Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

Захарова нюпообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

Tекст: Денис Тельманов

Россия не станет позволять Евросоюзу спровоцировать ее на ответные действия по визовым ограничениям, наносящим урон национальным интересам, заявила в эфире ТВЦ официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что многие решения ЕС нацелены на то, чтобы подтолкнуть Россию к зеркальным или иным ответным шагам, которые способны нанести ущерб стране.

«Вот этого они точно не дождутся, поэтому ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учетом, в первую очередь, наших национальных интересов», – заявила она.

Захарова уточнила, что Москва готова отдавать предпочтение зеркальному, «гибридному» или асимметричному формату ответа, если он окажется наиболее эффективным. Она добавила, что западные страны часто намеренно используют решения по визам для проверки реакции российского общества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова оценила высказывание Кайи Каллас о поездках россиян в Евросоюз. Еврокомиссия заявила о вступлении в силу 8 ноября новых ограничений на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России.

Брюссель при этом сохранил возможность выдачи многократных шенгенских виз тем россиянам, чья лояльность Евросоюзу не вызывает сомнений.