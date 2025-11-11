  • Новость часаПартия Порошенко объявила о запуске процедуры отставки правительства Украины
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Климатическая конференция как зеркало глобального раздора

    Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    11 ноября 2025, 01:21 • Новости дня

    Постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными

    Постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение Евросоюза по ограничению выдачи виз россиянам является дискриминационным, заявили в постпредстве России при ЕС.

    «Данное решение Еврокомиссии, которое, как следует из ее пресс-релиза, поддержали в визовом комитете все государства-члены ЕС, является дискриминационным по своей сути и не может не вызывать ничего, кроме сожаления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В постпредстве подчеркнули, что принятое решение напрямую опровергает прежние заверения представителей Евросоюза о том, что «ограничительные меры» Евросоюза якобы не направлены против простых россиян. Представители дипмиссии добавили, что подобные ограничения свидетельствуют о лицемерии официальных лиц ЕС.

    В заявлении также напомнили, что все государства-члены ОБСЕ, включая страны Евросоюза, согласно Хельсинкскому заключительному акту 1975 года взяли на себя обязательства по содействию поездкам, упрощению и ускорению формальностей для въезда иностранных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия объявила о прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт позднее уточнил, что страны Евросоюза смогут продолжить выдавать многократные шенгенские визы россиянам, лояльность которых Брюсселю не вызывает сомнений. Дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры на визовые ограничения Евросоюза в отношении российских граждан будут приниматься с учетом интересов России.

    8 ноября 2025, 15:58 • Новости дня
    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева

    Times: Норвегия может обеспечить кредит Киеву под залог своего фонда

    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева
    @ Javad Parsa/NTB/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро, в качестве залога рассматривается национальный инвестфонд, пишут британские СМИ.

    Речь идет о военном кредитовании на 100 млрд евро, его планируется обеспечить национальным суверенным фондом благосостояния Норвегии размером в 1,7 трлн евро, сообщили источники Times, передает РИА «Новости».

    По этим данным, норвежские власти уязвили предположения Дании и других стран Европы, что Норвегия, не входящая в Евросоюз, якобы «наживается на войне».

    Ранее бельгийские СМИ писали, что Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии на использование замороженных российских активов.

    Напомним, в Еврокомиссии создали проект закона о «репарационном» кредите для киевского режима за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии. При этом в ЕК признавали, что финансирование Украины зависит от этого кредита.

    8 ноября 2025, 02:50 • Новости дня
    Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывание главы евродипломатии Кайи Каллас, которая заявила: «Поездка в Евросоюз – это привилегия, а не данность».

    Захарова в Telegram-канале предположила, что так Каллас, вероятно, высказывается  про миллионы нелегальных мигрантов, которых «Евросоюз привилегированно кормит и поит».

    «Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг. Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала», – написала дипломат.

    Напомним, ранее дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Захарова заявила об отсутствии у ЕС заинтересованности в туристах из России.


    10 ноября 2025, 11:00 • Видео / Время удивительных историй
    Мюнхенская речь и новый мировой порядок

    2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    10 ноября 2025, 19:07 • Новости дня
    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам

    В посольстве Франции заявили о сохранении выдачи виз россиянам

    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам
    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Франции в Москве заявило, что решение Еврокомиссии по ограничению выдачи мультивиз не станет препятствием для туристических поездок россиян.

    Как заявили в посольстве, российские туристы по-прежнему смогут оформлять краткосрочные визы, в том числе туристические, через дипмиссию, передает РБК.

    «Действительно, 7 ноября Еврокомиссия приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», – заявили в дипмиссии.

    Франция стала второй страной Евросоюза по количеству принятых и согласованных запросов на визы от граждан России по итогам 2024 года.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Спикер МИД Мария Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС.

    9 ноября 2025, 00:56 • Новости дня
    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

    Захарова нюпообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва отвергла попытки Евросоюза вынудить Россию к шагам, которые могут нанести вред ее национальным интересам после ограничений на шенгенские визы.

