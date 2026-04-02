США сняли санкции с временного президента Венесуэлы Родригес
Власти США отменили санкции, ранее введённые против временного президента Венесуэлы Делси Родригес, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минфина США.
Родригес, прежде занимавшая пост вице-президента, официально принесла присягу как временный президент 5 января.
Это произошло после того, как американские военные задержали Николаса Мадуро в Каракасе и вывезли его на территорию США. В отношении Мадуро в США выдвинуты обвинения в причастности к наркоторговле.
Американские СМИ сообщают, что администрация Дональда Трампа рассматривает сотрудничество с Каракасом как конструктивное.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дельси Родригес приступила к обязанностям временного президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
Родригес в интервью The Guardian рассказала об угрозах убийством со стороны США после захвата Николаса Мадуро.
Позднее временный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела продолжительный и продуктивный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.