядка 35% компаний ожидают сокращения рабочих мест в этом году по сравнению с 38% осенью 2024 года. Эти цифры свидетельствуют о том, что де-факто отрицательная тенденция занятости в Германии сохранится, но не так сильно, как опасались в конце прошлого года», – говорится в отчете экономистов.

    Аналитики добавили, что ситуация с занятостью в целом негативная: в то время как почти 22% компаний сообщают о более высокой занятости, чем в 2024 году, почти 36% говорят о сокращении числа сотрудников.

    Наиболее пессимистичные прогнозы – в строительной отрасли Германии, как и в промышленном секторе.

    Легкий позитив отмечается только в инвестиционном секторе. Баланс положительных и отрицательных инвестиционных перспектив компаний существенно снизился с -17 до -7 процентных пунктов.

    «Это дает надежду на то, что острый инвестиционный кризис в Германии, возможно, постепенно прошел свою низшую точку», – отметил в отчете глава макроэкономического отдела Института экономики профессор Михаэль Гремлинг.

    Он добавил, что правительству Германии придется предпринять определенные меры для  обеспечения стабильности немецкому бизнесу с учетом нестабильности рынков из-за американских пошлин, которые канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ударом по мировой экономике.

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер блока ХДС/ХСС и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, победив на выборах, заявил о планах ослабить финансовые ограничения, установленные экс-канцлером Ангелой Меркель, чтобы увеличить расходы и укрепить экономику Германии.

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    19 апреля 2025, 15:27 • Новости дня
    Премьер Баварии заявил о приоритете поставок Taurus для Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подчеркнул, что Германия должна укрепить собственные вооруженные силы, прежде чем рассматривать вопрос передачи ракет Taurus на Украину.

    Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что в первую очередь Германия должна обеспечить себя крылатыми ракетами Taurus, сообщают РИА «Новости». В интервью газете Augsburger Allgemeine он подчеркнул: «Прежде всего, нам нужно как можно больше Taurus для нас самих. Это лучшее оружие, которое у нас есть». Политик добавил, что стране также необходимы собственная армия беспилотников и современный противоракетный щит.

    Зедер отметил, что вопрос возможной передачи ракет Украине будет решать только будущий канцлер Германии. Таким образом, решение о поставках Taurus Киеву окончательно отложено до формирования нового федерального правительства.

    Газета Bild ранее сообщила, что на вооружении бундесвера находится около 600 ракет Taurus, однако примерно половина этого арсенала нуждается в модернизации либо продлении сертификатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии не согласовали поставки ракет Taurus на Украину, канцлер Олаф Шольц официально заявил, что Германия не будет передавать Киеву эти вооружения, а глава компании Rheinmetall указал на их бесполезность для украинской стороны.

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    20 апреля 2025, 12:22 • Новости дня
    Выстрелы прозвучали возле отеля Hilton в центре Берлина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ранним утром у входа в отель Hilton в центре Берлина неизвестные открыли огонь и ранили одного человека, район происшествия оцеплен.

    Как сообщает ТАСС, стрельба произошла около 04:45 по местному времени в воскресенье у отеля Hilton, расположенного в центральной части Берлина. По данным газеты Bild, в результате нападения как минимум один человек получил ранения.

    Полиция на данный момент разыскивает как минимум двух подозреваемых, причастных к инциденту. Район вокруг отеля оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, ведутся следственные действия и опрос свидетелей.

    Кроме того, по информации Bild, еще один случай стрельбы произошел в выходные в городе Бад-Наухайм, расположенном в федеральной земле Гессен. Там неизвестный открыл огонь у жилого дома, в результате чего погибли двое мужчин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у здания суда в Германии произошла стрельба, в результате которой несколько человек пострадали, также в здании фирмы на юго-западе ФРГ двое человек погибли в результате стрельбы, а в одном из немецких супермаркетов после распыления неизвестного газа 41 человек пострадал.

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    20 апреля 2025, 22:51 • Новости дня
    DHL отменил посылки стоимостью свыше 800 долларов частным клиентам в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий концерн DHL объявил о временной приостановке доставки посылок стоимостью выше 800 долларов в США для частных лиц в связи с изменениями в американском таможенном законодательстве.

    По информации, опубликованной в пресс-релизе компании и переданной РИА «Новости», DHL с 21 апреля 2025 года больше не принимает к отправке посылки в США для частных лиц, если их заявленная стоимость превышает 800 долларов. В компании уточнили, что решение является временным и связано с новыми требованиями американских таможенных органов.

    Теперь с 5 апреля 2025 года все отправления в США, стоимость которых выше 800 долларов, подлежат обязательной формальной таможенной процедуре оформления. Ранее аналогичная процедура требовалась только для посылок дороже 2,5 тысячи долларов. В DHL подчеркнули, что новые правила существенно увеличили объем работы и нагрузку на логистику, поэтому компании нужно изменить внутренние процессы и перераспределить ресурсы.

    Поставки товаров для бизнеса стоимостью выше 800 долларов, отправляемые американским компаниям, приостановка не коснется, однако возможны задержки. В DHL отметили: «Это временная мера, и мы будем делиться обновлениями по мере развития ситуации».

    Американские власти ужесточили таможенные требования на фоне введения новых пошлин. 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о применении «взаимных» импортных пошлин в размере 10 процентов.

    Для ряда стран с 9 апреля были введены повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита, но позднее почти для всех, кроме Китая, были возвращены базовые пошлины на 90 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более трети немецких компаний в этом году намерены сократить рабочие места, а компания Ford временно отказалась от экспорта ряда своих автомобилей в Китай из-за повышения китайских пошлин.

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    20 апреля 2025, 14:57 • Новости дня
    Мужчина устроил нападение на дискотеке в Германии

    Мужчина устроил нападение на дискотеке в Германии и погиб при задержании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На дискотеке в Ольденбурге произошел инцидент, в ходе которого мужчина напал на несколько человек у входа в заведение, после чего был смертельно ранен полицией.

    В немецком городе Ольденбург, расположенном в Нижней Саксонии, произошел инцидент на дискотеке: мужчина напал на нескольких посетителей у входа в заведение, передает РИА «Новости». Нападавший ранил нескольких людей, после чего попытался скрыться с места происшествия. Пострадавшие получили легкие травмы.

    Вскоре после атаки, по информации издания, патрульная машина полиции заметила подозреваемого в центре города и попыталась его задержать. «Мужчина напал на сотрудников полиции..., сотрудник выхватил пистолет и выстрелил в нападавшего», – приводит издание прямую речь источника.

    В результате применения огнестрельного оружия подозреваемый скончался на месте. Его личность пока не установлена. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего, в том числе проверяет обоснованность действий правоохранителей и наличие у нападавшего какого-либо оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии возле здания суда произошла стрельба, в результате которой несколько человек пострадали, также в здании фирмы на юго-западе страны была открыта стрельба, приведшая к гибели двух человек, а в одном из супермаркетов Германии из-за распыления неизвестного газа пострадал 41 человек.

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