    Россия не станет позволять Евросоюзу спровоцировать ее на ответные действия по визовым ограничениям, наносящим урон национальным интересам, заявила в эфире ТВЦ официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что многие решения ЕС нацелены на то, чтобы подтолкнуть Россию к зеркальным или иным ответным шагам, которые способны нанести ущерб стране.

    «Вот этого они точно не дождутся, поэтому ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учетом, в первую очередь, наших национальных интересов», – заявила она.

    Захарова уточнила, что Москва готова отдавать предпочтение зеркальному, «гибридному» или асимметричному формату ответа, если он окажется наиболее эффективным. Она добавила, что западные страны часто намеренно используют решения по визам для проверки реакции российского общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова оценила высказывание Кайи Каллас о поездках россиян в Евросоюз. Еврокомиссия заявила о вступлении в силу 8 ноября новых ограничений на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России.

    Брюссель при этом сохранил возможность выдачи многократных шенгенских виз тем россиянам, чья лояльность Евросоюзу не вызывает сомнений.

    8 ноября 2025, 12:58 • Новости дня
    ЕК не смогла убедить Бельгию на использование российских активов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия не сумела убедить бельгийские власти на использование замороженных российских активов, сообщает бельгийская пресса в субботу.

    На встрече с делегацией Бельгии в пятницу ЕК не убедила бельгийских представителей на использование замороженных активов России, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Belga.

    Напомним, в ЕК создали проект закона о «репарационном» кредите для киевского режима за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии. В Еврокомиссии признавали, что финансирование Украины зависит от этого кредита.

    СМИ писали, что США поддерживают инициативу по применению замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву.

    8 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    Литва пригрозила заблокировать железнодорожные перевозки из Белоруссии

    Литва захотела взыскать с Белоруссии компенсацию из-за закрытия Вильнюсом границы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Литвы заявили, что могут запретить транзит белорусских грузов по железной дороге, если ситуация с застрявшими на границе фурами не разрешится, а также намерены взыскать компенсацию с Минска за закрытие границы, сообщает радио LRT.

    Советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас сообщил национальному радио LRT, что Вильнюс рассматривает возможность введения долгосрочных ограничений на перевозку белорусских железнодорожных грузов через литовскую территорию, передает ТАСС.

    «Рассматривается вопрос о долгосрочном ограничении перевозок белорусских железнодорожных грузов через территорию Литвы», – заявил Доброволскас.

    Помимо этого, литовские власти хотят взыскать ущерб с белорусской стороны за нанесенные автоперевозчикам страны потери, возникшие по вине самих решений Вильнюса. Доброволскас призвал перевозчиков собрать данные о нанесенных им убытках, чтобы, после правовой оценки, потребовать их компенсацию с Белоруссии или ее имущества.

    Вильнюс на месяц – до 30 ноября, с возможностью продления – закрыл движение автотранспорта через границу с Белоруссией. По сведениям белорусской таможни, внутри страны скопились более 5 тыс. литовских грузовиков. Белорусские власти разрешили их выезд только через литовский участок границы, чтобы не перенаправлять нагрузку на другие маршруты. Вильнюс обратился к руководству Лидского погранотряда с просьбой вернуть литовские фуры на родину.

    Минск в свою очередь призвал Литву возобновить полноценную работу пропускных пунктов и напомнил, что инициатива по одностороннему закрытию приграничных дорог исходила исключительно от литовской стороны. В Белоруссии подчеркивают, что о принятии избирательных мер речи не идет.

    Ранее почти 700 литовских грузовиков не могут покинуть Белоруссию из-за низкой пропускной способности литовского КПП Мядининкай.

    В конце октября власти Литвы приняли решение закрыть границу с Белоруссией на месяц.

    Белоруссия отказалась пропускать в Литву фуры, застрявшие в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений.

    8 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Торгпредство России в Швеции атаковал дрон
    Торгпредство России в Швеции атаковал дрон
    @ t.me/rusembswe

    Tекст: Вера Басилая

    В Стокгольме на территорию российского торгового представительства вновь сбросили краску с дрона, с мая прошлого года число нападений превысило два десятка, сообщило посольство России в Швеции.

