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    Европа возвращает отношения с Украиной на три года в прошлое
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    Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума
    Банк России снизил ключевую ставку
    Гражданина Украины осудили в ЛНР за шпионаж
    В Москве под вторым автомобилем нашли подозрительный предмет
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    8 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    5 комментариев
    6 июня 2025, 16:28 • Новости дня

    Путин: В отдельных сегментах российские беспилотники являются самыми передовыми в мире

    Путин: В отдельных сегментах российские беспилотники являются самыми передовыми в мире
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «В отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги – иностранцы часто их и копируют сегодня. Чтобы нарастить объем и качество работ в области беспилотников реализуется специальный нацпроект», – цитирует Путина  официальный Telegram-канал Кремля.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские системы вооружений стали популярнее из-за специальной военной операции.

    5 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Россия ответит на атаки Украины, а США будут сидеть сложа руки.

    Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.

    Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.


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    5 июня 2025, 17:23 • Новости дня
    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы Ё

    Путин эмоционально отреагировал на призыв считать букву Ё национальным достоянием

    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы Ё
    @ Кремль. Новости/RUTUBE

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На заседании Совета по поддержке русского языка завкафедрой русского языка ДВФУ Лилиана Воронова заявила о необходимости особого отношения к букве Ё как национальному достоянию. Президент РФ Владимир Путин эмоционально отреагировал на это предложение.

    Во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ заведующая кафедрой русского языка ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Лилиана Воронова призвала обратить особое внимание на букву Ё, передает ТАСС.

    Она подчеркнула: «Я очень люблю букву Ё и считаю, что мы должны ей уделить соответствующее внимание, как нашему национальному достоянию».

    Президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на эту идею, его мимику запечатлела видеокамера.

    Напомним, Путин назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности. Путин также выступил за сохранение чистоты русского языка и поддержал использование кириллицы вместо латиницы.

    Кроме того, глава государства предложил ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова.

    На ваш взгляд
    Сколько книг вы прочитали за последний год?







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    Коментарии (31)
    6 июня 2025, 11:00 • Видео
    За что Трамп ненавидит Зеленского

    Президент США Дональд Трамп испытывает «особую личную неприязнь» к Владимиру Зеленскому и называет его «плохим парнем», утверждают американские СМИ. У этого есть три основные причины.

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    5 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

    Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты по ядерной безопасности в момент атаки дронов ВСУ присутствовали непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

    Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

    Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.

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    5 июня 2025, 19:18 • Новости дня
    НАТО утвердило планы крупнейшего усиления военных возможностей альянса

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный блок намерен усилить ПВО, танковые силы, дальнобойные системы и беспилотники, а странам альянса предложено существенно увеличить оборонные бюджеты.

    Министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей, передает ТАСС. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции заявил, что это самое значительное обновление стратегии НАТО со времен холодной войны.

    В перечень новых мер входят усиление противовоздушной обороны, увеличение количества танков, развитие дальнобойных систем вооружений, а также расширение использования беспилотных аппаратов и сухопутных войск. Рютте подчеркнул, что для реализации этих мер потребуется серьезное увеличение военных расходов среди членов альянса.

    Генсек отметил, что направил предложение о повышении минимального порога военных расходов для стран НАТО с нынешних двух процентов ВВП до пяти процентов. Этот вопрос планируется обсудить на саммите в Гааге 24–25 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет призвал все страны НАТО выделять не менее 5% ВВП на оборону. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Черное и Балтийское моря признаны зонами особого внимания из-за угроз подводной инфраструктуре. Альянс также намерен увеличить закупки систем ПВО, беспилотников и дальнобойных ракет.

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    5 июня 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания центра продвижения русского языка в мире

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин высказался за организацию единого научно-методического центра для поддержки и развития русского языка за рубежом.

    Путин поддержал инициативу по созданию центра продвижения русского языка на базе вуза. Исполняющий обязанности ректора Института русского языка имени А.С. Пушкина Никита Гусев предложил сформировать национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире, передает ТАСС.

    «Хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации, из правительства тоже проработать и поддержать», – заявил Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Глава государства отметил важность данной инициативы и поручил соответствующим структурам рассмотреть вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о подготовке государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Новый документ направлен на защиту русского языка как основы общероссийской гражданской идентичности.

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    5 июня 2025, 20:12 • Новости дня
    Трамп рассказал о своей просьбе к Путину не отвечать на атаки Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент сообщил о своем призыве российскому лидеру остановить возможный ответ на недавние удары по территории России.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, состоявшемся 4 июня, передает ТАСС. Трамп сообщил, что просил российского президента не отвечать на удары, которые, по его словам, Киев нанес «достаточно глубоко» по российской территории.

    «Мне это не нравится. Я сказал: не делайте этого, вам следует остановить это», – заявил Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, комментируя беседу с Путиным. Он отметил, что российский президент объяснил ему свою позицию необходимостью отвечать на атаки, однако американский политик выразил сожаление по поводу развития конфликта на Украине.

    Ранее Министерство обороны России сообщило, что 1 июня Киев совершил теракт с помощью беспилотников против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ведомство добавило, что атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, пострадавших среди военнослужащих и гражданских нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Москву и Киев ожидают жесткие санкции при отсутствии урегулирования украинского конфликта. Западные структуры и СМИ проявили крайне негативную реакцию на телефонный разговор президентов России и США. Продолжительность телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом составила 1 час 10 минут, а не 1 час 15 минут, как ранее сообщал президент США.

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    6 июня 2025, 06:50 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» отразили пять ночных атак ВСУ на Теткино

    «Северяне» за сутки уничтожили свыше 260 боевиков ВСУ и шесть единиц техники

    Tекст: Ирма Каплан

    Группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию, отразив пять ночных атак на Теткино и продолжив продвижение на Сумском направлении.

    «Прошлой ночью (с 4 на 5 июня) противник предпринял пять атак на Теткино, в которых принимали участие неонацисты «айдара» (включен в российский реестр террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) и «пушечное мясо» из 225 ошп. Северяне уничтожили большую часть оккупантов в районе госграницы», – сообщается в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».

    В  течение суток ВСУ пытались прорваться в Теткино из Рыжевки, просочиться на территорию России в районе Бессаловки, прорваться в поселок Новый Путь – все эти попытки пресечены «Северянами».

    «На Сумском направлении несмотря на переброску противником новых подразделений, Северяне продолжают стремительное продвижение», – отметили в посте.

    В частности, российские военнослужащие уничтожили четыре штурмгруппы ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях. Всего за сутки они зачистили четыре домовладения в Волчанске и продвинулись на более чем 160 метров на направлении Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 260 человек (из них более 190 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие России вывезли трофейную западную бронетехнику и танки Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.

    Также Минобороны сообщило, что результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях 5 июня противник потерял свыше 1,4 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и несколько складов боеприпасов.

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    5 июня 2025, 18:11 • Новости дня
    Эксперт: Ватикан должен сформулировать отношение к гонениям православных на Украине

    Религиовед Лункин рассмотрел перспективы Ватикана в урегулировании конфликта на Украине

    Эксперт: Ватикан должен сформулировать отношение к гонениям православных на Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости,Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В травле православных на Украине участвуют греко-католики, но Ватикан не предпринимает мер, чтобы им противостоять. Позиция России состоит в том, чтобы Святой престол четко сформулировал свое отношение к религиозным гонениям на Украине. Надежды на это есть, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с Папой римским Львом XIV.

    «Разговор Владимира Путина и Льва XIV показывает высокий уровень отношений России с Ватиканом, это же касается и диалога православной и католической церквей, поскольку Патриарх Кирилл попросил президента передать Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении», – сказал религиовед Роман Лункин.

    «В российской дипломатической практике считается правилом хорошего тона учитывать мнение РПЦ в диалоге со Святым Престолом. Именно поэтому главной темой разговора с Папой стала дискриминация Украинской православной церкви (УПЦ), а также косвенное участие католицизма в кампании официального Киева против ортодоксальной веры», – добавил он.

