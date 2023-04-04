Взгляд
4 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
Разделы

Что ждет авторынок России

Китайцы удвоят продажи автомобилей второй год подряд Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Лада», «китаец» или подержанный «японец». Такой выбор теперь стоит перед потенциальным покупателем легкового автомобиля в России. Уход западных производителей кардинально изменил автобизнес, ассортимент и цены на автомобильном рынке России. Китайские бренды продолжают завоевывать опустевшую нишу новых «Рено» и «Фольксвагенов». А тем, кому «китаец» не по карману или не по вкусу, приходится изворачиваться, чтобы купить машину. Подробности...
Перейти в раздел…

США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев превращает навальнистов в террористов

Трепова стала марионеткой в руках экстремистов и радикалов МВД России
Дарья Трепова, которая передала Владлену Татарскому статуэтку, подтвердила свою причастность к преступлению. Следствие подчеркивает: 26-летняя девушка является сторонницей экстремистских структур Алексея Навального. Как именно связаны подобные организации с украинскими и западными спецслужбами и на что они обращают внимание при вербовке будущих террористов?  Подробности...
Перейти в раздел…

Европа загнала себя в газовую ловушку

Танкеры с СПГ идут в Европу. Однако нужны ли они будут там в таком количестве? Николай Михальченко/ТАСС
Парадоксальная статистика потребления газа – и прежде всего российского – озвучивается европейской статистикой. С одной стороны, потребление упало, но с другой, наоборот, выросло! Как такое может быть и почему перед нами очередной пример искусственного кризиса и ловушки, в которую загнала себя Европа? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

США готовят информационный удар по ЗЕ-команде

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Конечно, нам все равно, кто будет окружать Зеленского. Но сами эти разборки во властных кругах будут способствовать дестабилизации внутри Украины, так как чиновники, которые не уверены в завтрашнем дне, саботируют работу и воруют масштабнее, чем обычно. Подробности...

Зеленский распродает Украину за бесценок

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Чем же киевская хунта будет расплачиваться за американское оружие, которого уже поставлено на миллиарды долларов? Полной распродажей Украины акулам коллективного Запада, предводителем которых выступает BlackRock, который даже в Америке проходит по графе бизнес-разбойника. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Владлен верил в Победу и отдал за нее всё, даже жизнь

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
У него был шеврон (один из шевронов) «Имарат Донбасс». Он был, конечно, христианином. В джихаде против сатанизма истинные верующие на одной стороне. Подробности...
Перейти в раздел…

Теракт и убийство Татарского: главное

Кому нужен арест Трампа

Россию запугивают предательством союзников

Перейти в раздел…

В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...

Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
Подробности...

Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • С опасением

  • Другое (укажите свой вариант в комментариях)
Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе
    Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно Запорожские власти призвали Зеленского бежать с Украины Лавров сообщил о попытке «США и их вассалов» сорвать саммит Россия – Африка Французская Figaro предсказала «полную дедолларизацию»
    Украинский беспилотник атаковал военкомат в Брянской области Боец из ДНР рассказал о чудовищных пытках СБУ Россия предложила гендиректору ЮНЕСКО посетить Киево-Печерскую лавру Решение стран ОПЕК+ расстроило министра финансов США
    Пригожин посмертно зачислил Татарского в ряды ЧВК «Вагнер» Пьяный солдат ВСУ устроил скандал на курорте в Буковеле из-за русского языка Польшу и Украину заподозрили в причастности к подрыву «Северных потоков» Украинская теннисистка после поражения не пожала руку россиянке

    диверсия на Балтике


    Следствие в Германии обнаружило ложный след в деле о терактах на «Северных потоках»

    азиатский стандарт


    Россия отказалась от марки Brent при торговле нефтью с Индией

    видео теракта


    В Сети появились кадры первых секунд после взрыва в кафе в Петербурге

    Видео

    парадоксальная статистика


    Европа загнала себя в газовую ловушку

    теракт в Петербурге


    Убийство Владлена Татарского показывает суть украинской идеологии

    взрыв в кафе


    Зачем Киев организовал убийство военкора Владлена Татарского

    Уход западных производителей


    Что ждет авторынок России

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    Бизнес-разбойник


    Владимир Прохватилов: Зеленский распродает Украину за бесценок

    «прост и доступен в общении»


    Герман Садулаев: Владлен верил в Победу и отдал за нее всё, даже жизнь

    Убийство военкора


    Общественное мнение: Владлен Татарский воевал и словом, и дело

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?

    США используют Украину как оружие против Китая

    Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский
    		  
    4 апреля 2023, 08:52
    Фото: Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?

    В мировой евроатлантической политике две недели назад обнаружилась проблема: председатель КНР Си Цзиньпин не хочет звонить Владимиру Зеленскому, а значит, не имеет счастья послушать его заготовленную речь о том, что у КНР план по урегулированию конфликта на Украине плохой, а у него, у Зеленского, хороший, даже с шутками (например, один из десяти пунктов называется «противодействие экоциду», то есть уничтожению флоры и фауны).

    Для решения этой проблемы в Пекин направилась вереница гостей из европейских, азиатских и даже африканских союзников США. Задача у всех конкретная: чтобы товарищ Си взял чертову трубку и не ставил людей в неудобное положение, а в идеале перешел бы «на сторону добра» (то есть Брюсселя, Вашингтона и Киева).

