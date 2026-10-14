Многодетная семья из Ярославской области победила во всероссийском конкурсе

Ярославская семья победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

Tекст: Вера Басилая

Награждение победителей состоялось в Государственном Кремлевском дворце, пишет «Ярославский регион».

«Поздравляю большую семью Рябчуковых-Знаменских с победой!» – заявил губернатор региона Михаил Евраев. Он отметил, что семьи Ярославской области ежегодно выигрывают в различных номинациях этого конкурса. Евраев подчеркнул, что власти региона поддерживают многодетные семьи, предоставляя компенсации за услуги ЖКХ и жилищные сертификаты.

Супруги Рябчуковы-Знаменские в браке 20 лет, у них пятеро детей. Ранее в этом году они победили в областном этапе конкурса. Глава семьи Роман работает IT-специалистом и занимается волонтерством, его супруга Ольга – редактор, организовавшая кружок занимательной химии.

В 2026 году на звание «Семьи года» претендовали 485 семей, лучшими признали 89.

Во вторник в Госдуме сообщили о росте числа многодетных семей в России почти на 30%.

В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о сохранении мер поддержки семьи в проекте бюджета.