    «С христианской точки зрения, конфликт на Украине поднимает целый ряд неудобных для западных лидеров вопросов. Они касаются отсутствия какого-либо морального оправдания гонки вооружений в Евросоюзе, о чем говорил еще папа Франциск, защиты традиционных ценностей и их приоритета перед леволиберальным нигилизмом по отношению к идентичности стран и народов», – напоминает эксперт.

    «Это то, что разделяет мир сегодня. Многое будет зависеть от того, как новый папа будет балансировать между глобальным большинством и милитаристским Западом. Опасность заключается в том, что понтифик с первых своих шагов стал втягиваться в ритуалы почитания Владимира Зеленского, которого американцы и европейцы сделали своеобразным «золотым тельцом», – отмечает собеседник.

    «Однако история посредничества Ватикана в разного рода конфликтах Старого света насчитывает столетия. Кроме того, многие латиноамериканские страны привлекали папу для разрешения споров между собой. Для понтифика подобная роль стала чем-то абсолютно естественным», – рассуждает Лункин.

    По его мнению, формально для России также нет препятствий для использования Ватикана в качестве площадки диалога с Украиной. «Святой престол не поддерживал церковную политику Зеленского, а папа Франциск даже выражал обеспокоенность по поводу судьбы УПЦ. Однако в травле православных христиан на Украине участвуют именно греко-католики», – продолжает эксперт.

    «Ватикан не предпринимает мер, чтобы им противостоять. Поэтому позиция России и состоит в том, чтобы Святой престол четко сформулировал свое отношение к религиозным гонениям на Украине. Надежды на это есть: в разговоре с Путиным Лев XIV упомянул важность подлинной духовной свободы», – полагает религиовед.

    «Еще один важный фактор для дальнейшего развития посредничества – это наличие прямого диалога папы и Патриарха Кирилла, который возможен только при наличии общих подходов у обоих религиозных лидеров», – заключил Лункин.

    В среду президент России провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV. Это была первая беседа российского лидера с новым главой Святого престола. «По просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Путин передал папе римскому Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении. Понтифик высказался за продолжение важного диалога между двумя сестринскими церквами», – приводит Кремль подробности беседы.

    Стороны также обсудили украинское урегулирование. Президент подтвердил заинтересованность России в достижении мира дипломатическим путем. «Выражена признательность понтифику за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса, в частности за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    «В связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской православной церкви выражена надежда, что Святой престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине», – говорится с сообщении.

    Напомним, папа Лев XIV ранее предлагал Ватикан в качестве площадки для российско-украинских переговоров. Россия не поддержала эту идею, Сергей Лавров назвал ее «неэлегантной». Москва считает оптимальной площадкой для переговоров Стамбул.

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    6 июня 2025, 01:05 • Новости дня
    Рябков предостерег от превращении космоса в арену борьбы из-за «Золотого купола»

    Рябков предупредил о превращении космоса в арену борьбы из-за ПРО США

    Tекст: Ирма Каплан

    Замглавы МИД России Сергей Рябков указал на опасность милитаризации космоса вследствие шагов Вашингтона по развитию системы ПРО «Золотой купол».

    Действия администрации президента США Дональда Трампа по развитию системы ПРО «Золотой купол для Америки» превращают космос в арену вооруженного противостояния, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

    «Шаги по развитию системы ПРО США «Золотой купол для Америки», предусматривающей существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая развертывание на орбите систем перехвата, – это прямой путь не только к милитаризации космического пространства, но и к его превращению в арену вооруженного противостояния», – сказал Рябков.

    Дипломат отметил, что наращивание американского арсенала для ведения боевых операций в космосе ведет к милитаризации космического пространства и усиливает конфронтацию между странами.

    «Все это чревато самыми серьезными негативными последствиями для международной безопасности», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США возродили идею создания глобальной космической системы противоракетной обороны на основе переработанной Стратегической оборонной инициативы времен президента Рейгана.

    Текущий проект Golden Dome («Золотой купол») не будет завершен в ближайшие три года, поскольку на этот срок запланирована лишь подготовка к испытаниям космического оружия. Российский МИД предупредил, что программа «Золотой купол» может привести к подрыву основ глобальной стратегической стабильности.

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    6 июня 2025, 07:17 • Новости дня
    ВМФ России провел учения по защите судоходства на Балтике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морской флот России организовал комплексные маневры в Балтийском море, сосредоточив внимание на предотвращении захвата российских судов и борьбе с угрозами.

    О проведении плановых учений с участием Балтийского и Северного флотов, а также Воздушно-космических сил, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС. В маневрах задействованы силы Московского и Ленинградского военных округов, а операции проходят как в акватории Балтийского моря, так и в воздушном пространстве над ним.

    Особое внимание уделяется совместным действиям Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по обеспечению безопасности судоходства, с акцентом на предотвращение захвата российских судов и противодействие неправомерным действиям недружественных государств.

    В рамках учений проводятся антитеррористические тренировки, досмотры гражданских судов, а также проверки подводной акватории в районах активного судоходства и на незащищенных рейдах. Были развернуты береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» с электронными пусками ракет по условному противнику, а экипажи кораблей отработали условные удары по морским и береговым целям.

    По данным ведомства, в учениях участвуют до 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, включая четыре носителя ракет «Калибр» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Балтфлот начал совместные учения с Северным флотом и ВКС. Николай Патрушев приехал на базу Балтийского флота в Калининградской области и оценил выполнение планов по подготовке моряков. Одновременные учения России и НАТО на Балтике увеличивают риск эскалации.

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    6 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил о досрочном выполнении части национальных целей России

    Путин: Доля семей, получающих меры поддержки на детей без заполнения заявлений, приблизилась к 100%

    Путин заявил о досрочном выполнении части национальных целей России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин отметил, что страна выполнила часть национальных задач, запланированных к 2030 году, причем ключевой показатель поддержки семей уже практически достиг максимального уровня.

    Россия смогла досрочно достичь части национальных целей развития, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС. Президент отметил, что по статистике некоторые показатели выполнены в первом квартале 2025 года.

    «По статистике некоторые показатели, намеченные на 2020–2030 годы, уже достигнуты в первом квартале текущего года. И, безусловно, это позитивный результат», – сообщил глава государства.

    Путин подчеркнул, что доля семей, получающих меры поддержки на детей проактивно, то есть без заявлений и обращений, вплотную приблизилась к 100%. По его словам, даже к 2030 году ожидался гораздо более скромный результат по этому направлению.

    «С одной стороны, результаты, конечно, радуют, вызывают гордость за специалистов, трудовые коллективы, которые вносят вклад в эту работу, – заметил глава государства. – С другой стороны, нам уже сейчас надо ставить новые цели, объективно оценивая свои возможности, но при этом понимая, что мы можем достигать большего».

    Напомним, на совещании основной докладчик - председатель правительства Михаил Мишустин, который подробно расскажет о планах и задачах по развитию ключевых направлений национальной политики. Также в ходе совещания первый вице-премьер Денис Мантуров представит доклад по обеспечению технологического лидерства в отраслях космоса и биоэкономики.

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    6 июня 2025, 14:41 • Новости дня
    США возобновили разработку гиперзвуковой ракеты ARRW для авиации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные начали работы по гиперзвуковой ракете ARRW, ранее приостановленные из-за неудачных испытаний и отсутствия финансирования.

    Военно-воздушные силы США возобновят работу над гиперзвуковой ракетой ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), несмотря на ранее объявленную приостановку программы, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Defense One.

    Решение было озвучено начальником штаба ВВС генералом Дэвидом Олвином. Он заявил: «Вы увидите их в бюджетной заявке – если она останется в том виде, в каком мы её представили».

    Генерал Олвин уточнил, что ARRW – одна из двух официальных гиперзвуковых программ Пентагона, наряду с гиперзвуковой крылатой ракетой HACM. По его словам, существуют еще два засекреченных гиперзвуковых проекта, которые сейчас проходят испытания.

    Программа ARRW была запущена в 2018 году на базе контракта с Lockheed Martin на сумму 480 млн долларов. Ракета относится к классу планирующих гиперзвуковых боеприпасов: ее запускают с самолета, после чего ускоритель выводит ее на большую высоту, а затем на скорости, превышающей пять скоростей звука, она наводится на цель, меняя вектор движения в полете.

