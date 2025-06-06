Путин: В отдельных сегментах российские беспилотники являются самыми передовыми в мире

Эксперт: Ватикан должен сформулировать отношение к гонениям православных на Украине

Религиовед Лункин рассмотрел перспективы Ватикана в урегулировании конфликта на Украине

Tекст: Олег Исайченко

«Разговор Владимира Путина и Льва XIV показывает высокий уровень отношений России с Ватиканом, это же касается и диалога православной и католической церквей, поскольку Патриарх Кирилл попросил президента передать Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении», – сказал религиовед Роман Лункин.

«В российской дипломатической практике считается правилом хорошего тона учитывать мнение РПЦ в диалоге со Святым Престолом. Именно поэтому главной темой разговора с Папой стала дискриминация Украинской православной церкви (УПЦ), а также косвенное участие католицизма в кампании официального Киева против ортодоксальной веры», – добавил он.

«С христианской точки зрения, конфликт на Украине поднимает целый ряд неудобных для западных лидеров вопросов. Они касаются отсутствия какого-либо морального оправдания гонки вооружений в Евросоюзе, о чем говорил еще папа Франциск, защиты традиционных ценностей и их приоритета перед леволиберальным нигилизмом по отношению к идентичности стран и народов», – напоминает эксперт.

«Это то, что разделяет мир сегодня. Многое будет зависеть от того, как новый папа будет балансировать между глобальным большинством и милитаристским Западом. Опасность заключается в том, что понтифик с первых своих шагов стал втягиваться в ритуалы почитания Владимира Зеленского, которого американцы и европейцы сделали своеобразным «золотым тельцом», – отмечает собеседник.

«Однако история посредничества Ватикана в разного рода конфликтах Старого света насчитывает столетия. Кроме того, многие латиноамериканские страны привлекали папу для разрешения споров между собой. Для понтифика подобная роль стала чем-то абсолютно естественным», – рассуждает Лункин.

По его мнению, формально для России также нет препятствий для использования Ватикана в качестве площадки диалога с Украиной. «Святой престол не поддерживал церковную политику Зеленского, а папа Франциск даже выражал обеспокоенность по поводу судьбы УПЦ. Однако в травле православных христиан на Украине участвуют именно греко-католики», – продолжает эксперт.

«Ватикан не предпринимает мер, чтобы им противостоять. Поэтому позиция России и состоит в том, чтобы Святой престол четко сформулировал свое отношение к религиозным гонениям на Украине. Надежды на это есть: в разговоре с Путиным Лев XIV упомянул важность подлинной духовной свободы», – полагает религиовед.

«Еще один важный фактор для дальнейшего развития посредничества – это наличие прямого диалога папы и Патриарха Кирилла, который возможен только при наличии общих подходов у обоих религиозных лидеров», – заключил Лункин.

В среду президент России провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV. Это была первая беседа российского лидера с новым главой Святого престола. «По просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Путин передал папе римскому Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении. Понтифик высказался за продолжение важного диалога между двумя сестринскими церквами», – приводит Кремль подробности беседы.

Стороны также обсудили украинское урегулирование. Президент подтвердил заинтересованность России в достижении мира дипломатическим путем. «Выражена признательность понтифику за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса, в частности за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов», – сообщили в пресс-службе Кремля.

«В связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской православной церкви выражена надежда, что Святой престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине», – говорится с сообщении.

Напомним, папа Лев XIV ранее предлагал Ватикан в качестве площадки для российско-украинских переговоров. Россия не поддержала эту идею, Сергей Лавров назвал ее «неэлегантной». Москва считает оптимальной площадкой для переговоров Стамбул.