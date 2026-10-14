Польша заблокировала выступление дочери советской разведчицы на площадке ОБСЕ

Правозащитница Семерикова пожаловалась президенту Польши на недопуск в ОБСЕ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правозащитница планировала выступить на мероприятии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Варшаве, однако польские власти отказали российской делегации во въезде. Позже организаторы отклонили и запрос на участие в онлайн-формате, передает РИА «Новости».

«Запугивание населения Польши угрозой войны со стороны России – полная необоснованная ложь! Народы наших стран во время Второй мировой войны ощутили на себе всю полноту нацистской человеконенавистнической идеологии!» – говорится в тексте письма главе польского государства.

Семерикова напомнила о подвиге своей матери, советско-польской разведчицы Ванды Врублевской-Кадциной, которая участвовала в освобождении Европы. Правозащитница призвала Варшаву к выстраиванию мирного диалога и отметила, что ожидает от властей страны официального приглашения для продолжения дискуссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова обвиняла Варшаву в дискриминации российских делегаций на площадке ОБСЕ.

Тогда польские власти аннулировали визы российским экспертам перед началом профильной конференции.