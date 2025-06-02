Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.7 комментариев
Бойцы «Севера» разгромили группу женщин-беспилотчиц ВСУ в Сумской области
«Северяне» разгромили пункт управления БПЛА и уничтожили расчет ВСУ
Авиация группировки войск «Север» нанесла прицельное поражение по пункту управления БПЛА, уничтожив расчет противника, что обратило штурмгруппы ВСУ в бегство.
«По информации военблогеров на данном участке фронта была уничтожена медийная группа женщин-беспилотчиц 47 омбр во главе со своим комротой «валькирией». Оставшись без поддержки беспилотной авиации, вражеские штурмовые группы 425 ошп были брошены на убой в направлении позиций наших войск», – сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».
Там уточнили, что комплексный огонь уничтожил большую часть живой силы противника, а оставшиеся бежали в Павловку, где укрылись в подвалах полуразрушенных зданий.
В глубине Сумской области, у населенных пунктов Кролевец и Воронеж, «Северяне» уничтожили ракетными ударами еще два пункта управления дронами, откуда ВСУ вели удары по Курской области.
«За прошедшие сутки Северяне продвинулись свыше 120 метров в Волчанске, где зачистили восемь домовладений. <...> За сутки потери противника составили свыше 280 человек (из них более 210 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные 1 июня установили контроль над населенным пунктом Алексеевка в Сумской области. До этого бойцы группы «Север» сообщали, что в зоне ответственности группировки обнаружены группы иностранных наемников, в том числе из Колумбии и Японии.