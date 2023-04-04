США используют Украину как оружие против Китая

Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?

В мировой евроатлантической политике две недели назад обнаружилась проблема: председатель КНР Си Цзиньпин не хочет звонить Владимиру Зеленскому, а значит, не имеет счастья послушать его заготовленную речь о том, что у КНР план по урегулированию конфликта на Украине плохой, а у него, у Зеленского, хороший, даже с шутками (например, один из десяти пунктов называется «противодействие экоциду», то есть уничтожению флоры и фауны).

Для решения этой проблемы в Пекин направилась вереница гостей из европейских, азиатских и даже африканских союзников США. Задача у всех конкретная: чтобы товарищ Си взял чертову трубку и не ставил людей в неудобное положение, а в идеале перешел бы «на сторону добра» (то есть Брюсселя, Вашингтона и Киева).

Особенно в этом смысле выделяются именно европейцы – своей наглостью. Перед главным психологическим ударом по товарищу Си – совместным визитом в Пекин главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона – подготавливать почву прислали премьер-министра Испании Педро Санчеса. И он сразу доказал, что не подходит для этой роли, поскольку заявил буквально с порога: я приехал «перетянуть» председателя Си на позиции, «более близкие к европейским» (то есть американским и натовским).

В Китае ревностно относятся к проявлениям слабости в контактах с западными странами и признакам зависимости от них же. Это то, что в отношениях с эксплуататорами колониального периода просто недопустимо. А испанец публично сказал, что Китай должен сделать, чтобы понравиться Европе. Значит, Си теперь этого не сделает. Не дождется Зеленский.

Уезжая, Санчес с довольно кислым лицом ушел от вопроса журналистов о том, что же ему ответил товарищ Си. Но цель своего вояжа при этом переосмыслил, она, мол, была в том, чтобы продемонстрировать поддержку мирной формулы Киева со стороны Мадрида. Видимо, товарищ Си научил испанца скромности и умению адекватно оценивать собственные силы.

Теперь налицо все признаки того, что десант европейских грандов тоже будет с точки зрениях их целей провальным. Уже известно, что продолжительность визита сокращена на день – он пройдет с 5 по 7 апреля, хотя ранее сообщалось о дате 5–8. А посол Пекина в Брюсселе в комментарии Глобальной телевизионной сети Китая (CGTN) оценил выступление фон дер Ляйен о планах на визит так:

в речи много искажений и неверных интерпретаций политики Китая, а тот, кто ее написал, не понимает Китай.

Иными словами, грубые действия западных миссионеров приводят к обратному результату. И не в плане такой мелочи, как звонок Си Зеленскому, но и на более значимом уровне – они укрепляют партнерство Пекина и Москвы.

Что же касается самого Зеленского, его волей ситуация для Украины ухудшилась еще сильнее. У Пекина может даже сложиться впечатление, что из Киева ему подают знаки типа «запугивание», мол, раз не хотите по-хорошему, будем играть по-плохому.

В конце минувшей недели секретарь горсовета Киева Владимир Бондаренко и вице-мэр Тайбэя Ли Шучуань подписали на Тайване Меморандум о сотрудничестве между городами. Для Пекина это неприемлемая поддержка тайваньского сепаратизма. Причем значительно более наглая, чем та, которую Зеленский продемонстрировал во время визита в Киев премьера Японии Фумио Кисиды, когда подписал совместное с ним заявления о «недопустимости односторонних попыток изменить статус-кво в Южно-Китайском море».

Это был явный намек на планы КНР воссоединиться с Тайванем, но по названию мятежный остров назван не был. А теперь украинцы высадились на нем физически – и нельзя сказать, что просто заблудились.

Так Украина превращается из зоны периферийных интересов Китая в его политического противника. Даже не в союзника противников, а самостоятельного противника, поскольку формально Киев ведет в отношении Тайваня самостоятельную политику. Не может же Зеленский заявить, что выполняет прямой приказ из США включиться в антикитайскую коалицию.

Понятно, что у Украины нет и никогда не будет возможностей прямо влиять на происходящее в Южно-Китайском море. Но косвенные есть. Зеленского превратили в суперзвезду глобальных медиа, а Украину сделали самой модной страной сезона. Их участие в информационной войне может оказаться значимым.

Это примерно как позвать в промо-кампанию (в данном случае – промо-кампанию гордой тайваньской демократии) всемирно известного актера (кем Зеленский, строго говоря, и является).

В таких условиях рассчитывать на понимание председателя Си – это даже не самонадеянность, а просто глупость. Запад, формально пытаясь навести мосты между Киевом и Пекином, на деле стравливает их.

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Не стоит, впрочем, считать, что в случае эмиссаров Вашингтона речь тоже идет о глупости неловкого помощника, который лишних дров наломал. Санчес, конечно, странный парень, но интересы Украины и Запада в Китае объективно расходятся.

Киеву нужно, чтобы Пекин никак не вмешивался в конфликт и не помогал России, он жизненно заинтересован в хороших отношениях с руководством второй экономики мира. А для Запада сдерживание Китая – такая же самодостаточная цель, как и сдерживание России. Лишенная суверенитета Украина в обоих случаях всего лишь инструмент в руках США.

Это не означает, что Си теперь уже никогда не позвонит Зеленскому. Судя по всему, Пекин настроен на то, чтобы выступить в конфликте в роли миротворца, продемонстрировав планете альтернативу Pax Americana, как это уже произошло на Ближнем Востоке. Без контакта с властями Украины такое предприятие не имеет смысла.

Поэтому – обязательно позвонит. Когда на Пекин перестанут давить публично, а власти Украины дозреют до серьезного разговора.

Кстати, этими властями необязательно должен быть Зеленский. Учитывая то рвение, с которым нынешний президент Украины вписывается в американские внешнеполитические авантюры, лично он звонка может и не дождаться.

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