    Эксперты отмечают, что подобные системы практически неуязвимы для существующих средств противовоздушной обороны. Ранее программа столкнулась с трудностями из-за смешанных результатов испытаний и проблем с финансированием, однако теперь проект получает новую поддержку со стороны ВВС США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет распорядился сократить число генералов и адмиралов с четырьмя звездами минимум на 20%. Президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Минобороны США выделило 18,4 млрд долларов на покупку двух атомных подлодок класса «Вирджиния».

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    6 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин: Важно полностью обеспечить нормативно-правовую базу нацпроектов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Воплощение в жизнь национальных проектов обеспечивается нормативными актами и финансированием, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Важно полностью обеспечить нормативно-правовую базу нацпроектов, создать рамки работы, понятные для всех участников, прежде всего для регионов, муниципалитетов, подрядчиков, исполнителей на местах. И, конечно, нужно обеспечить их четким, ритмичным финансированием», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, от решения этих нюансов зависят темп и качество национальных проектов.

    Ранее в Кремле сообщали, что на совещании Путина по стратегическому развитию обсудят запуск новых национальных проектов до 2036 года.

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    6 июня 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума

    Tекст: Денис Тельманов

    В России зафиксирован новый минимум по уровню младенческой смертности, что позволило стране войти в число мировых лидеров по защите здоровья новорожденных.

    Младенческая смертность в России достигла нового исторического минимума, передает РИА «Новости». Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Путин отметил, что ряд показателей, которые планировалось достичь только к 2030 году, уже выполнены в первом квартале текущего года. «По статистике, некоторые показатели, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале текущего года, и, безусловно, это позитивный результат. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных», – заявил он.

    Президент подчеркнул, что страна входит в число мировых лидеров по эффективной системе защиты здоровья новорожденных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2025 года в России наблюдался прирост числа новорожденных и отмечено снижение числа разводов.

    После введения ограничений на продажу алкоголя в российских регионах зарегистрировали снижение смертности, особенно в Якутии и Вологодской области.

    В докладе ООН отмечалось значительное увеличение смертности среди беременных и рожениц в 2021 году из-за пандемии COVID-19 – число случаев возросло на 40 тыс. по сравнению с 2020 годом.

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    6 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для технологического развития страны 2025 год определяется определяющим, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам в пятницу.

    «Текущий год является во многом определяющим для технологического развития России. Важно четко понимать направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей, регионов, всей страны. Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство – компаний, научных центров, предприятий», – цитирует главу государства Telegram-канал Кремля.

    Путин обратил внимание на то, что профильные нацпроекты должны быть проектами достижения технологического лидерства «не названию, конечно, а по сути». «Нужно ориентировать профильные нацпроекты на повышение технологического суверенитета не по отдельным элементам, а по отраслям в целом. Такое поручение тоже уже давалось ранее. Очень прошу доложить о его выполнении в самые короткие сроки», – добавил президент.

    «Новые технологические решения нельзя готовить, что называется, в стол. Это мы тоже хорошо с вами знаем и много раз об этом говорили. Они должны находить широкое применение, тиражироваться во всех сферах. Главное – чтобы их использование приводило к повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг, отечественной экономики в целом. И конечно, помогало делать жизнь наших граждан удобнее и комфортнее», – подчеркнул Путин.

    В этой связи Путин дал поручение правительству обеспечить персональное сопровождение процессов внедрения передовых технологий в рамках своей компетенции. Основной акцент должен быть сделан на адаптивную настройку нормативной базы – с упором на проведение пилотных проектов, апробацию и реализацию инновационных решений. Также президент поручил ускорить согласование и запуск соответствующих программных документов.

    «Этот вопрос – особенно важен в развитии, как пример, беспилотных авиационных систем. Что бывает, если мы запаздываем с их освоением, в том числе со средствами противодействия беспилотникам, мы с вами все хорошо знаем», – отметил глава государства.

    Ранее на совещании Путин заявил, что российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире.

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