    Российское торговое представительство в Стокгольме утром 8 ноября снова подверглось атаке дрона, который сбросил краску на территорию учреждения. Инцидент подтвердило посольство России в Швеции, отметив, что подобные нападения повторяются регулярно, передает РИА «Новости».

    С мая 2024 года количество атак на посольство и торгпредство превысило 20 случаев. В сообщении посольства отмечается: «Комментарии, как говорится, излишни».

    Ранее, 7 сентября, аналогичная атака с применением дрона и краски уже фиксировалась в отношении российского посольства. По данным российских дипломатов, за последние полтора года российские представительства в Швеции более 20 раз сталкивались с подобными действиями, объектами нападений становились и территории рядом с жилыми домами и школой при посольстве.

    Для атак, по словам дипломатов, применялись опасные стеклянные емкости, способные причинить травмы. Несмотря на расследование со стороны шведской полиции, найти виновных в нападениях не удалось, расследование продолжается, но пока не приносит результатов.

    Ранее в ночь на 21 августа на здание российского торгпредства в Швеции сбросили пакет с краской с беспилотника.

    Временного поверенного в делах Швеции в России вызывали в МИД России после аналогичного инцидента у торгового представительства в июле.

    В Копенгагене несколько зданий российского посольства, в том числе школа, подверглись нападению с краской, но нарушителей не нашли.

    8 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Белоруссия обвинила Литву в дезинформации о ситуации на границе

    МИД Белоруссии заявил о попытках Литвы обвинить Минск в кризисе на границе

    Tекст: Вера Басилая

    Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков, пытаясь переложить ответственность за ситуацию на границе на белорусскую сторону, сообщили в МИД Белоруссии.

    Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков, пытаясь переложить ответственность за ситуацию на границе на белорусскую сторону, говорится в комментарии пресс-службы МИД Белоруссии, передает ТАСС.

    В своем заявлении ведомство подчеркнуло, что Белоруссия не запрещала возвращение литовских грузовых автомобилей и не закрывала границу со своей стороны.

    В МИД Белоруссии также подчеркнули, что прекращение работы на границе инициировано литовской стороной, и только от нее зависит возобновление пропуска грузовых автомобилей.

    «Есть граница и установленный порядок ее пересечения. В настоящее время граница закрыта по решению литовской стороны, и именно на ней лежит ответственность за его отмену», – заявили представители МИД республики.

    Минск выразил надежду на скорейшее восстановление нормальной работы границы с Литвой и конструктивных двусторонних отношений, добавив, что возвращение грузового транспорта возможно только после соответствующего решения литовских властей.

    Власти Литвы допустили возможность запрета транзита белорусских грузов по железной дороге. Вильнюс также заявил о намерении взыскать компенсацию с Минска за закрытие границы.

    Напомним, почти 700 литовских грузовиков не могут покинуть Белоруссию из-за низкой пропускной способности литовского КПП Мядининкай.

    В конце октября власти Литвы приняли решение закрыть границу с Белоруссией на месяц.

    Белоруссия отказалась пропускать в Литву фуры, застрявшие в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений.

    8 ноября 2025, 19:53 • Новости дня
    Болгария начала подготовку к национализации НПЗ «Лукойл»

    Вице-президент Болгарии признала критическую важность НПЗ «Лукойл» для страны

    Tекст: Вера Басилая

    В Болгарии и Румынии обсуждают различные способы сохранить работу НПЗ компании «Лукойл» после введения американских санкций, включая передачу контроля национальным структурам, сообщает газета Politico.

    Газета Politico писала, что власти Болгарии и Румынии ищут пути обхода антироссийских санкций США в отношении компании «Лукойл» и сохранения работы принадлежащих ей нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.

    Новый пакет американских ограничений вступит в силу 21 ноября, и страны срочно разрабатывают правовые механизмы для временной передачи активов под контроль национальных структур. В Болгарии уже принят закон, дающий правительству право назначать руководство НПЗ в Бургасе, а также рассматривается сценарий полной национализации завода.

