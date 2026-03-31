Лавров назвал позицию США по Ирану «двухходовочкой»

Отношение США к международному праву в ситуации вокруг Ирана российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «двухходовочкой», передает ТАСС.

На общем собрании Российского совета по международным делам Лавров напомнил, что ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о «грубейшем нарушении международного права» в случае перекрытия Ираном Ормузского пролива. При этом, по словам Лаврова, «за два дня до этого президент [США Дональд] Трамп сказал, что его не интересует международное право. У него есть своя мораль и свои инстинкты. Двуходовочка такая».

Кроме того, Россия выразила готовность выступить посредником в урегулировании кризиса в Персидском заливе, заявил Лавров, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва считает недопустимым применение военной силы против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, вне зависимости от того, идет ли речь об Иране или о странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Лавров подчеркнул, что Россия готова оказать сторонам конфликта посредническую и иную помощь для поиска путей возвращения ситуации к политико-дипломатическим решениям. Власти России настаивают на необходимости урегулирования разногласий исключительно дипломатическими средствами, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров провел видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

МИД России ранее призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе.