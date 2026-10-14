Сбивший насмерть актрису Добромилову байкер получил полтора года работ

Суд приговорил сбившего актрису Добромилову байкера к полутора годам работ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дорогомиловский суд Москвы признал Максима Завирюху виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«Назначить ему наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием заработной платы в размере 10% в доход государства», – огласила решение судья, передает РИА «Новости».

Суд также на два с половиной года лишил байкера права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Отмечается, что прокурор просил назначить обвиняемому два года принудительных работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прокурор запросил два года принудительных работ для сбившего актрису Добромилову мотоциклиста.

В прошлом месяце водитель неисправного грузовика получил тюремный срок за ДТП с тремя погибшими в Уфе.