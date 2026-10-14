Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Многодетная семья из Ярославской области победила во всероссийском конкурсе
Ярославская семья победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
Семья Рябчуковых-Знаменских из деревни Плаксино Ярославской области стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».
Награждение победителей состоялось в Государственном Кремлевском дворце, пишет «Ярославский регион».
«Поздравляю большую семью Рябчуковых-Знаменских с победой!» – заявил губернатор региона Михаил Евраев. Он отметил, что семьи Ярославской области ежегодно выигрывают в различных номинациях этого конкурса. Евраев подчеркнул, что власти региона поддерживают многодетные семьи, предоставляя компенсации за услуги ЖКХ и жилищные сертификаты.
Супруги Рябчуковы-Знаменские в браке 20 лет, у них пятеро детей. Ранее в этом году они победили в областном этапе конкурса. Глава семьи Роман работает IT-специалистом и занимается волонтерством, его супруга Ольга – редактор, организовавшая кружок занимательной химии.
В 2026 году на звание «Семьи года» претендовали 485 семей, лучшими признали 89.
Во вторник в Госдуме сообщили о росте числа многодетных семей в России почти на 30%.
В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о сохранении мер поддержки семьи в проекте бюджета.