    Особенно в этом смысле выделяются именно европейцы – своей наглостью. Перед главным психологическим ударом по товарищу Си – совместным визитом в Пекин главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона – подготавливать почву прислали премьер-министра Испании Педро Санчеса. И он сразу доказал, что не подходит для этой роли, поскольку заявил буквально с порога: я приехал «перетянуть» председателя Си на позиции, «более близкие к европейским» (то есть американским и натовским).

    В Китае ревностно относятся к проявлениям слабости в контактах с западными странами и признакам зависимости от них же. Это то, что в отношениях с эксплуататорами колониального периода просто недопустимо. А испанец публично сказал, что Китай должен сделать, чтобы понравиться Европе. Значит, Си теперь этого не сделает. Не дождется Зеленский.

    Уезжая, Санчес с довольно кислым лицом ушел от вопроса журналистов о том, что же ему ответил товарищ Си. Но цель своего вояжа при этом переосмыслил, она, мол, была в том, чтобы продемонстрировать поддержку мирной формулы Киева со стороны Мадрида. Видимо, товарищ Си научил испанца скромности и умению адекватно оценивать собственные силы.

    Теперь налицо все признаки того, что десант европейских грандов тоже будет с точки зрениях их целей провальным. Уже известно, что продолжительность визита сокращена на день – он пройдет с 5 по 7 апреля, хотя ранее сообщалось о дате 5–8. А посол Пекина в Брюсселе в комментарии Глобальной телевизионной сети Китая (CGTN) оценил выступление фон дер Ляйен о планах на визит так:

    в речи много искажений и неверных интерпретаций политики Китая, а тот, кто ее написал, не понимает Китай.

    Иными словами, грубые действия западных миссионеров приводят к обратному результату. И не в плане такой мелочи, как звонок Си Зеленскому, но и на более значимом уровне – они укрепляют партнерство Пекина и Москвы.

    Что же касается самого Зеленского, его волей ситуация для Украины ухудшилась еще сильнее. У Пекина может даже сложиться впечатление, что из Киева ему подают знаки типа «запугивание», мол, раз не хотите по-хорошему, будем играть по-плохому.

    В конце минувшей недели секретарь горсовета Киева Владимир Бондаренко и вице-мэр Тайбэя Ли Шучуань подписали на Тайване Меморандум о сотрудничестве между городами. Для Пекина это неприемлемая поддержка тайваньского сепаратизма. Причем значительно более наглая, чем та, которую Зеленский продемонстрировал во время визита в Киев премьера Японии Фумио Кисиды, когда подписал совместное с ним заявления о «недопустимости односторонних попыток изменить статус-кво в Южно-Китайском море».

    Это был явный намек на планы КНР воссоединиться с Тайванем, но по названию мятежный остров назван не был. А теперь украинцы высадились на нем физически – и нельзя сказать, что просто заблудились.

    Так Украина превращается из зоны периферийных интересов Китая в его политического противника. Даже не в союзника противников, а самостоятельного противника, поскольку формально Киев ведет в отношении Тайваня самостоятельную политику. Не может же Зеленский заявить, что выполняет прямой приказ из США включиться в антикитайскую коалицию.

    Понятно, что у Украины нет и никогда не будет возможностей прямо влиять на происходящее в Южно-Китайском море. Но косвенные есть. Зеленского превратили в суперзвезду глобальных медиа, а Украину сделали самой модной страной сезона. Их участие в информационной войне может оказаться значимым.

    Это примерно как позвать в промо-кампанию (в данном случае – промо-кампанию гордой тайваньской демократии) всемирно известного актера (кем Зеленский, строго говоря, и является).

    В таких условиях рассчитывать на понимание председателя Си – это даже не самонадеянность, а просто глупость. Запад, формально пытаясь навести мосты между Киевом и Пекином, на деле стравливает их.

    Не стоит, впрочем, считать, что в случае эмиссаров Вашингтона речь тоже идет о глупости неловкого помощника, который лишних дров наломал. Санчес, конечно, странный парень, но интересы Украины и Запада в Китае объективно расходятся.

    Киеву нужно, чтобы Пекин никак не вмешивался в конфликт и не помогал России, он жизненно заинтересован в хороших отношениях с руководством второй экономики мира. А для Запада сдерживание Китая – такая же самодостаточная цель, как и сдерживание России. Лишенная суверенитета Украина в обоих случаях всего лишь инструмент в руках США.

    Это не означает, что Си теперь уже никогда не позвонит Зеленскому. Судя по всему, Пекин настроен на то, чтобы выступить в конфликте в роли миротворца, продемонстрировав планете альтернативу Pax Americana, как это уже произошло на Ближнем Востоке. Без контакта с властями Украины такое предприятие не имеет смысла.

    Поэтому – обязательно позвонит. Когда на Пекин перестанут давить публично, а власти Украины дозреют до серьезного разговора.

    Кстати, этими властями необязательно должен быть Зеленский. Учитывая то рвение, с которым нынешний президент Украины вписывается в американские внешнеполитические авантюры, лично он звонка может и не дождаться.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •