Элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» получило приказ убивать дезертиров

Tекст: Алексей Дегтярёв

Командование отдало приказ уничтожать сослуживцев в случае самовольного отхода с позиций, пояснил Федько, передает ТАСС.

«В случае того, если, допустим, я бы захотел отступить назад или кто-то другой, это не получилось бы, потому что каждый из нас прямо или косвенно мог бы выполнять функцию этого самого заградотряда», – пояснил он.

Приказ гласил, что любого, кто уходит без разрешения командования, необходимо уничтожать, то есть расстреливать.

Он добавил, что речь идет не только о бойцах собственного подразделения. По словам Федько, военным разрешено открывать огонь и по потенциальным дезертирам из любых других частей украинских войск.

Другой пленный украинский военный Юрий Неомержицкий сообщал о расстрелах заключенных заградотрядами ВСУ при попытке отступления с передовой.

В 2024 году украинский военнопленный Борис Довбик рассказывал о существовании специальных отрядов ВСУ для расстрела дезертиров.