    В Румынии национализация называется крайней мерой, и власти готовятся направить запрос о предоставлении отсрочки по санкциям.

    Болгарские политики подчеркивают, что потеря НПЗ «Лукойла» может негативно сказаться на ситуации в стране. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова заявила: «Потеря НПЗ поставила бы Болгарию в очень тяжелое положение».

    Йотова подчеркнула, что вопрос будущего завода имеет исключительно национальное значение и требует широкой поддержки как в парламенте, так и в обществе, передает РИА «Новости».

    Ранее парламент Болгарии утвердил поправки о передаче управления болгарскими активами «Лукойла» государственному управляющему. Депутаты Болгарии преодолели вето президента на закон о продаже активов «Лукойла».

    Руководство «Лукойла» объявило о намерении продать зарубежные активы по причине санкций.

    Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла».


    8 ноября 2025, 17:41 • Новости дня
    Словакия выступила против использования активов России для Украины

    Премьер Словакии Фицо отверг идею ЕС о конфискации российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия не примет участия в любых юридических или финансовых схемах Евросоюза, направленных на конфискацию замороженных российских активов и их использование для военных расходов Украины, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

    Фицо заявил, что пока он будет председателем правительства, Словакия не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах для конфискации замороженных активов ради покрытия военных расходов на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее, в конце октября, Фицо высказывался о рисках, связанных с инициативой Европейского союза. По его словам, реализация этого плана может привести к ответным действиям со стороны России, а также к нарушению международного права и судебным искам с российской стороны.

    Он добавил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной независимо от давления.

    Ранее советник венгерского премьера Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает создание альянса с Чехией и Словакией для противодействия поддержке Украины в ЕС.

    Еврокомиссия не смогла убедить руководство Бельгии на использование замороженных российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    8 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    США и Китай договорились о восстановлении поставок чипов Nexperia в ЕС

    Guardian: США и Китай договорились о восстановлении поставок чипов Nexperia в ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон и Пекин достигли соглашения по поставкам чипов компании Nexperia китайской Wingtech Technology Co в Евросоюз, сообщают британские СМИ.

    Соглашения удалось достичь при встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Guardian.

    По этим данным, чипы Nexperia теперь опять будут продавать во всем мире.

    Напомним, правительство Нидерландов решило взять под контроль компанию Nexperia китайской Wingtech Technology Co. Это привело к сокращению нагрузки на заводы Bosch и ZF в Германии, а также к остановке Завода Honda в Мексике.

    8 ноября 2025, 22:47 • Новости дня
    Глава Минобороны Бельгии Франкен обвинил Россию в организации полетов дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен публично назвал Россию вероятным подозреваемым в инцидентах с беспилотниками, не представив прямых доказательств.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) впервые открыто обвинил Россию в организации полетов неопознанных беспилотников над бельгийскими военными базами и аэропортами, передает РИА «Новости».

    Франкен заявил, что Россия является вероятным подозреваемым, отметив, что довольно много людей в социальных сетях также, похоже, недовольны тем фактом, что за это обвиняют Россию.

    «У России, безусловно, есть возможности для организации таких операций», – отметил Франкен.

    В то же время глава ведомства не привел никаких доказательств.

    Бельгийские власти ведут наблюдение за ситуацией с октября, когда начали поступать сообщения о беспилотниках над критической инфраструктурой в стране. С началом расследования ни один подозреваемый задержан не был, и ни один дрон не был сбит. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал работу – 4 и 5 ноября.

    Ранее глава правительства Бельгии Барт Де Вевер созвал национальный совет безопасности 6 ноября для обсуждения инцидента с участием силового блока кабмина.

    Министр обороны Франкен допустил начало консультаций стран НАТО из-за появления неопознанных дронов на территории Бельгии.

    Бывший министр обороны Людивин Дедондер раскритиковала высказывания Франкена в адрес России после обнаружения беспилотников.

    Российское посольство отметило готовность к профессиональному диалогу и подчеркнуло, что Россия не имеет отношения к инциденту с дронами.

