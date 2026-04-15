Комиссар ЕС по экономике Домбровскис заявил о стагфляционном шоке в Европе
Экономика Европы достигла состояния стагфляционного шока из-за конфликта на Ближнем Востоке, от которого региональный ВВП замедляется, инфляция растет, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
По его словам, рост европейской экономики замедлится на 0,2-0,6 процентного пункта при ускорении инфляции на более чем на 1 процентный пункт.
«Мы наблюдаем и сталкиваемся со стагфляционным шоком для европейской экономики», – заявил он агентству Bloomberg.
Домбровскис добавил, что дипломатические усилиях нацелены на то, чтобы положить конец ближневосточной войне и снизить ограничения в поставках энергоносителей.
Неделей ранее еврокомиссар заявлял, что Европа подвержена риску низкого экономического роста и увеличения инфляции.
«Долгосрочные перспективы остаются омрачены глубокой неопределенностью», – заявил Домбровскис комитету по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента.
