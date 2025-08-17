Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.6 комментариев
Бойцы «Севера» заметили женские расчеты БПЛА ВСУ на Харьковском направлении
Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как ВСУ на Харьковском направлении из-за нехватки бойцов стали выставлять женские расчеты БПЛА.
«Ввиду недостатка личного состава в 92 ошбр начали формироваться женские расчеты БПЛА. В Харьковской области уже действует несколько таких отрядов, набранных в основном из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, ранее задействованных только в тылу», – поделились бойцы с неофициальным Telegram-каналом группировки войск «Северный ветер».
На Харьковском направлении «Северяне» продолжают расширение плацдарма на левом берегу реки Волчья, при этом ожесточенные бои идут в лесу возле Синельниково, куда ВСУ перебрасывают подкрепления.
На левом берегу реки Волчья российские бойцы продвинулись на 200 м. и заняли два технических здания, а в лесу западнее Синельниково с тяжелыми боями заняли три опорных пункта ВСУ.
На Сумском направлении на участке фронта в районе Степового и Алексеевки временное затишье, как и на Теткинском и на Глушковском участках фронта.
«В Юнаковке подразделения ВДВ с тяжелыми боями продвинулись в юго-западном направлении на 400 м, овладели четырьмя зданиями, закрепляются. В прилегающих лесополосах продвижение составило до 200 м», – рассказали военнослужащие.
За прошедшие сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), отметили «Северяне» в сводке.
Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, авиация группировки войск «Север» нанесла прицельное поражение по пункту управления женского расчета БПЛА, уничтожив расчет противника, что обратило штурмгруппы ВСУ в бегство.