    9 ноября 2025, 03:10 • Новости дня
    Захарова указала на старания Евросоюза «довести себя до самоубийства»

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа, пытаясь навредить России, регулярно принимает решения, которые способны довести ее до самоубийства, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая запрет на выдачу мультивиз россиянам.

    «Лишить себя тех самых легальных посетителей, туристов из России, которые приезжали с документами, с определенной финансовой подушкой, гарантирующей им легальное нахождение на территории стран Европейского союза. Я считаю, что это, конечно, доведение Европы до самоубийства. Она все никак не может самоубиться», – сказала она в эфире телеканала ТВЦ.

    Захарова напомнила, что как бы в ЕС не старались вынудить Москву на действия, способные навредить национальным интересам России, их не последует, но право на зеркальный, ассиметричный и гибридный ответ она за собой оставляет.

    Напомним, ранее дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе. Евросоюз ввел запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС. При этом Брюссель сохранил возможность выдачи многократных шенгенских виз тем россиянам, чья лояльность Евросоюзу не вызывает сомнений.

    8 ноября 2025, 23:15 • Новости дня
    Премьер Албании Рама призвал Евросоюз начать диалог с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава албанского правительства Эди Рама заявил о необходимости для Евросоюза самостоятельно начать переговоры с Россией, подчеркнув прекращение поддержки со стороны Соединенных Штатов.

    Премьер-министр Албании Эди Рама в интервью газете Die Presse отметил, что Евросоюз должен выстраивать внешнюю политику с учетом собственных интересов, передает ТАСС. По его словам, «Когда речь заходит о Евросоюзе, я думаю: ЕС должен разговаривать с Россией, а не продолжать передавать свою внешнюю политику на аутсорсинг Вашингтону. В конце концов, Россия – сосед Европейского союза, а не сосед Соединенных Штатов. И с соседями надо беседовать».

    Рама указал, что Соединенные Штаты перестали быть надежным партнером для Европы. Он подчеркнул, что современному Евросоюзу важно самостоятельно решать вопросы безопасности и внешней политики.

    Премьер также напомнил о сложной истории взаимоотношений Тираны и Москвы. По словам Рамы, контакты между Албанией и Россией ослаблены из-за событий 1961 года, когда Албания разорвала отношения с СССР после критики сталинизма, и государственные визиты между странами отсутствовали в течение 35 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США освободили поставки энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» и «Турецкому потоку» в Венгрию от санкций. Кирилл Дмитриев выразил надежду на продвижение в диалоге между Россией и США по вопросам урегулирования ситуации на Украине и развитию экономических связей. Россия рассматривает свой опыт межнационального согласия как основу нового миропорядка, построенного на признании суверенитета и равноправия всех государств.

    9 ноября 2025, 00:16 • Новости дня
    Россияне завоевали серебро чемпионата мира по прыжкам на батуте

    Tекст: Денис Тельманов

    Сборная России по прыжкам на батуте заняла второе место на чемпионате мира в Памплоне, уступив в итоговом зачете только белорусским спортсменам.

    Российские спортсмены Дмитрий Нартов, Максим Диденко, Кирилл Козлов и Данила Касимов завоевали серебряные медали чемпионата мира по прыжкам на батуте в индивидуальных прыжках, передает ТАСС. Соревнования проходят в испанской Памплоне.

    По итогам выступлений команда России набрала 20 очков, что принесло ей второе место. Первое место заняли белорусские спортсмены, набрав 21 очко, а представители Португалии расположились на третьей строчке с результатом 18 очков.

    Нартов продемонстрировал лучший результат в российской сборной – 61,800 балла. Его партнеры по команде Диденко и Козлов получили 59,930 и 63,120 балла соответственно. Касимов выступал в статусе запасного. «Я очень доволен нашим выступлением, команда показала сплоченность и высокий уровень», – сказал о результате Нартов.

    До этого российские спортсмены также выигрывали медали в других дисциплинах чемпионата мира, который завершится 9 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Россияне выиграли семь золотых медалей в первый день Кубка мира по самбо в Душанбе. Российские тхэквондисты завоевали две серебряные и две бронзовые награды на мировом турнире в китайском Уси.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации