Посольство США призвало американцев срочно покинуть Ирак

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении дипмиссии говорится, что проиранские вооруженные группировки, действующие на территории страны, могут в течение ближайших 24-48 часов совершить нападения в центре Багдада, где расположены иностранные посольства, передает РИА «Новости».

«Иракские террористические группировки, союзные Ирану, могут планировать нападения в центре Багдада в течение следующих 24-48 часов... Советуем американским гражданам следующее: не приезжать в Ирак ни при каких обстоятельствах. Если находитесь там, немедленно покинуть Ирак», – говорится в сообщении посольства США.

Дипмиссия подчеркивает, что под угрозой могут оказаться не только американские граждане, но и объекты, связанные с США, в том числе предприятия, университеты, дипломатические представительства, энергетические и гражданские объекты, отели и аэропорты. Также отмечается, что нападения могут быть направлены как против американцев, так и против иракских учреждений.

Ранее американский президент в обращении к нации на фоне ближневосточного конфликта и роста цен на топливо заявил, что военная операция на финальной стадии, а если с Ираном не удастся договориться, то он отправится прямиком в «Каменный век», где ему самое место.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные нанесли удары по американским военным объектам на территории Ирака, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов.

В понедельник армия Ирана впервые применила ракету «Шаиб-12» при атаке на базу США Виктория, находящуюся рядом с аэропортом Багдада.