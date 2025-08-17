Бойцы «Севера» заметили женские расчеты БПЛА ВСУ на Харьковском направлении

Tекст: Ирма Каплан

«Ввиду недостатка личного состава в 92 ошбр начали формироваться женские расчеты БПЛА. В Харьковской области уже действует несколько таких отрядов, набранных в основном из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, ранее задействованных только в тылу», – поделились бойцы с неофициальным Telegram-каналом группировки войск «Северный ветер».

На Харьковском направлении «Северяне» продолжают расширение плацдарма на левом берегу реки Волчья, при этом ожесточенные бои идут в лесу возле Синельниково, куда ВСУ перебрасывают подкрепления.

На левом берегу реки Волчья российские бойцы продвинулись на 200 м. и заняли два технических здания, а в лесу западнее Синельниково с тяжелыми боями заняли три опорных пункта ВСУ.

На Сумском направлении на участке фронта в районе Степового и Алексеевки временное затишье, как и на Теткинском и на Глушковском участках фронта.

«В Юнаковке подразделения ВДВ с тяжелыми боями продвинулись в юго-западном направлении на 400 м, овладели четырьмя зданиями, закрепляются. В прилегающих лесополосах продвижение составило до 200 м», – рассказали военнослужащие.

За прошедшие сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), отметили «Северяне» в сводке.

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, авиация группировки войск «Север» нанесла прицельное поражение по пункту управления женского расчета БПЛА, уничтожив расчет противника, что обратило штурмгруппы ВСУ в бегство.