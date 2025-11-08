Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС

Tекст: Катерина Туманова

Захарова в Telegram-канале предположила, что так Каллас, вероятно, высказывается про миллионы нелегальных мигрантов, которых «Евросоюз привилегированно кормит и поит».

«Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг. Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала», – написала дипломат.

Напомним, ранее дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Захарова заявила об отсутствии у ЕС заинтересованности в туристах из России.



