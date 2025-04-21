Промышленники ФРГ напомнили о неизменной зависимости США от Европы

Глава объединения промышленников Ляйбингер указал на зависимость США от Европы

Tекст: Ирма Каплан

Президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер напомнил в интервью о том, что США во многих сферах зависят от Европы, что может стать рычагом давления в переговорах по пошлинам, поэтому Евросоюз должен проявлять больше уверенности в диалоге с Вашингтоном, пишет Berliener Morgenpost.

По словам Ляйбингера, ЕС обязан вести диалог с «непростым собеседником» и не забывать о собственных инструментах достижения соглашений.

«Для этого ЕС должен действовать увереннее, у нас есть козыри в переговорах. Америка во многом зависит от Европы и так это и останется», – подчеркнул он.

Глава немецких промышленников добавил, что новейшие микрочипы используют европейские технологии при помощи EUV-оборудования. Производителей станков в США почти не осталось, да и сенсорные датчики, необходимые для нефтеперерабатывающих и фармацевтических предприятий, производят несколько немецких компаний.

При этом Ляйбингер уверен, что ответные пошлины должны быть крайней мерой, Европе не стоит пытаться заменить рынок США. Он уверен, что кажущееся импульсивным поведение Трампа наверняка имеет план и цели.

В частности, по его мнению, Трамп стремится к реиндустриализации Америки и чувствует, что ЕС несправедливо обращается с США, поэтому призывает к компенсации хотя бы торгового дефицита.

«Мы можем справиться и с тем, и с другим. Трамп не играет в шахматы, Трамп играет в шашки: ход через один становится явным только после того, как сделан следующий ход. Мы должны к этому приспособиться», – цитирует Ляйбингера «Прайм».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможности введения исключений из ответных пошлин для некоторых стран, при этом минимальная ставка останется на уровне 10%.

Евросоюз временно приостановил ответные меры на пошлины США на сталь и алюминий после объявления Трампом 90-дневной паузы в тарифной войне.

И.о. главы МИД Германии Анналена Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.