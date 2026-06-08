Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.0 комментариев
Иранское командование заявило о прекращении ударов по Израилю
Тегеран остановил военную операцию против израильского государства, однако пригрозил жестким ответом в случае новой агрессии, в том числе на территории Ливана.
Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о завершении атак по израильским объектам, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается готовность к решительным действиям при эскалации конфликта.
«Объявляется прекращение операции вооруженных сил, однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры», – приводит текст заявления иранское агентство Fars.
В штабе также отметили, что прошедшие удары по Израилю стали «назидательным уроком».
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.
Министерство иностранных дел Исламской республики объяснило эту атаку нарушением перемирия.
Тегеран заранее привел множество ракет в полную готовность на случай ответных действий Израиля.