Латвия начала сокращение поддержки и льгот для украинских беженцев

Tекст: Ольга Иванова

Власти Латвии намерены пересмотреть программу поддержки украинских беженцев в ближайшие годы из-за смены государственных приоритетов и увеличения оборонных расходов, передает РИА «Новости» со ссылкой на латвийский портал LSM. Агентство ООН по делам беженцев в Латвии сообщает, что в республику ежемесячно прибывают от 500 до 600 человек с Украины.

Собеседник LSM, представитель агентства Даце Мейлия уточнила: «В государственном бюджете на следующий год будет пересмотрено финансирование программы поддержки украинских беженцев, но конкретный план еще готовится. Ожидаемое сокращение связано с приоритетами, названными в госбюджете, с увеличением расходов на оборону, а также с тем, что пришло время пересмотреть меры государственной поддержки, предоставляемые украинским беженцам».

Мейлия также сообщила, что уже принято решение об отмене части льгот для украинских беженцев, хотя окончательные изменения в пособиях будут известны только к концу года, когда завершатся обсуждения в парламенте страны.

По словам экспертов и Мейлии, пересмотр мер поддержки может повлиять на условия проживания приезжающих в Латвию людей. Вопрос сохранения или отмены отдельных льгот остается открытым и зависит от итоговой редакции бюджета-2026.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии лишили тысячи беженцев с Украины статуса временной защиты из-за несвоевременного продления документов. Это повлияло на их социальные права.

