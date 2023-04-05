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ЕС приготовил против дружбы Китая с Россией экономический ультиматум

Макрон прилетел в Пекин с практически невыполнимой миссией REUTERS/Gonzalo Fuentes
Большие надежды связывает Запад с начавшимся визитом европейских руководителей в Китай. Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен прилетели в Пекин, чтобы решить целый ряд двусторонних вопросов и надавить на китайское руководство – конечно же, в том числе из-за России. Есть ли шансы, что давление это будет успешным? Подробности...
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    Макрон прилетел в Пекин с практически невыполнимой миссией
    		  
    5 апреля 2023, 14:52
    Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
    Текст: Владимир Добрынин

    Большие надежды связывает Запад с начавшимся визитом европейских руководителей в Китай. Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен прилетели в Пекин, чтобы решить целый ряд двусторонних вопросов и надавить на китайское руководство – конечно же, в том числе из-за России. Есть ли шансы, что давление это будет успешным?

    В Пекин прибыл с трехдневным визитом президент Франции Эммануэль Макрон. Главной целью поездки французского лидера объявлено «стремление к возобновлению экономических и дипломатических контактов с КНР» после трехлетнего их «почти отсутствия» из-за пандемии COVID-19, отмечает BFMTV.

    Бизнес? И да, и нет

    Но анализируя программу пребывания, составленную советниками нынешнего арендатора Елисейского дворца, можно заметить, что у него есть в Пекине дела и поважнее. Макрона сопровождают около пятидесяти видных бизнес-фигур Франции. Что, казалось бы, должно было говорить о надеждах деловых людей на заключение выгодных сделок с представителями «мировой фабрики».

    Однако издание полно скепсиса: «Много боссов – это не обязательно много контрактов. В условиях напряженных отношений (с Китаем) на фоне войны на Украине подписание соглашений будет редкостью. Задача французских компаний – напомнить о себе и подтвердить свое нахождение на китайском рынке».

    В подтверждение неверия в заключение каких-то крупных контрактов в промышленной сфере авторы издания сообщают, что, например, в «области мирного атома Китай вряд ли нуждается во Франции. КНР уже строит большое количество реакторов собственной конструкции – и по их количеству скоро будет превосходить Францию».

    Мало надежд у французов на совместную работу с Пекином в железнодорожной сфере (строительство вагонов и локомотивов). По словам журналистов, «французская Alstom просто не выдержит конкуренции с заметно окрепшим китайским производителем CRRC и не сможет выиграть у него ни один тендер».

    Если не восстановление и развитие отношений, то зачем тогда Макрону эта трехдневная поездка? Наиболее точный, прозрачный и правдивый ответ, пожалуй, содержится в заголовке статьи издания Politico «Эммануэль Макрон хочет очаровать Китай – после неудачи с Путиным».

    «Отговорить от сближения с Россией»

    «Неудача с Путиным» – это о том, что как Запад ни пытался влиять на Пекин, а Си Цзиньпин не поддался на уговоры Вашингтона, Брюсселя и иже с ними. И вместо ожидавшегося ими давления главы КНР на российского президента, вплоть до разрыва экономических и политических связей с Россией, наоборот, укрепил их.

    «Франция надеется отговорить лидера Китая Си Цзиньпина от сближения с президентом России Владимиром Путиным и хочет, чтобы вместо этого китайцы играли посредническую роль в войне на Украине. Однако неясно, какие рычаги воздействия есть у Макрона. Да еще и фон его трехдневной поездки непрост. Европа продолжает страдать от разрыва торговых связей с Россией, и при этом геополитическая напряженность между Китаем и США, двумя крупнейшими экономиками мира, обостряется, – резюмируют авторы Politico. – В то время как во Франции ожидания прорыва умеренны, мнение других западных официальных лиц просто мрачное».

    «Учитывая неудачные попытки Макрона играть центральную роль в урегулировании конфликтов, таких как прекращение войны на Украине или спасение ядерной сделки с Ираном, в США и других странах есть сомнения в том, что эта поездка принесет серьезные результаты»,

    – дополняют авторы.

    Хотя в Вашингтоне желают французскому президенту удачи на встрече с товарищем Си. Анонимные сотрудники Белого дома, которых цитирует издание, с сожалением вспоминают о «неудачных попытках Макрона выступить в качестве миротворца, пытающегося погасить конфликт Путина с Украиной накануне вторжения более года назад, и ожидают, что на этот раз результат не будет лучше».

