Постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными

Tекст: Антон Антонов

«Данное решение Еврокомиссии, которое, как следует из ее пресс-релиза, поддержали в визовом комитете все государства-члены ЕС, является дискриминационным по своей сути и не может не вызывать ничего, кроме сожаления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В постпредстве подчеркнули, что принятое решение напрямую опровергает прежние заверения представителей Евросоюза о том, что «ограничительные меры» Евросоюза якобы не направлены против простых россиян. Представители дипмиссии добавили, что подобные ограничения свидетельствуют о лицемерии официальных лиц ЕС.

В заявлении также напомнили, что все государства-члены ОБСЕ, включая страны Евросоюза, согласно Хельсинкскому заключительному акту 1975 года взяли на себя обязательства по содействию поездкам, упрощению и ускорению формальностей для въезда иностранных граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия объявила о прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт позднее уточнил, что страны Евросоюза смогут продолжить выдавать многократные шенгенские визы россиянам, лояльность которых Брюсселю не вызывает сомнений. Дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры на визовые ограничения Евросоюза в отношении российских граждан будут приниматься с учетом интересов России.