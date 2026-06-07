Саперы перекрыли трассу в Ленобласти из-за разминирования

Tекст: Ольга Иванова

Саперные группы ведут обезвреживание взрывоопасных предметов на участке автодороги 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветке между Большой Ижорой и Лебяжьим, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, въезд в населенные пункты в зоне работ открыт, однако сама трасса остается небезопасной для движения транспорта.

«Проводится разминирование, поэтому до завершения работы саперных групп движения по этой дороге не будет», – написал глава области. Губернатор подчеркнул, что ограничения на проезд сохранятся до полного завершения работы специалистов на опасном участке и прилегающей железнодорожной линии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные военные перехватили 141 беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.

В Большой Ижоре власти осматривают близлежащий район на предмет возможного наличия взрывоопасных предметов после тушения пожара.

Движение на участке трассы 47А-007 между Лебяжьим и Большой Ижорой ограничили из соображений безопасности, несмотря на открытый въезд в эти населенные пункты.