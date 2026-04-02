Министр обороны Индии сообщил о сопровождении танкеров через Ормузский пролив

Индийские ВМС обеспечили проход танкеров через Ормузский пролив

Tекст: Мария Иванова

О готовности страны к любым перебоям в поставках топлива из-за ситуации на Ближнем Востоке объявил министр обороны Раджнатх Сингх, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Военно-морские силы Индии взяли под охрану танкеры, проходящие через Ормузский пролив.

«В стране нет дефицита топлива или газа. Индия готова справиться с любым энергетическим кризисом. Военно-морские силы Индии безопасно сопровождают наши танкеры через Ормузский пролив, а премьер-министр Нарендра Моди использует свои дипломатические навыки для защиты интересов Индии», – заявил Сингх, выступая в штате Керала.

Эти заявления прозвучали на фоне резкой эскалации вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на его территории. В ответ Иран атакует израильские цели и военные объекты США на Ближнем Востоке, из-за чего судоходство через Ормузский пролив почти остановилось.

Ранее министр нефти и газа страны Хардип Сингх Пури опроверг слухи о локдауне в Индии из-за энергетики.