    Сотрудников этих, правда, нельзя считать объективными наблюдателями. «В администрации Байдена также есть некоторая обеспокоенность по поводу возможного налаживания отношений между Францией и Китаем в то время, когда напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином достигла самого высокого уровня за последние десятилетия. Белый дом несколько обеспокоен тем, что в Пекине нет недоброжелательности по отношению к усилиям Макрона», – отмечает Politico.

    Мешает женщина

    Почему же все-таки визиту Макрона пророчат неудачу? Как бы сказали во Франции, шерше ля фам. Дело в том, что компанию Макрону в поездке в Китай составит председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Испанская El Confidencial полагает, что лидер евросоюзный будет скорее мешать, нежели помогать французскому.

    «Евросоюз пытается ужесточить свою позицию по отношению к вновь обсуждаемому ЕС и КНР так называемому Всеобъемлющему инвестиционному соглашению. Пекин требует, чтобы оно действительно было всеобъемлющим, включая и сферы торговли продукцией двойного назначения. А фрау Урсула, выступая на заседании ЕК 30 марта текущего года, заявила, что развивать по преимуществу надо гражданские секторы, а все, что может быть связано с военной сферой, ограничить по максимуму».

    Издание полагает, что «это потому что на руководство ЕС оказывается соответствующее давление из Вашингтона... Так, после нескольких месяцев переговоров с США Нидерланды объявили об отказе продавать Китаю свою передовую технологию для производства микрочипов».

    «Урсула едет в Пекин, чтобы показать, что ЕС намерен быть жестче в отношениях с Китаем. Но при этом она рассчитывает, что ЕС не потеряет китайский рынок», – пишет журналист, намекая, что вряд ли это возможно. Издание напоминает, что накануне визита фон дер Ляйен не забыла в очередной раз обвинить Пекин в «повороте к авторитаризму» и нарушениях прав человека.

    «Эта речь содержала много искажений и неправильных толкований китайской политики и позиций Китая», – отреагировал на слова главы ЕК посол КНР при ЕС Фу Цун.

    С такой подготовленной фон дер Ляйен платформой рассчитывать на то, что Китай согласится с фактическим предъявлением ему экономического ультиматума по меньшей мере наивно. Скорее всего, председатель ЕК решила сопровождать Макрона именно в расчете на его помощь. На то, что его теплые отношения с Си помогут ей склонить Пекин к подписанию соглашения с ЕС на условиях последнего.

    Однако вряд ли в итоге эту попытку ждет успех. «Реальных рычагов экономического давления на Поднебесную у ЕС нет. Отношения Брюсселя и Пекина в финансовом плане достаточно тесные, и все, что может сделать Европа – это постепенно разрывать имеющиеся связи. Это не будет выгодно странам Старого Света», но как показала ситуация с Россией, подобное их не особо волнует», – говорит газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Надавить не получится»

    Какая из двух задач для представителей Европы важнее – бизнес или политика? Скорее всего, и то и другое. И, конечно же, налицо попытка – под руководством США – предпринять новые усилия по разрыву союза КНР и России.

    Казалось бы, некоторые надежды на успех этой миссии у Макрона и фон дер Ляйен есть. По крайней мере, именно так некоторые наблюдатели интерпретируют высказывание китайского посла при ЕС Фу Цуна. Китайский дипломат, как пишет «Нью-Йорк Таймс», заявил, что высказывания Пекина о «бесконечной дружбе» между Китаем и Россией не более чем «риторический прием». Кроме того, добавил дипломат, Пекин не признает Крым и вошедшие в состав России новые территории российскими и не оказывает военную поддержку Москве.

    Похоже, что весь мир замер в ожидании, какой же выбор товарищ Си сделает, с кем ближе предпочтет сойтись: с Россией или Евросоюзом? Если вспомнить, что Китай всегда был страной себе на уме, стремясь при заключении сделки или выборе пути прежде всего учитывать собственные интересы, то представителей Евросоюза он должен не более чем вежливо выслушать и тактично проводить их до дверей на выход. Диктату Пекин не подчиняется.

    А что до санкций, которые ЕС может на него «за неподчинение» наложить, то китайцам есть чем на них ответить. Ну хотя бы отказать европейцам в редкоземельных металлах, критически важных для современной промышленности.

    «У Макрона и Ляйен надавить на Китай уже не получится. Масштаб у Пекина не тот, чтобы перед кем-то выслуживаться, тем более перед ЕС», – говорит Федор Лукьянов. А что касается утечек о «риторических приемах» – они сами вполне могут быть риторическими приемами. Тем более что достоверность их самим Китаем никак не подтверждена.

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