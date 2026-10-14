Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Депутат Нидерландов отчитала министра обороны за объявление России врагом
В Нидерландах обвинили министра обороны в легкомыслии из-за слов о России
Депутат парламента Нидерландов Сара Доббе упрекнула министра обороны королевства Йешильгез-Зегериус в легкомысленном отношении к национальной безопасности из-за высказываний о враждебности Москвы.
Представитель Социалистической партии обратила внимание на недопустимость заявлений об открытой вражде с другим государством, передает РИА «Новости».
«Когда ты называешь страну «нашим врагом» – это не семантическая дискуссия. Это очень легкомысленное отношение к нашей безопасности», – написала Доббе.
Ранее слова главы нидерландского Минобороны о том, что Россия выступает врагом королевства, спровоцировали острую дискуссию. Журналист Эрик ван де Бейк обвинил министра в попытке втянуть Нидерланды в вооруженный конфликт с Москвой. После этого российское посольство потребовало от Гааги официальных разъяснений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российское посольство потребовало от Гааги разъяснений из-за слов министра обороны.
Глава нидерландского военного ведомства публично назвала Россию врагом.